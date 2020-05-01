1000 TL para yardımı yapılacak! 1000 TL nakit para ve gıda sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1000 TL yardımlarında 3. Aşamaya geçildi. Yardımlardaki 3. Faz dönemi için başvurular devam ediyor. İlk iki fazda sosyal yardım alan kişilere 1000 TL’lik ödeme yapılmıştı. 3. Fazda ise sosyal yardım almayan ihtiyaç sahibi kişilere 1000 TL yardım yapılacak.

1000 TL yardımlarına başvuru yapmak isteyen kişilerin e-Devlet’i kullanması gerekiyor.

1000 TL Yardımlarında Başvurular Başladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3. Faz 1000 TL destek ödemeleri için başvuruların başladığı açıklandı. 3. Faz yardımları için e-Devlet sisteminden başvuru yapılacak. Sistemde yoğunluk oluşmaması adına başvurular vatandaşların TC kimlik numarasının son hanesine göre günlere bölündü.

3. faz yardımlarından daha önce 1000 TL destek almamış yararlanabilecek. Bu süreçte Koronavirüs sürecinde ekonomik olarak zorlanan kişilere ödeme yapılacak.

Sosyal Yardım Başvuruları Nasıl Yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3. Faz 1000 TL yardımları için başvurular e-Devlet üzerinden yapıyor. E-Devlet sistemine giren kişiler “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı E-Devlet Duyurusu” bölümüne girdikten sonra açılan “Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu” üzerinden başvurularını tamamlayacak.

Sistemde yoğunluk oluşmaması için başvurular vatandaşların TC Kimlik numaralarının son hanesine göre günlere ayrılmıştır.

Kimler 1000 TL Destek Ödemesi Alamaz?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında 1000 TL alan kişiler 3. Faz ödemelerinde yardım alamayacak. Ayrıca kamu işçileri, devlet memurları, aylık geliri olan emekliler, İŞKUR’dan herhangi bir ödeme alan kişiler 3. Faz 1000 TL ödemelerine başvuru yapamaz.

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