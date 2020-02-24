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100 bin liralık Vergi borcu cezasının 40 bin lirası silinecek!

Resmi Gazete'de yayınlanan bildiriye göre vergi borcunda indirime yapılacak. 100 bin liralık vergi borcu cezasının 40 bin lirası silinecek! İşte ayrıntılar.

24 Şubat 2020 Pazartesi 00:21
100 bin liralık Vergi borcu cezasının 40 bin lirası silinecek!

Daha önce torba yasayla yapılan düzenlemede, vergi sisteminde ‘’kanun yolundan vazgeçme’’ getirilmişti. Düzenlemeden sonra, vergi ve ceza ihbanamesine karşı süresinde açılan davada mükelleflerin, kanun yolundan vazgeçmesi halinde vergi ve cezaların indirimli olacağı belirlenmişti. Yeni düzenlemede belirtilen tebliğe göre, indirimden faydalanabilmek için mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine dair dilekçenin, dava konusu edilen vergi veya ceza ihbanamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi gerekiyor.

100 bin liralık vergi borcu cezasının 40 bin lirası silinecek

Dilekçede dava konusu ve vergi ya da vergi cezalarının tamamı için kanun yolundan vazgeçildiğinin beyan edilmesi gerekiyor. Vergi borcu ve cezasıyla ilgili yargı sürecinden vazgeçen mükellef, 100 bin liralık vergi cezasının 40 bin lirasını sildirebilecek.

Vergi davalarında, bu verginin kaldırılması durumunda verginin %60’ı tahakkuk edecek ve verginin %40’ı silinecek. Bu verginin tasdik edilmesi durumunda da verginin tamamı tahakkuk edecek. Buna bağlı vergi kaybı cezasının kaldırılması halinde, verginin %60’ı tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı ve vergi cezası silinecek.

Son Güncelleme: 24.02.2020 00:21
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