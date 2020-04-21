2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemeleri tarihi belli oldu! Bakan tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uzun zamandır hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar tarafından merakla beklenen açıklamayı sonunda yaptı. Bakan Bekir Pakdemirli sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılanlardan biri olan Twitter üzerinde yapmış olduğu açıklama kapsamında, 2019 senesinde gerçekleştirilecek olan buzağı destekleriyle ilgili ayrıntılara yer verdi.
“701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun.
Son Güncelleme: 21.04.2020 22:51