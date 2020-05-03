1000 TL sosyal yardım para ödemesi 4. faz başvuruları başlıyor! Dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alanlar hemen başvuru yapıp alacak

Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getirmeye gayret gösteren devletimiz, koronavirüs salgını süresince hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için 1000 TL sosyal yardımda bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu yardımların 4. Faz ödemelerine dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alan muhtaçlar başvuru yapabilecek. İşte tüm detaylar…

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs maalesef ülkemizi de etkisi altına aldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamını her koldan sürdüren devletimiz, bu süre boyunca vatandaşlarımızın zorluk yaşamaması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ve kişilere 1000 TL sosyal yardımda bulunuyor. Alınan talepler doğrultusunda bir faz ödemesi daha yapılacak. Yapılacak olan 4. Faz ödemeleri dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alan muhtaç vatandaşlarımızı kapsayacak. TÜED tarafından bakanlığa yapılan yazılı talep sonrasında bakanlık yetkilileri bu vatandaşlarımıza yardım yapacak. Haberimizden konuyla ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Koronavirüs salgınından dolayı birçok vatandaşımıza 1000 TL kadar sosyal yardım yapıldı. Bu yardımlardan sonra Türkiye Emekliler Deneği tarafından dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alan muhtaç vatandaşlarımıza da yardım talebinde bulunuldu. Talebini yazılı bir şekilde ileten TÜED, bakanlık tarafından bu vatandaşlarımıza da maddi destekte bulunmasını istiyor. 4. Faz ödemeleri bu vatandaşlarımıza büyük ihtimalle yapılacak.

Dul, Emekli ve Yetimlere 4. Faz Yardım Geliyor

Türkiye Emekliler Deneği tarafından yapılan basın açıklamasında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1000 TL‘lik yardım kapsamına dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alan muhtaçların da alınması talebinde bulundu. Diğer 3 fazla ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza destekte bulunulmuştu. TÜED bu kez dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alan muhtaçların da yardıma dahil edilmesini istedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Bakanlık tarafından şimdi kadar 3 ayrı paket açıklandı. Yardım kapsamına alınan kişilere 1000 TL destek verildi. Bir kişinin gelirinin ya da aylığının olması onu kapsam dışına itmemelidir. Bakanlıktan 4. Faz ödemesi istiyor ve bu ödemelerin kapsamına dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alan muhtaçların da alınmasını talep ediyoruz.’’

Bu ifadeler kamuoyunun gündemine oturmuştu. Önümüzdeki günlerde bu taleplerin yerine getirilip getirilmeyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Acaba dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alan muhtaçlar 1000 TL yardım alacak mı?

Basın açıklamasının devamında ise emekliliğe geçiş ile ilgili devlet tarafından yapılan son düzenlemelere de değinildi. 2019 Şubat ayında 1000 TL olan en düşük emekli maaşı, 2020 Mart ayında 1500 TL olmuştu. Bu durum olumlu karşılansa da dul ve yetim aylığı alan kişiler için yetersiz olduğuna vurgu yapıldı.

Tüm güncel iş ilanlarından en yeni teknolojik gelişmelere kadar merak ettiğin haberlere hemen ulaşmak istiyorsan, sen de Haberport mobil uygulamasını indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport Twitter hesabını takibe al, gündemdeki tüm haberleri anında öğren! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et