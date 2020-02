20 Yıl vadeli konut kredisi veren bankalar

Ev satın almak isteyenler için bu hayallerine ulaşmak artık eskisi kadar da zor değil. Bankalar tarafından sunulan kredi hizmetlerine bakıldığında oldukça yüksek vade seçenekleri ile kredi verildiği görülmektedir. 20 seneye kadar ulaşabilen vade seçenekleri ile kira öder gibi ev sahibi olunabilmekte.

Konut Kredilerinde 20 Sene Vade

Konut piyasasının iler gelen şirketleri 240 ay vade seçeneği ile konut satışları yapacaklarını açıkladılar. 20 sene vade ile konut kredisi çeken vatandaşlar, her ay kira öder gibi konut kredisi taksiti ödeyecek ve bu şekilde ev sahibi olacak.

Emlak Konut GYO tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında, müteahhitler ile yapılan toplantı ardından 240 ay vadeli şekilde konut kredisi verilmesinin planlandığı ifade edildi. Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum da kampanya kapsamında kredi faizlerinin %0.70 seviyesini geçmeyeceğini ifade etti.

Konu kapsamında bankalar ile konut faizlerinin düşürülmesi adına görüşmelerin yapılacağı ve kredi faizlerinin %0.70 seviyesinden daha aşağı indirilmesi için görüşüleceği açıklandı. Bankalar mortgage kredilerini %0.90 faiz oranı ile en çok 120 ay vadeli olarak vermekte. Bankalar ile anlaşmanın sağlanması halinde vade süresi 240 aya çıkacak ve faiz oranlarında da düşüş yaşanacak.

240 Ay Vadeli Konut Kredisi Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Yeni senede konut piyasasında canlanma yaşaması adına Emlak Konut GYO düğmeye bastı. Kampanyalı olarak 20 sene vadeli konut satışlarının yapılacağı ifade edildi. Toplamda 56.000 adet konut için uygulanacak olan kampanya dahilinde faiz oranının %0.70 olacağı ifade ediliyor.

Konut Kredisi Vadelere 20 Seneye Çıkacak

Kampanyanın ayrıntılarının bankalar ile yapılan görüşmelerin sonunda kesinleşeceği ve Şubat ayının ilk haftasında kampanyanın uygulanmaya başlayacağı düşünülüyor. Başvuruların Şubat ayından Mart ayının sonuna kadar devam edeceği ifade ediliyor.

Emlak konutun öncülüğünü yapacağı kampanya kapsamında ev alma hayali bulunan kişilere çok önemli bir fırsat sunulacak. Şu an bankalara giden müşterilere 100.000 TL sınırında %0.90 faiz oranı ile 120 ay konut kredisi verilebilmektedir. Bu şartlar altında vatandaşlar her ay düzenli olarak 1470 TL ödeme yapmaktadırlar. Kampanyanın uygulanmaya başlaması ile beraber faiz oranının %0.70 olması halinde 240 ay boyunca toplamda çekilen 250.000 TL’lik kredi her ay 2400 TL’ye karşılık gelmektedir. Bankalar ile yapılan görüşmeler sonucunda faiz oranının düşmesi söz konusu olursa bu miktar daha da düşecektir.

Garanti Bankası 240 Ay Vadeli Konut Kredisi

Garanti Bankası kapsamında Kiracıya Mortgage isimli bir kampanya ile 240 ay vade seçeneği ile kredi verilmektedir. Aşağıdaki kısımda bu kampanya dahilinde bir hesaplama öneği yer almaktadır.

Diğer yandan ülkemizde farklı bankalar da yüksek vade seçenekleri ve uygun faiz oranları ile konut kredisi verdiklerini açıklamışlardır. Şekerbank kapsamında 30 sene vade ile kredi çekmek mümkündür. 30 sene vade ile kredi çekildiğinde faiz oranı %1.70 seviyesinde olmaktadır. Bu oran 20 sene vade seçeneğinde %1.60 olarak belirlenmiştir. Bankanın şubelerine giderek kredi hakkında ayrıntılı bilgi elde edilebilmektedir.

Ayrıca Ziraat Bankası kapsamında sunulan konut kredisi hizmetinde faiz oranı %0.98 olarak belirlenmiştir.