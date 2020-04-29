1000 TL yardım nasıl yapılır? Şartlar neler? 1000 TL sosyal yardım hangi sıralamaya göre verilecek?

Ülkemizde koronavirüs salgınının etkisini artırması sonrasında devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine 1000 TL yardım yapılmaya başlandı. İhtiyaç sahipleri ise devlet tarafından verilen bu yardımın nasıl alınabileceğini araştırmaya başladılar.

Milyonlarca kişiye verilen 1000 TL devlet yardımı yapılmaya devam ediyor. Bu yardıma başvuran vatandaşlara 1. ve 2. Faz ödemeleri gerçekleştirildi. Şu sıralar 3. faz ödemeleri için başvurular toplanıyor. Önceki fazlara başvuruda bulunan kişilerin sonraki fazlara başvuruda bulunamayacakları belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını kapsamında milyonlarca kişiye destek olmak için başlatılan 1000 TL sosyal destek yardımında 3. faza önceki 2 fazda başvuru yapmış olanların başvuruları alınıyor. Bu bağlamda aynı haneden iki kişi yardımlara başvuramıyor. 3. faz yardımına İŞKUR’un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, kamu işçileri, memurlar, emekliler ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destek yardımında faydalananlar dışındaki vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurabilecekleri ifade edildi. Ayrıca başvurular PTT’ler üzerinden değil hane adreslerine ilgili ekipler tarafından teslim edilecek.

Aşağıdaki kısımda yardımların dağıtılacağı TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre başvuru zamanları yer almaktadır.

Son Rakamı 0 olan vatandaşlar Pazartesi,

Son Rakamı 2 olan vatandaşlar Salı,

Son Rakamı 4 olan vatandaşlar Çarşamba,

Son Rakamı 6 olan vatandaşlar Perşembe,

Son Rakamı 8 olan vatandaşlar Cuma gününde yardımları alacaklar.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde herhangi bir kısıtlama olmadan herkes başvuru yapabilmektedir. Destek yardımına başvurabilmek için herhangi bir gelir koşulu bulunmamaktadır. İhtiyacı olan herkes başvuruda bulunabilmektedir. Fakat başvuru sırasında yetkililer kişilerin iş durumu, sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kira durumu, su , gaz ve elektrik faturası ödemeleri ile ilgili sorular sormaktadırlar.

E-devlet sistemine giriş yapılması sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait işlemlerin yer aldığı bölüm üzerinden Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu butonuna basılması gerekmektedir. Talep formunun doldurulması ardından başvurular alınmaktadır. Değerlendirmelerin yapılması ile yardımın ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklamaların yapılacağı süreç takip edilmelidir.

E-devlet sistemini kullanmayanlar ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilmektedirler.

1000 TL Devlet Yardımından Yararlanamayacak Olanlar

Devletin, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi desteği alanlar

5510 sayılı kanunun; 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C maddesi kapsamındaki memurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alan emekliler

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar

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