1 Mart Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Yatırımcıların en çok merak ettiği de Dolar kurunun ne kadar olduğu. Yatırımcıların ve ekonomi meraklılarının en çok merak ettiği konulardan biri de Doların ve Euronun ne kadar artış gösterdiği oldu.

Dolar kaç TL?

1 Mart sabahı 7,40’tan işlem gören Dolar, gün içerisinde 7,24’e inişler gerçekleştirdi.

An itibari ile Dolar 7,28 olarak işlem görmektedir.

- Alış 7,2576

- Satış 7,2644

- Önceki kapanış 7,4273

- En yüksek 7,4416

- En düşük 7,2220

Euro kaç TL?

Enflasyonun Nisan ayı sonuna kadar baz etkisi ile beraber yükselmesi bekleniyor. Analistler TCMB’nin kur geçişkenliğini azaltmak ve sıkı para politikasındaki güçlü duruşunu sağlamlaştırmak için bu ay olacak toplantıda 100 bp faiz artışının gelme ihtimalinin bulunduğunu söylüyor.

Euro anlık olarak 7,7797 olarak işlem görmektedir.

- Alış 8,7446

- Satış 8,7495

- Önceki kapanış 8,9648

- En yüksek 8,9940

- En düşük 8,7052