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2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemeleri tarihi belli oldu! Bakan tarih verdi

Uzun zamandır hayvancılık ile uğraşanlar tarafından merakla beklenen buzağı destekleri ile ilgili açıklama sonunda geldi. 2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemeleri tarihi belli oldu! Bakan tarih verdi. İşte buzağı desteği ile ilgili tüm ayrıntılar…

21 Nisan 2020 Salı 22:51
2019 yılı 1. dönem buzağı destek ödemeleri tarihi belli oldu! Bakan tarih verdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uzun zamandır hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar tarafından merakla beklenen açıklamayı sonunda yaptı. Bakan Bekir Pakdemirli sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılanlardan biri olan Twitter üzerinde yapmış olduğu açıklama kapsamında, 2019 senesinde gerçekleştirilecek olan buzağı destekleriyle ilgili ayrıntılara yer verdi.

Bekir Pakdemirli Twitter paylaşımında 2019 senesi 1. Dönem buzağı destek ödemelerinin 24 Nisan Cuma günü saat 18.00’dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“701 bin 111 üreticimize 1 milyar 434 milyon liralık destek ödemesi hayırlı ve bereketli olsun.

Son Güncelleme: 21.04.2020 22:51
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