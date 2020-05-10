10 Mayıs Pazar gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarını takip eden kişiler günlük olarak fiyatlardaki değişimi gözlemliyor. Doların yükselmesiyle birlikte altın fiyatları, hafta boyu yukarı yönlü hareket ederken haftanın son işlem gününde aşağı yönlü harekete geçti.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı hafta başında 396 lira seviyesine kadar yükselirken, haftanın son işlem gününde 386 liraya kadar geriledi. Gram altının satışı bugün 387 lira seviyesinden yapılıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Gram altın gibi hafta boyu yükselişte olan çeyrek altın fiyatları, haftayı aşağı yönde kapattı. Hafta başında 644 liraya kadar yükselen çeyrek altının, bugünkü fiyatı 636 lira olarak açıklandı.

Alış: 2.480,30 TL

Satış: 2.537,80 TL

Yarım altın kaç TL oldu?

Alış: 1.245,90

Satış: 1.272,80 TL

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:20