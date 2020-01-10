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2018 yılı 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Bakan Pakdemirli'nin açıklaması gündemde

2018 yılı 2. dönem buzağı destek ödemeleri ile ilgili binlerce hayvan yetiştiricisi beklemeye devam ediyor. 2018 yılı 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak merak edilirken, Bakan Pekdemirli'nin 'en yakın zamanda' açıklaması yine gündeme taşındı.

10 Ocak 2020 Cuma 17:25
2018 yılı 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? Bakan Pakdemirli'nin açıklaması gündemde

2018 yılı ikinci dönem buzağı destek ödemeleri ile ilgili olarak 'en yakın zamanda' ifadesinin kullanılmasının üzerinden geçen zamana rağmen halen hiçbir resmi açıklamanın gelmemesi, hayvan yetiştiricilerini bezdirdi. Binlerce büyükbaş hayvan yetiştiricisi, TBMM'de konuşulan buzağı desteklemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor.

2018 2. Dönem Buzağı Desteklemeleri TBMM'de Konuşulmuştu

Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde, buzağı desteklemeleri de gündeme getirilmiş; CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye destekleme ödemeleri ile ilgili bir soru yöneltmişti. Pekdemirli, kendisine 3 defa yöneltilen soruya en yakın zamanda ödüyor olacağız ifadesini kullanınca, hayvan yetiştiricileri de sevinmişti. Fakat bu söylemin ardından hiçbir açıklama ya da haber gelmemesi hayvan yetiştiricilerini üzdü.

Buzağı Destekleme Ödemeleri:

 

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada buzağı destekleme miktarı şu şekilde verildi;

- 4 Ay ve üzeri buzağılara 350 Türk Lirası

- Soy kütüğüne kayıtlı    500 Türk Lirası

- Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 Türk Lirası

- Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave)  200 Türk Lirası a

Son Güncelleme: 10.01.2020 17:25
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