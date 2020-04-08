İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
92382
ALTIN
358.894
DOLAR
6.7740
STERLİN
8.3313
EURO
7.3421

1000 TL maddi yardım dağıtımı evlere teslim edilmeye devam edecek!

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yapılan para yardımı devam ediyor. 1000 TL miktarında yapılan maddi yardım dağıtımı Pazartesi günü devam edecek! İşte tüm ayrıntılar…

08 Nisan 2020 Çarşamba 08:50
1000 TL maddi yardım dağıtımı evlere teslim edilmeye devam edecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000 TL maddi yardımlar devam ediyor. Daha önceden PTT şubeleri üzerinden sahipleri ile buluşturulan 1000 TL para yardımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat sonrasında ikametlere götürülerek teslim ediliyor. Geçtiğimiz hafta dağıtılmasına başlanan maddi yardılar bu hafta Pazartesi gününden itibaren devam edecek.

100.244 Ailenin Maaşları Evlerine Teslim Edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Ekonomik İstikrar Kalkanı bünyesinde 100.244 aileye yardım paralarının teslim edildiğini ifade etti. İşte Ali Yerlikaya’nın konuyla ilgili yaptığı paylaşımında kullandığı ifadeler;

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” ile 1.000₺ sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul’da 142.207 vatandaşımız bulunuyor. Cuma günü 10.00’dan bugün 18.00’e kadar 100.244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik. 41.963 vatandaşımıza yarın inşallah teslim edeceğiz.”

Son Güncelleme: 08.04.2020 08:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı veya kredi borcunda son durum ne, ödemeler ertelendi mi? Kredi kartı ve kredi erteleyen bankalar
Kredi kartı veya kredi borcunda son durum ne, ödemeler ertelendi mi? Kredi kartı ve kredi erteleyen bankalar
Emekli bayram ikramiyeleri tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyeleri tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçilere Yüzde 75 hibeli tohum verilecek!
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçilere Yüzde 75 hibeli tohum verilecek!
Ücretsiz izne çıkarılmış olan vatandaşlara maaş desteği!
Ücretsiz izne çıkarılmış olan vatandaşlara maaş desteği!
Devletten işverenlere davet! Kısa çalışma Ödeneğine başvuru yapın
Devletten işverenlere davet! Kısa çalışma Ödeneğine başvuru yapın
Bakan Albayrak'tan ücretsiz izne çıkanlara müjde! Destek başlatılıyor
Bakan Albayrak'tan ücretsiz izne çıkanlara müjde! Destek başlatılıyor

Popüler Haberler

İŞKUR açık iş ilanları ve personel alımının yapılacağı belediyeler
Ayak tipine göre ayakkabı seçerken nelere dikkat edilmeli?
Aşk 101 dizisi ne zaman başlayacak? Aşk 101 dizisi ilk fragmanını yayınladı
Bimde satılan Sony bravia KDL-50WF665 tv nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Bimde 7 Nisan Salı 2020 kampanyalı indirimli ürünler
BİM yüksek maaşlı 5000 personel alımı şartları ve kadroları
Netflix Ozark 4. sezon ne zaman yayınlanacak?
PTT İŞKUR işsizlik maaşını nasıl alacağım? PTT şubeleri açılacak mı?
Cezaevinden çıkanlara devlet maddi yardım ve destekleri yapılacak mı? Hangi hükümlülere devlet yardımı yapılacak?
Carrefour market 6 -14 Nisan 2020 indirimleri
Idari izin nedir? Kimler idari izin kullanabilir? İdari izin süresi maksimum kaç gün olur?
Seyahat izin belgesi nasıl alınır, alma şartı nedir? İzinsiz uçak ve otobüs seyahat'i yasaklandı!
Evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriteri nedir? 2020 Evde bakım maaşı şartları
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
Kehanetler kitabı nerede satılıyor? Kehanetler kitabının yazarı kim? Kehanetler kitabı corona virüsünü nasıl bildi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi maddi yardım başvuru talep formu ve başvuru şartları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? 7 Nisan EDHO neden yok yayınlanmadı?
2020 SGK Gözlük hakkı sorgulama ve SGK gözlük camı fiyatları karşımala miktarı
Fındık fiyatları ne kadar? 8 Nisan Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
2020 Metro market ramazan paketleri fiyatları ve içerikleri
Kim Milyoner Olmak İster Arda Ayten kimdir? Uzman Arda Ayten hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.