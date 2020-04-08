1000 TL maddi yardım dağıtımı evlere teslim edilmeye devam edecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan 1000 TL maddi yardımlar devam ediyor. Daha önceden PTT şubeleri üzerinden sahipleri ile buluşturulan 1000 TL para yardımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat sonrasında ikametlere götürülerek teslim ediliyor. Geçtiğimiz hafta dağıtılmasına başlanan maddi yardılar bu hafta Pazartesi gününden itibaren devam edecek.

100.244 Ailenin Maaşları Evlerine Teslim Edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında Ekonomik İstikrar Kalkanı bünyesinde 100.244 aileye yardım paralarının teslim edildiğini ifade etti. İşte Ali Yerlikaya’nın konuyla ilgili yaptığı paylaşımında kullandığı ifadeler;

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” ile 1.000₺ sosyal yardım ve 2022 kanunu kapsamında maaş alan İstanbul’da 142.207 vatandaşımız bulunuyor. Cuma günü 10.00’dan bugün 18.00’e kadar 100.244 ailemize maaşlarını evlerinde teslim ettik. 41.963 vatandaşımıza yarın inşallah teslim edeceğiz.”