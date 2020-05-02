İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

1000 TL Sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama sayfası - Kapsam Dışı ne demektir?

SYDV tarafından korona virüs sebebi ile yapılan 1000 TL'lik yardımlara devam ediliyor. Peki 1000 TL Sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama sayfasına nasıl girilir? Başvuru sonuç sayfasında çıkan kapsam dışı ne demektir? İşte detaylar..

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:27
1000 TL Sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama sayfası - Kapsam Dışı ne demektir?

Korona virüs salgınının vatandaşlara verdiği maddi zararların önüne geçilmesi amacıyla Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları aracılığıyla maddi durumu kötü olan vatandaşlara 1000’er TL yardım dağıtılıyor. İlk ve ikinci kısım yardımların tamamlanmasının ardından üçüncü yardımlarda ihtiyacı olan tüm vatandaşlara yardımın sağlanacağı açıklanmıştı. Herkesin başvuru yapabildiği yardımlar için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresine girerek başvuru yapılabilmektedir.

Yardımlar TC kimlik numarasında yer alan son rakama göre yapılmaktadır. TC kimlik numarasının son rakamı:

  • 0 olanlar Pazartesi
  • 2 olanlar Salı
  • 4 olanlar Çarşamba
  • 6 olanlar Perşembe
  • 8 olanlar Cuma
  • Hafta sonu ise tüm vatandaşlar yardıma başvuruda bulunabilmektedir.

Yardımlar aşağıda yer alan özelliklere sahip vatandaşlara sağlanamamaktadır:

Başvurular Ne Zaman Açıklanacak?

1000 TL korona virüs yardımı için yapılan başvurular hala devam etmektedir. Ayrıca başvuru sonuçlarına da şu an ulaşılabilmektedir. E-devlete giriş yapan kişilere başvuru sonuç ekranı çıkacaktır. Başvurusu kabul edilen kişilerin IBAN numaralarına ya da PTT üzerinden ödemeleri yapılmaktadır.

Kapsam Dışı Ne Demektir?

Eğer başvuru sonucunuz kapsam dışı görünüyor ise bu başvurunuzun kabul edilmediği anlamına gelmektedir.

 

Eğitim dünyasından merak edilen tüm gelişmeler, spor basınından yeni haberler… Tüm haberleri sıcağı sıcağına takip etmek istiyorsan, şimdi Haberport mobil uygulamasını indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemin nabzını beraber tutalım mı? Hadi, sen de bizi Instagram’da takip etmeye başla. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 02.05.2020 18:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
TV Yayın Akışı 12 Nisan Pazar Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, Kanal D, Star Tv, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV 12 Nisan yayın akışı
Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
SGK Hasta bezi sorgulaması nasıl yapılır?
Hercai dizisi 10 Nisan 2020 Cuma var mı, yok mu neden yayınlanmıyor?
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm yayınlanacak mı? 16 Nisan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Google Meet nedir, özellikleri ve kullanımı nasıldır?
Ziraat Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
1000 TL sosyal yardım para ödemesi 4. faz başvuruları başlıyor! Dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alanlar hemen başvuru yapıp alacak
Aşk 101 yeni sezon var mı? Aşk 101 2. sezon Netflix’te ne zaman yayınlanacak?
TOKİ'den Dar ve orta gelirli aileler için Haziran'da 18 bin 69 ucuz konut geliyor
Devlet 750 TL ile 1625 TL arasında yardım başvuru şartları neler? 750 TL ile 1625 TL arasında geri ödemesiz herkese maddi yardım yapılıyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.