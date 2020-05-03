İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.340
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7331
EURO
7.7303

10 Bin TL 6 Ay ödemesiz destek kredisi onay şartları nedir, kimlere 10 bin tl kredi çıkıyor?

10 bin TL 6 ay ödemesiz destek kredisi onay şartları nedir, kimlere 10 bin TL kredi çıkıyor? Salgın ile mücadele kapsamında kamu bankaları tarafından verilen kredi başvuruları devam etmektedir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kredi hakkında detayları araştırıyor. İşte detaylar...

03 Mayıs 2020 Pazar 22:50
10 Bin TL 6 Ay ödemesiz destek kredisi onay şartları nedir, kimlere 10 bin tl kredi çıkıyor?

Devlet tarafından verilen kamu bankalarının verdiği 6 ay ödemesiz bireysel destek kredisine başvuru yapan bazı vatandaşların başvuruları reddedildi. Vatandaş başvurularının neden reddedildiğini merak ediyor. Konu ile ilgili açıklama kamu bankalarından geldi. Bankalar tarafından kredi ile ilgili yapılan açıklamaya göre başvuruların %86 sına kredi verilmiş durumda. Sağlanan kredi limitlerini açıklayan bankalar ortalama 6 bin TL kredi verdiklerini de bildirdi.

6 Ay Geri Ödemesiz Kredi Destekleri Neden Reddedildi?

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından vatandaşa yardım amaçlı verilen ve 6 ay geri ödemesiz olan kredilere başvuru yapan vatandaşların bir kısmının başvurusu reddedildi. Başvurusu reddeden vatandaşlar neden kredi alamadıklarını merak etmektedir. Bireysel kredi başvurusunun reddedilme nedenleri şunlar olabilir:

-Aile hane gelirinin 5 bin TL üzerinde olması,

-Aynı ev içerisinde başka birinin kredi almış olması veya başvurmuş olması,

-KYK’dan burs alan öğrencilere bireysel destek kredisi verilmemektedir.

-Daha önce Ekonomik İstikrar Kalkanı paketlerinden yararlanmış olanlar bu krediyi alamamaktadır.

Bireysel Kredi Başvuruları Devam Ediyor

İhtiyaç kredisine başvuru alımları devam etmektedir. Kamu bankaları tarafından 10 bin TL’ye kadar verilen kredi 6 ay geri ödemesiz şekildedir ve uygulanan faiz oranı %0,49 olarak belirlenmiştir. Krediye başvuruları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası intenet sitesinde devam etmektedir.

Gündemde olup biten her şey ve daha fazlası Haberport mobil uygulamasında! HEMEN İNDİR>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Güncel olaylar hakkında merak ettiğin tüm detayları Instagram’da da takip etmek için Haberport’u hemen takip et >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 03.05.2020 22:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı
Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı
TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor!
TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor!
Bakan Pakdemirli:'İhracatına izin yok eğer verirsek fiyatı 30 tl olur'
Bakan Pakdemirli:'İhracatına izin yok eğer verirsek fiyatı 30 tl olur'
Dünyada bir ilk! Türk Bilim insanlarından petrol aramada yeni yöntem
Dünyada bir ilk! Türk Bilim insanlarından petrol aramada yeni yöntem
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu

Popüler Haberler

2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları
Sokağa çıkma izin belgesi nedir? Kimler sokağa çıkma izin belgesi alabilir? İzin belgesi nereden, nasıl alınır?
Survivor final'de verilecek büyük ödül ne?
Transformers yeni filmi ne zaman vizyona girecek?
My Brilliant Friend yeni sezon ne zaman başlayacak? My Brilliant Friend 3. Sezon için onay alındı!
Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finali ne zaman olacak? Yeni sezonda devam edecek mi?
Tüm vergiler için mi mücbir sebep hali geçerli olur mu?
Babam ile Sosyal Mesafe dizisi hangi kanalda ne zaman başlayacak?
Oppo Find X2 fiyatı ve özellikleri belli oldu
Aramızda Kalsın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızda Kalsın dizisi nerede çekildi?
Berat Kandilinde hangi dualar edilir, hangi ibadetler yapılır?
Üniversite güz ve bahar dönemleri hangileridir? Güz ve bahar dönemleri ne zamandır?
En yüksek vade veren banka hangisi? Vade de en yüksek hangi banka
Ziraat Bankası, Halkbank, Burgan Bank, PTT, Denizbank ve Aktifbank Emekli Maaşının 10 Katına kadar kredi almak için şartlar nelerdir? Emekliye kredi başvurusu ve şartları
Netflix The Victims' Game dizisi konusu ne?
Bankaların Ramazan bayram kredisi kampanyaları kredi miktarları ve vade ve faiz oranları
VGM ile gıda ve 425 TL nakit para yardımı yapılacak! VGM gıda ve para yardımı şartları
Sicili bozuk vatandaşlara 10.000 TL temel ihtiyaç kredisi yatmaya başladı
Survivor Ardahan ceza mı aldı, diskalifiye mi oldu? Ardahan ile ilgili konu ne? Ardahan ceza mı alacak?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 5 bin TL geliri altında olan herkese yüzde 0,49 ile 10.000 TL kredi!
Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi elektronik eşyaları satın almak için kredi veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.