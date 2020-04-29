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1000 lira 3. faz sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. Faz bin tl sorgulama ekranı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 lira yardımlarında 3. Faz başvuruları alındı. 1000 lira 3. faz sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları e-Devlet üzerindeki 3. Faz bin TL sorgulama ekranından öğrenilebilecek.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:35
1000 lira 3. faz sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. Faz bin tl sorgulama ekranı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için 1000 TL’lik yardımlar yapıyor. Bakanlık tarafından 1000 TL yardımlarının 1 ve 2. Fazları tamamlandı. İlk iki ödemelerde sosyal yardım alan toplam 4 milyon ihtiyaç sahibine ödemeler yapıldı.

1000 TL yardımlarında son olarak 3. Faz ödemeleri için başvurular alınmaya başladı. Yardımlar için e-Devlet üzerinden başvurular alındı ve değerlendirmeler başladı.

Kimler Başvuru Yaptı?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3. Faz 1000 TL yardımları için başvurular e-Devlet sisteminden yapıldı. İlk fazda desteklerini alan kişiler 3. Faz ödemlerine başvuru yapamayacak. 3. Faz yardımlarına diğer fazlarda ödeme alamayan kişiler başvurularını yaptı.

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına bağlı olan kamu işçileri, devlet memurları, SGK’dan ödeme alan ve İŞKUR’dan destek ödemesi alan kişiler 3. Faz ödemeleri için başvuru yapamadı.

3. Faz Başvuruları Nasıl Yapıldı?

Bakanlık tarafından verilecek olan 3. Faz 1000 TL yardımları için başvurular e-Devlet üzerinden alındı. Başvurular vatandaşların TC kimlik numaralarının son rakamına göre alındı. Buna göre TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günü başvurularını yaptı.

Gelir Şartı Yok

3. faz başvurularında herhangi bir gelir şartı bulunmuyor. E-Devlet’teki Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvuran kişiler için iş ve sosyal durumları, aylık geliri, çocuk sayısı, su, elektrik, doğal gaz faturası miktarı ve birikimlerine yönelik sorular yer almaktadır.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

3. faz 1000 TL’lik yardım için başvuru sonuçlarının ne zaman belli olacağı henüz açıklanmadı. Destek sonuçları bakanlık açıklamasıyla birlikte belli olacak.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 21:35
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