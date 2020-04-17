Ak Partiden İşsizlere yönelik 15 maddelik yeni teklif! AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik tedbirlere bir yenisinin ekleneceğini duyurdu. Mehmet Muş, yeni bir ekonomik paketini içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunulduğunu ifade etti. Muş, işini kaybedenlerin desteklenmesi amacıyla 15 maddelik teklif düzenlemesi yapıldığını belirtti.
15 Maddelik Yeni Ekonomik Tedbir Paketi Neleri Kapsıyor?
Yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amaçlanarak hazırlanan kanun teklifi 15 maddeden oluşuyor. Bu maddeler şu şekilde:
- Korona virüs salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan veya çalışmayan işletmelerin yıllık çevre temizlik, reklam ve ilan vergilerinin faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmamasını teklif edilecek.
- Belediyeler tarafından vatandaşın ve faaliyette bulunmayan işyerlerinin su faturası borçlarının 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanınacak ve yetkiler belediye meclisine ve belediyelere bırakılacak .
- Yine AK Parti tarafından düzenlenen 15 maddelik yeni teklife göre Kısa Çalışma Ödeneği’nden herkes faydalanabilecek.
- 15 maddeden oluşan kanun teklifinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler olduğu belirtildi.
- Hazine ve belediye taşınmazlarıyla, milli parklar ve orman genel müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerin ait borçlar ile birlikte;
- KYK kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevfikatlarına, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerin toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenmesine imkan tanınıyor.
- Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturalarının 3 ay süreyle belediyeler tarafından ertelenmesine imkan tanınıyor. Burada yetkiyi belediyelere veriliyor.
- Sermaye şirketlerinde 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı kararının %25 ile dağıtılacak
- Tarım kredi satış kooperatiflerinin destekle borçları 2021 yılına ertelenecek
- Seyahat Acentelarına Birliğine üye seyahat acentalarının 2020 yılı ödemeleri 2021 yılına erteleniyor.
- TOBB, kooperatif ve deneklerin, genel kurul toplantılarının ertelenmesi ve mevcut organlarının yetkilerinin devam etmesine yönelik bir düzenleme bulunuyor.
- Tarım ürünleri lisanslı depoculuk lisans süreleri 1 yıl daha uzatılıyor.
- Devlete ait tıp ve diş hekimliği fakültelerine kaynak aktarılması için Maliyeye yetki veriliyor.
Son Güncelleme: 17.04.2020 13:11