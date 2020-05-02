1000 TL Sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama sayfası - Kapsam Dışı ne demektir?

Korona virüs salgınının vatandaşlara verdiği maddi zararların önüne geçilmesi amacıyla Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları aracılığıyla maddi durumu kötü olan vatandaşlara 1000’er TL yardım dağıtılıyor. İlk ve ikinci kısım yardımların tamamlanmasının ardından üçüncü yardımlarda ihtiyacı olan tüm vatandaşlara yardımın sağlanacağı açıklanmıştı. Herkesin başvuru yapabildiği yardımlar için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresine girerek başvuru yapılabilmektedir.

Yardımlar TC kimlik numarasında yer alan son rakama göre yapılmaktadır. TC kimlik numarasının son rakamı:

0 olanlar Pazartesi

2 olanlar Salı

4 olanlar Çarşamba

6 olanlar Perşembe

8 olanlar Cuma

Hafta sonu ise tüm vatandaşlar yardıma başvuruda bulunabilmektedir.

Yardımlar aşağıda yer alan özelliklere sahip vatandaşlara sağlanamamaktadır:

Başvurular Ne Zaman Açıklanacak?

Kapsam Dışı Ne Demektir?

1000 TL korona virüs yardımı için yapılan başvurular hala devam etmektedir. Ayrıca başvuru sonuçlarına da şu an ulaşılabilmektedir. E-devlete giriş yapan kişilere başvuru sonuç ekranı çıkacaktır. Başvurusu kabul edilen kişilerin IBAN numaralarına ya da PTT üzerinden ödemeleri yapılmaktadır.

Eğer başvuru sonucunuz kapsam dışı görünüyor ise bu başvurunuzun kabul edilmediği anlamına gelmektedir.

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