1 milyon 160 bin anne Sayıştay'dan çıkacak kararı bekliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaadi olarak kaydettiği 4 yaş ve altındaki çocukların anneleri için verilmesi öngörülen ücretsiz ulaşım kartı üzerine hazırlanmış olan teklifi, 16 Ocak 2020 tarihinde İBB Meclis oturumuna sunmuştu. Meclis gündeminde tartışmaya açılan teklif Sayıştay’dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi yönünde uygun bulunmuştu.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve meclis gündeminde kabul edilen teklif tasarısı İBB Yönetimi tarafından Sayıştay'a bir yazıyla gönderildi.

Sayıştay'a gönderilen yazıda, alınan meclis kararı hatırlatıldı ve annelerin sosyal hayata katılımı ve ulaşım anlamında hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını azaltmak ve buna bağlı olarak otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımını azaltmak, aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul’da 4 yaş ve altında olan yaklaşık 1 milyon 160 bin çocuğun annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi istenerek söz konusu tasarının Sayıştay’ın da olumlu görüşü alınması kaydıyla uygun görüldüğü aktarıldı.

Sayıştay tarafından verilecek olumlu karar halinde İstanbul’da 1 milyon 160 bin çocuk annesi ücretsiz ulaşım kartı sahibi olacak.