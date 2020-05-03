10 Bin TL 6 Ay ödemesiz destek kredisi onay şartları nedir, kimlere 10 bin tl kredi çıkıyor?

Devlet tarafından verilen kamu bankalarının verdiği 6 ay ödemesiz bireysel destek kredisine başvuru yapan bazı vatandaşların başvuruları reddedildi. Vatandaş başvurularının neden reddedildiğini merak ediyor. Konu ile ilgili açıklama kamu bankalarından geldi. Bankalar tarafından kredi ile ilgili yapılan açıklamaya göre başvuruların %86 sına kredi verilmiş durumda. Sağlanan kredi limitlerini açıklayan bankalar ortalama 6 bin TL kredi verdiklerini de bildirdi.

6 Ay Geri Ödemesiz Kredi Destekleri Neden Reddedildi?

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından vatandaşa yardım amaçlı verilen ve 6 ay geri ödemesiz olan kredilere başvuru yapan vatandaşların bir kısmının başvurusu reddedildi. Başvurusu reddeden vatandaşlar neden kredi alamadıklarını merak etmektedir. Bireysel kredi başvurusunun reddedilme nedenleri şunlar olabilir:

-Aile hane gelirinin 5 bin TL üzerinde olması,

-Aynı ev içerisinde başka birinin kredi almış olması veya başvurmuş olması,

-KYK’dan burs alan öğrencilere bireysel destek kredisi verilmemektedir.

-Daha önce Ekonomik İstikrar Kalkanı paketlerinden yararlanmış olanlar bu krediyi alamamaktadır.

Bireysel Kredi Başvuruları Devam Ediyor

İhtiyaç kredisine başvuru alımları devam etmektedir. Kamu bankaları tarafından 10 bin TL’ye kadar verilen kredi 6 ay geri ödemesiz şekildedir ve uygulanan faiz oranı %0,49 olarak belirlenmiştir. Krediye başvuruları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası intenet sitesinde devam etmektedir.

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