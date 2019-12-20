2019 yılı buzağı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Senede iki sefer Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ödenen buzağı destek ödemelerinin ilki yazın verilmişti. Gerekli koşulları barındıran buzağılara verilen destek ödemesi yapılıyor.

Buzağı sahibi olan vatandaşlar yetiştirici örgütü ise örgüt üzerinden, örgüte üye olmayan vatandaşların il ya da ilçe müdürlükleri vasıtasıyla başvuru yapmaları mümkündür. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı duyurulara https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?Liste=Duyuru adresinden ulaşabilirsiniz.

Buzağı Destek Ücretleri – Baş

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu 50 TL

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri 200 TL

Buzağı Destek Başvuru Şartları

Buzağılarını 4 ay büyütmeden küçükken satan yetiştiricilerden az az 50 dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilirler.

Buzağılarını küçükken satmak isteyenler il veya ilçe müdürlüğüne buzağıların küpe numaralarını vermelidir.

Müdürlükler bu bilgileri HAYGEM’e ulaştırır.

Yetiştiricilik bölgesinde sayılan buzağılara ilave destek sağlanır.

Buzağıları 4 Ay Öncesinde Satma Şartları

Soy Kütüğü Desteği İçin:

Buzağı soy kütüğüne kayıtlı bir anneye sahip olmalıdır.

Süt ölçümleri yılda minimum 6 kez yapılmış olmalıdır.

Döl Kontrolü Boğanın Yavrusu İlave Desteği İçin:

Döl kontrolü tamamlanmış ve spermaları Türkiye’de üretilen buzağılara verilir.