15 Haziran gram, çeyrek, ons ve cumhuriyet altın fiyatları

Gram altın fiyatı, bu hafta düşüş yaşayarak 378,3 TL’den işlem görmekte. Ayrıca çeyrek altın ise 621 TL’den Cumhuriyet altını ise 2.540 TL seviyesinde. Altının ons değeri de azalışta ve 1.721$ seviyesinden işlem görüyor.
15 Haziran Altın Fiyatları
15 Haziran Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
Alış: 2.488,00 TL
Satış: 2.540,00 TL
15 Haziran Ons Altın Ne Kadar?
Alış: 1.721,31 $
Satış: 1.721,50 $
Alış: 611,57 TL
Satış: 621,42 TL
15 Haziran Gram Altın Ne Kadar?
Alış: 378,28 TL
Satış: 378,80 TL
Son Güncelleme: 15.06.2020 19:24