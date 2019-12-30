2019 Şeker Fabrikası işçi alımı yapacak! İŞKUR aracılığı ile Şeker Fabrikası'na işçi alımı için gerekli belgeler neler?

İŞKUR'un yaptığı açıklamada, Şeker Fabrikası'nın 1500 personel alımı yapacağı duyuruldu. Vatandaşlar Şeker Fabrikası için işçi alımı başvuru şartlarını merak ediyorlar. Peki, işçi alımı başvuru şartları neler olacak? Alınacak olan işçiler hangi kadrolarda çalışacaklar? İşte, işçi alımı ile ilgili tüm detaylar...

Şeker Fabrikası'nın işçi alımında uygulanacak olan kurallar?

İşçi alımına başvuracak olan adaylar başvuruda bulunmak için Türkiye İş Kurumunun web sitesi üzerinden işlem yapması gerekecek. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un resmi web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren detayları öğrenebilir.

İşçi alımında mezun bölümüne göre alım sayısı!

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