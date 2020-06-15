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15 Haziran gram, çeyrek, ons ve cumhuriyet altın fiyatları

Altın haftaya %0,2-0,5 bandında bir düşüşle başladı. Peki gram, çeyrek, tam altın kaç TL? İşte 15 Haziran altın fiyatları..

15 Haziran 2020 Pazartesi 19:24
15 Haziran gram, çeyrek, ons ve cumhuriyet altın fiyatları
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Gram altın fiyatı, bu hafta düşüş yaşayarak 378,3 TL’den işlem görmekte. Ayrıca çeyrek altın ise 621 TL’den Cumhuriyet altını ise 2.540 TL seviyesinde. Altının ons değeri de azalışta ve 1.721$ seviyesinden işlem görüyor.

15 Haziran Altın Fiyatları

15 Haziran Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Alış: 2.488,00 TL

Satış: 2.540,00 TL

15 Haziran Ons Altın Ne Kadar?

Alış: 1.721,31 $

Satış: 1.721,50 $


15 Haziran Çeyrek Altın Ne Kadar?

Alış: 611,57 TL

Satış: 621,42 TL

15 Haziran Gram Altın Ne Kadar?

Alış: 378,28 TL

Satış: 378,80 TL

 

 

 


Son Güncelleme: 15.06.2020 19:24
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