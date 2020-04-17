Ak Partiden İşsizlere yönelik 15 maddelik yeni teklif! AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik tedbirlere bir yenisinin ekleneceğini duyurdu. Mehmet Muş, yeni bir ekonomik paketini içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunulduğunu ifade etti. Muş, işini kaybedenlerin desteklenmesi amacıyla 15 maddelik teklif düzenlemesi yapıldığını belirtti.

15 Maddelik Yeni Ekonomik Tedbir Paketi Neleri Kapsıyor?

15 maddeden oluşan yeni ekonomik destek paketi işsizlere yönelik oluşturulacak. Koronavirüs nedeniyle işlerini kaybedenler, işyerlerini kapatmak zorunda kalanlar, ücretsiz izne ayrılanlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların bu paketten yararlanması bekleniyor.

Yeni tip Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amaçlanarak hazırlanan kanun teklifi 15 maddeden oluşuyor. Bu maddeler şu şekilde: