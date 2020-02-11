İstanbul 14°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119390
ALTIN
304.551
DOLAR
6.0305
STERLİN
7.8023
EURO
6.5753

1 milyon 160 bin anne Sayıştay'dan çıkacak kararı bekliyor

İBB yönetimi, 4 yaş ve altındaki çocukların anneleri için ücretsiz ulaşım kartı verilmesi yönünde alınan meclis kararı doğrultusunda Sayıştay'a başvurdu. İstanbul'da bulunan 1 milyon 160 bin annenin gözü ise Sayıştay'dan çıkacak karara çevrildi.

11 Şubat 2020 Salı 13:18
1 milyon 160 bin anne Sayıştay'dan çıkacak kararı bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaadi olarak kaydettiği 4 yaş ve altındaki çocukların anneleri için verilmesi öngörülen ücretsiz ulaşım kartı üzerine hazırlanmış olan teklifi, 16 Ocak 2020 tarihinde İBB Meclis oturumuna sunmuştu. Meclis gündeminde tartışmaya açılan teklif Sayıştay’dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi yönünde uygun bulunmuştu.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve meclis gündeminde kabul edilen teklif tasarısı İBB Yönetimi tarafından Sayıştay'a bir yazıyla gönderildi.

Sayıştay'a gönderilen yazıda, alınan meclis kararı hatırlatıldı ve annelerin sosyal hayata katılımı ve ulaşım anlamında hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını azaltmak ve buna bağlı olarak otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımını azaltmak, aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul’da 4 yaş ve altında olan yaklaşık 1 milyon 160 bin çocuğun annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi istenerek söz konusu tasarının Sayıştay’ın da olumlu görüşü alınması kaydıyla uygun görüldüğü aktarıldı.

Sayıştay tarafından verilecek olumlu karar halinde İstanbul’da 1 milyon 160 bin çocuk annesi ücretsiz ulaşım kartı sahibi olacak.

Anahtar Kelimeler:
IbbÜcretsiz Ulaşım KartıSayıştay Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTV hesaplama ve sorgulama işlemleri - 2020 MTV ödeme tarihleri
MTV hesaplama ve sorgulama işlemleri - 2020 MTV ödeme tarihleri
İzmir'de işe gitmek için evden çıktı, yolda bıçaklanarak öldürüldü
İzmir'de işe gitmek için evden çıktı, yolda bıçaklanarak öldürüldü
Dedektifler izini sürdü! Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya'da ortaya çıktı
Dedektifler izini sürdü! Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya'da ortaya çıktı
Taksi şoföründen alkışlanacak hareket, Aracında unutulan 70 bin lirayı sahibine verdi
Taksi şoföründen alkışlanacak hareket, Aracında unutulan 70 bin lirayı sahibine verdi
İstanbul ulaşımında zam kervanına Marmaray ve Havaist'te eklendi
İstanbul ulaşımında zam kervanına Marmaray ve Havaist'te eklendi
Artvin Hopa'daki kar fırtınası izleyenleri hayrete düşürdü
Artvin Hopa'daki kar fırtınası izleyenleri hayrete düşürdü

Popüler Haberler

SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgesi sorgulama işlemleri
İşyeri hekimi olma şartları nelerdir? İş yeri hekimi nasıl olabilirim?
2020 yılında en çok istihdam edilecek meslekler
AÖF bürosu çalışma saatleri 2020 AÖF büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AÖF büroları kaça kadar açık? 2020 AÖF bürosu mesai saatleri
Kredi notu nasıl yükseltilir? En hızlı şekilde kredi notu yükseltmek için yöntemler!
11 Şubat 2020 Pazartesi fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Vali maaşları ne kadar? 2020 Vali maaşları
Kaymakam maaşları ne kadar? 2020 Kaymakam maaşları
Yağlı saçlar için bakım ve şampuan önerileri
Günlük burç yorumları 12 Şubat 2020 Çarşamba - Yıldız falınız ve astrolojik burç yorumunuz bugün sizin için neler söylüyor?
2020 Survivor Türkiye Ünlüler Yarışmacısı Uğur Pektaş Kimdir?
Zalim İstanbul Yusuf kimdir? Gerçek adı nedir? Oğuz Peçe hakkında bilgiler
Yayalara yol vermeme cezası ne kadardır, nedir, kaç paradır?
Depreme en dayanıklı evler hangileri? Çelik evler mi, beton evler mi?
Tolga Sarıtaş Çukur dizisinde mi oynayacak?
Cilt kuruluğu için dikkat edilmesi gereken noktalar ve öneriler
2020 Noter işlem ücretleri ne kadar? Noter işlem harçları fiyat listesi
Günlük burç yorumları 11 Şubat 2020 Salı - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Günlük burç yorumları 10 Şubat 2020 Pazartesi - Yıldız falınız ve burç yorumunuz size neler anlatıyor?
Hacamat nedir? Hacamat yapmak sağlıklı mıdır? Hacamat ne zamanlar yapılmalıdır?
Güvenlik görevlisi sertifikası nereden alınır? Güvenlik görevlisi sertifikası şartları ve belgeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.