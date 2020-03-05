2 ay yatarak 100 Bin TL maaşlı personel alımı başvuruları başladı!

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor. Uzay ajansı bu projeye dahil olanlara 12.500 sterlin (Yaklaşık100 bin TL) ödeme yapacak. Projeye 12 kadın 12 erkek olmak üzere 24 kişi alınacak. Bu gönüllülerin yaşlarının ise 24-55 yaş aralığından olması gerektiği duyuruldu. Geçtiğimiz günlerden projenin duyurusu yapılmıştı. Projeden beklenen açıklamalar yavaş yavaş gelmeye başladı. Yapılan açıklamada projenin kapsamını, ne kadar süreceğini ve kimlere hitap edeceğini açıklayan ESA Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştırmak adına birçok deneye imza atmaya hazırlanıyor. Artificial Gravity Bed Rest Study (Yapay yer çekimli yatak istirahatı çalışması) ile, uzay ajansları, yer çekimsiz ortamda, insan vücudunda yaşanabilecek gelişmeleri, değişimleri ve tepkileri inceleyecek ve ardından bu süre içerisinde gözlemlemiş oldukları verileri bir rapor haline getirecek.

Uzaya giden astronotların vücutlarında ve psikolojilerinde ki değişim herkes tarafından oldukça merak edilen bir konudur. Avrupa Uzay Ajansı da insanların bu merakını gidermek ve astronotların uzaya gidince vücutlarında ki değişimi görebilmek adına Fransa merkezli Medes kliniği ile iş birliği yaparak değişimleri gözlemleyecek. Tam olarak 89 gün boyunca yatacak olan gönüllülerin, yemek yeme, banyo yapma ve Tuvalet İhtiyacının Giderilmesi Gibi Tüm Temel İhtiyaçları Yatmış Oldukları Yerden Giderilecek.

89 Gün Boyunca Yatacaklar

Tam olarak 89 gün sürecek olan bu deney, insanların tüm sosyal çevrelerinden ayrılarak geldikleri bir klinik ortamında gerçekleştirilecek. Belirli periyotlara ayrılan deneyin ilk günleri adaptasyon ve motivasyon süreci olarak değerlendirilecek. Sonraki 60 gün boyunca sadece yatacak olan gönüllüler son 14 günde ise normal hayatlarına geri dönecekler. Son 2 haftalık normal hayata dönüş sürecinde, gönüllüler astronot rehabilitasyonundan geçerek, daha hızlı ve kolay bir biçimde dönüşüm sağlayacak.

Yetkililer, başvuru yapacak gönüllüler için yaptığı açıklamada “Zamanlarını online kurslara katılıp yeni şeyler öğrenerek geçirebilirler ya da dizi izleyerek de geçirebilirler. Onların tercihi.” Dedi.

Bunların yanı sıra gelen bilgilere göre, 2 ay boyunca deney kapsamında yatacak olan gönüllülere bilim insanları, uzman psikologlar, terapistler ve doktorlar eşlik edecek. Kontrolü sağlamak ve gönüllülerin sağlık koşullarını takip etmek üzere alanında uzman birçok insan da deneye katılacak. 60 gün yatacak olan gönüllüler günde yarım saat insan santrifüjünde bir düzenek sayesinde durmadan döndürülerek, vücutta ki sıvıların olması gereken yerlere ulaşması sağlanacak. Gönüllülerin yemekleri ise uzman diyetisyenler kontrolünde hazırlanacak.

Başvurular Bugün Başladı

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) yapmış olduğu açıklamada, başvuruların bugün başladığı ve 24 Mayıs tarihine kadar süreceği duyuruldu.

https://dlr-probandensuche.de/ Başvuru yapmak isteyenlerin bu adres üzerinden başvurularını sağlayabilecekleri ve deneyin Eylül 2020’de başlayacağı da belirtildi.