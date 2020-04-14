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1000 TL Devlet sosyal yardım alamayan vatandaşlar için yeni yardım paketi geliyor!

Korona virüs salgını nedeni ile işten çıkarılmış olan vatandaşlarımıza ve dar gelirli ailelere devlet tarafından yardım yapılmaya devam edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde iki milyon aileye 1000 TL maddi destek yardımı yapılmıştı. Şimdi ise devlet tarafından yeniden yardım yapılacaktır. İşte, 1000 TL Devlet sosyal yardım alamayan vatandaşlar için yeni yardım paketi geliyor!

14 Nisan 2020 Salı 14:27
1000 TL Devlet sosyal yardım alamayan vatandaşlar için yeni yardım paketi geliyor!

Korona virüs salgını ile mücadele için devlet tarafından birçok vatandaşımıza ve aileye yardım gelmektedir. Geçtiğimiz haftalarda 2 milyon 111 haneye sonrada 2 milyon 300 bin haneye 1000 TL maddi yardım desteği yapıldı. Şimdi ise gündeme gelen 3. faz olarak devletten yine yardım gelmesi merak konusu oldu. İşte, 1000 TL Devlet sosyal yardım alamayan vatandaşlar için yeni yardım paketi geliyor!

Korona virüs salgını ile işsiz kalan ve ekonomik açıdan zorlanan vatandaşlarımız için devlet tarafından yapılmış olan destek yardım paketleri hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı göz önünde bulundurarak 2 milyon 111 haneye yapılan desteğin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklama ile de bu yardımların devam edeceğini ve 3. fazın gerçekleşeğini kamoyuna duyuruldu. 

3. Faz yardımlarından kimler faydalanabilecek?

Daha önceden devlet tarafından yapılmış olan yardım ve desteklerden faydalanamamış olan dar gelirli aileler için 3. faz yardımı yapılacaktır. Yapılacak olan 3. faz yardımında da yine ailelere 1000 TL olarak maddi destek yardımı yapılması söz konusu oldu. 

4 Milyon 400 bin aileye 1.000 TL destek ödemesi!

Korona virüs salgınını önlemek adına alınan tedbir ve önlemler ülkemiz kapsamında vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacı ile sürdürülmektedir. Bu salgın sebebi ile ücretsiz olarak izne çıkarılmış olan vatandaşlarımıza ve dar gelirli ailelere devlet tarafından maddi destek yardımı yapılmaya devam etmektedir. Bugüne kadar toplam olarak 4 milyon 400 bin aileye 1000 TL olarak maddi destek yapıldığı açıklandı. 

3. Faz yardımları ne zaman başlayacak?

Devlet tarafından bu zor günlerde birçok dar gelirli aileye yapılmış olan maddi desteğin devam etmesi ile 3. faz yardımların ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. 3. Faz yardımlarından korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan ve ekonomik sıkıntı yaşamakta olan ailelere yapılacağı açıklandı. Devlet tarafından yapılması beklenen 3. faz yardımlarının başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Son Güncelleme: 14.04.2020 14:27
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