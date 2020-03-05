betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
108978
ALTIN
329.747
DOLAR
6.0873
STERLİN
7.9197
EURO
6.8830

2 ay yatarak 100 Bin TL maaşlı personel alımı başvuruları başladı!

Nasa ve Avrupa Uzay Ajansı, uzaya giden astronotların vücutlarında ki değişimi görebilmek adına 2 ay yatacak gönüllüler aradığını duyurdu. Ajansın yapmış olduğu açıklamaya göre, 2 ay yatarak 100 bin TL kazanacak maaşlı personel alımı başvuruları bugün başladı. İşte, detaylar.

05 Mart 2020 Perşembe 00:39
2 ay yatarak 100 Bin TL maaşlı personel alımı başvuruları başladı!

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2 ay boyunca yatacak gönüllüler arıyor. Uzay ajansı bu projeye dahil olanlara 12.500 sterlin (Yaklaşık100 bin TL) ödeme yapacak. Projeye 12 kadın 12 erkek olmak üzere 24 kişi alınacak. Bu gönüllülerin yaşlarının ise 24-55 yaş aralığından olması gerektiği duyuruldu. Geçtiğimiz günlerden projenin duyurusu yapılmıştı. Projeden beklenen açıklamalar yavaş yavaş gelmeye başladı. Yapılan açıklamada projenin kapsamını, ne kadar süreceğini ve kimlere hitap edeceğini açıklayan ESA Uzay yolculuklarının insan üzerine etkilerini araştırmak adına birçok deneye imza atmaya hazırlanıyor. Artificial Gravity Bed Rest Study (Yapay yer çekimli yatak istirahatı çalışması) ile, uzay ajansları, yer çekimsiz ortamda, insan vücudunda yaşanabilecek gelişmeleri, değişimleri ve tepkileri inceleyecek ve ardından bu süre içerisinde gözlemlemiş oldukları verileri bir rapor haline getirecek.

Uzaya giden astronotların vücutlarında ve psikolojilerinde ki değişim herkes tarafından oldukça merak edilen bir konudur. Avrupa Uzay Ajansı da insanların bu merakını gidermek ve astronotların uzaya gidince vücutlarında ki değişimi görebilmek adına Fransa merkezli Medes kliniği ile iş birliği yaparak değişimleri gözlemleyecek. Tam olarak 89 gün boyunca yatacak olan gönüllülerin, yemek yeme, banyo yapma ve Tuvalet İhtiyacının Giderilmesi Gibi Tüm Temel İhtiyaçları Yatmış Oldukları Yerden Giderilecek. 

89 Gün Boyunca Yatacaklar

Tam olarak 89 gün sürecek olan bu deney, insanların tüm sosyal çevrelerinden ayrılarak geldikleri bir klinik ortamında gerçekleştirilecek. Belirli periyotlara ayrılan deneyin ilk günleri adaptasyon ve motivasyon süreci olarak değerlendirilecek. Sonraki 60 gün boyunca sadece yatacak olan gönüllüler son 14 günde ise normal hayatlarına geri dönecekler. Son 2 haftalık normal hayata dönüş sürecinde, gönüllüler astronot rehabilitasyonundan geçerek, daha hızlı ve kolay bir biçimde dönüşüm sağlayacak.

Yetkililer, başvuru yapacak gönüllüler için yaptığı açıklamada “Zamanlarını online kurslara katılıp yeni şeyler öğrenerek geçirebilirler ya da dizi izleyerek de geçirebilirler. Onların tercihi.” Dedi.

Bunların yanı sıra gelen bilgilere göre, 2 ay boyunca deney kapsamında yatacak olan gönüllülere bilim insanları, uzman psikologlar, terapistler ve doktorlar eşlik edecek. Kontrolü sağlamak ve gönüllülerin sağlık koşullarını takip etmek üzere alanında uzman birçok insan da deneye katılacak. 60 gün yatacak olan gönüllüler günde yarım saat insan santrifüjünde bir düzenek sayesinde durmadan döndürülerek, vücutta ki sıvıların olması gereken yerlere ulaşması sağlanacak. Gönüllülerin yemekleri ise uzman diyetisyenler kontrolünde hazırlanacak.

Başvurular Bugün Başladı

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) yapmış olduğu açıklamada, başvuruların bugün başladığı ve 24 Mayıs tarihine kadar süreceği duyuruldu.

https://dlr-probandensuche.de/ Başvuru yapmak isteyenlerin bu adres üzerinden başvurularını sağlayabilecekleri ve deneyin Eylül 2020’de başlayacağı da belirtildi.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a tazminat davası açtı
Ziraat Bankası 100 Bin TL faizsiz hayvancılık kredisi şartları ve detayları
Ziraat Bankası 100 Bin TL faizsiz hayvancılık kredisi şartları ve detayları
Ukrayna para birimi nedir? Kaç TL'dir?
Ukrayna para birimi nedir? Kaç TL'dir?
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
Kamu ve özel banklaların Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranlı kampanyaları
2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları ne oldu?
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!
Toplu parayı yatır, anında emekli ol! Süper emeklilik sistemi geliyor!

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 7 Mart 2020 Cumartesi - Burç yorumunuz günlük yaşantınız için neler söylüyor?
Gelinim Mutfakta 6 Mart Cuma bilezikleri kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
Temizlik Benim İşim 6 Mart Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu? Finalde yarışmadan kim elendi?
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Nöbetçi noter listesi 7 Mart 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
Nöbetçi Noter Listesi 7 Mart – 8 Mart 2020 Cumartesi Pazar İllere Göre Bu Hafta Sonu Tüm Şehirlerde Hangi Noterler Açık?
En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?
Et benlerinden kurtulmak için uygulanabilecek doğal çözümler
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mart 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Halkbank hesap açarken ücret alıyor mu?
Özel numaradan arayan nasıl öğrenilir?
Yaşa göre kalp atışı ve nabız hızı kaç olmalı
Cenaze namazı nasıl kılınır? Cenaze namazı kılınışında hangi dualar okunur? Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
Devlet fakirlik maaşı nasıl alınır? Fakirlik maaşı şartları ve başvuru işlemleri
Öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı nasıl kılınır ve öğle namazı vakitleri
Emeklilere avantajlı kredi kartı veren bankalar
İzmir Belediyesi iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Yazılımcı nasıl olunur? Yazılımcı mesleği kazancı ne kadardır?
Doya Doya Moda 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Mucize Doktor Damla kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Dizdar hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.