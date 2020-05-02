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1000 TL Sosyal yardım alamayanlar için yeni devlet yardımı başvuruları devam ediyor! 1000 TL 3. faz yardımına limler, nasıl başvuruda bulunarak devletten yardım alabilir?

Koronavirüs salgınından dolayı yapılan 1000 TL sosyal yardım alamayanlar için başvurular devam ediyor. Vatandaşlarımız 1000 TL 3. Faz sosyal yardımı kimler alabilir, başvurular nasıl yapılır sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:56
1000 TL Sosyal yardım alamayanlar için yeni devlet yardımı başvuruları devam ediyor! 1000 TL 3. faz yardımına limler, nasıl başvuruda bulunarak devletten yardım alabilir?

Koronavirüs salgınıyla ekonomik mücadele kapsamında devreye sokulan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında devletimizden vatandaşlarımıza birçok maddi yardım yapılıyor. İlk önce 2 milyon 111 aileye yardımın yapılmasının ardından 2 milyon 300 bin aileye daha 1000 TL maddi destek yardımında bulunulmuş, yani toplamda 4 milyar 400 milyon TL nakdi destekte bulunulmuştu. Şimdi ise 3. Faz ödemeler yapılacak. İlk iki ödemeden yararlanamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız 3. Faz devlet yardımlarından yararlanma hakkına sahip olacak. Vatandaşlarımız 1000 TL 3. Faz sosyal yardımı kimler alabilir, başvurular nasıl yapılır sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar…

Devletimiz koronavirüs sürecinde vatandaşlarımıza yardımı esirgemiyor. Üst üste yapılan ekonomik yardımlarla vatandaşlarımıza ferah bir nefes aldırılıyor. Başlangıçta 2 milyon 111 aileye yardımın yapılmasının ardından 2 milyon 300 bin aileye daha 1000 TL maddi destek yardımında bulunulmuş, yani toplamda 4 milyar 400 milyon TL nakdi destekte bulunulmuştu. Şimdi ise 3. Faz ödemeler yapılacak. İlk iki ödemeden yararlanamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız 3. Faz devlet yardımlarından yararlanma hakkına sahip olacak. Bu yardım 1000 TL nakit para olarak verilecek.

3. Faz Başvuruları Başladı

3. faz 1000 TL ödemelerinden faydalanmak isteyen her vatandaşımızın E-Devlet sistemine üyeliği bulunmalıdır. Eğer ailenizden birinin E-Devlet üyeliği varsa da yeterli olacaktır. Ailenizde iki kişinin başvurması halinde başvurular 1 kişilik sayılacak. Eğer E-Devlet üyeliğiniz yoksa en yakın PTT şubesine giderek 3 TL karşılığında E-Devlet şifresi alabilirsiniz.

Devletimiz koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yardım paketlerini bir bir devreye sokuyor. Başlangıçta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 1000 TL’lik destek 2 milyon 111 bin aileye dağıtılmıştı. Sonrasında 2 milyon 300 bin aileye daha 1000 TL yardım yapıldı. Böylelikle toplamda 4 milyon 400 bin kadar ihtiyaç sahibi aileye 1000 TL nakit para desteği verildi. Bu yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Daha önce verilen 1. Ve 2. Faz ödemelerden sonra şimdi de 3. Faz ödemelerin yapılacağı duyuruldu. 3. Faz demeleri daha önceki ödemelerde yardım almayan ihtiyaç sahibi kişilere verilecek.

3. Faz Yardımları Kimler Alabilir?

İlk iki ödemeden devlet desteği alamamış olan ihtiyaç sahibi aileler, 3. Faz ödemelerden yararlanacak. Bu yardımları koronavirüs salgınından dolayı olumsuz etkilenen vatandaşlarımız alacak. Öncelik bu vatandaşlarda olacak. Bu yardımlar 1000 TL nakit para şeklinde verilecek. Vatandaşlarımız da doğal olarak 1000 TL 3. Faz ödemeleri kime yapılır sorusunun yanıtını intenet üzerinden araştırmaya başladı.

4 Milyon 400 Bin Aileye 1000 TL Sosyal Yardım

Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği bu zor dönemde en büyük mücadeleyi veren ülkelerden biri olan Türkiye, salgına karşı aldığı her türlü önlem ile dünya gündemine oturmayı başarmıştı. Devletimiz şimdiye kadar 4 Milyon 400 bin aileye 1000 TL sosyal yardım desteğinde bulunarak toplamda 4,4 milyar TL büyüklüğünde bir yardım yapmış oldu.

Bu ailelerin hiçbirisinden başvuru alınmadı. Zaten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı olan bu ailelere ödemeler direkt olarak yapıldı. Koronavirüs sürecinde zorluk çeken ihtiyaç sahibi aileler hızlı bir şekilde tespit edilerek yardımlar ulaştırıldı.

3. Faz Yardım Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Vatandaşlarımız 3. Faz ödemeleriyle ilgili intenet üzerinden araştırmalarını yapıyor. 3. Faz ödemelerden kaç ailenin yararlanacağı da henüz açıklanmadı. Bu yardımlardan daha fazla ailenin yararlanması hedefleniyor. Salgından dolayı hayatı perişan olan, işlerinden çıkarılmak zorunda kalan vatandaşlarımız bu yardımlardan yararlanacak. Devletimiz 3. Faz ödemelerle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu ödemelere başvuru süreci halen devam ederken başvuruların ne zaman değerlendirmeye alınacağı bilinmiyor. Vatandaşlarımız da gerekli bilgileri almak için çeşitli kanallardan araştırmalarını sürdürüyor. Herhangi bir gelişme olduğunda sitemizden yayınlayacağız.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 18:56
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