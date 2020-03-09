10 Mart 2020 Fındık kaç para oldu? İl İl TMO ve Ticaret Borsası güncel fındık fiyatları listesi

Bugün itibari ile fındık fiyatlarının güncel fiyat listesi açıklandı! Fındık fiyatlarında gerileme yaşandı. Alt ve üst limitleri aşağıya çekilirken en yüksek fındık fiyatı Giresun ilinde oldu. Brüt fiyatlar üzerinden mahsul sahipleri artık henüz satamadığı fındıklarını satabilecek.

10 Mart 2020 Salı Güncel Fındık Fiyatları Listesi

TMO Fındık Fiyatı: 16,00 TL - 17,00 TL

Akçakoca Fındık Fiyatı: 16,50 TL- 18,82 TL

Çarşamba Fındık Fiyatı: 15,00 TL- 18,00 TL

Düzce Fındık Fiyatı: 16,00 TL- 18,75 TL

Fatsa Fındık Fiyatı: 18,00 TL- 20,00 TL

Giresun Fındık Fiyatı: 18,00 TL- 21,00 TL

Kocaeli Fındık Fiyatı: 15,50 TL- 17,00 TL

Ordu Fındık Fiyatı: 18,00 TL- 20,00 TL

Sakarya Fındık Fiyatı: 16,00 TL- 18,00 TL

Samsun Fındık Fiyatı: 16,50 TL- 20,00 TL

Trabzon Fındık Fiyatı: 16,50 TL- 18,00 TL

Terme Fındık Fiyatı: 16,00 TL- 18,50 TL

Ünye Fındık Fiyatı: 17,00 TL- 20,00 TL

Zonguldak Fındık Fiyatı: 16,50 TL- 20,00 TL