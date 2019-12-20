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2019 yılı buzağı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Hayvancılık mesleği ile ilgilenen vatandaşın ilgilendiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkan buzağı desteği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki 2019 yılı buzağı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

20 Aralık 2019 Cuma 21:21
2019 yılı buzağı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Senede iki sefer Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ödenen buzağı destek ödemelerinin ilki yazın verilmişti. Gerekli koşulları barındıran buzağılara verilen destek ödemesi  yapılıyor.

Buzağı sahibi olan vatandaşlar yetiştirici örgütü ise örgüt üzerinden, örgüte üye olmayan vatandaşların il ya da ilçe müdürlükleri vasıtasıyla başvuru yapmaları mümkündür. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı duyurulara https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?Liste=Duyuru adresinden ulaşabilirsiniz.

Buzağı Destek Ücretleri – Baş

  • 4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL
  • Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl
  • Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu 50 TL
  • Yetiştiricilik Bölgesi İlleri 200 TL

Buzağı Destek Başvuru Şartları

Buzağıları 4 Ay Öncesinde Satma Şartları

  • Buzağılarını 4 ay büyütmeden küçükken satan yetiştiricilerden az az 50 dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilirler.
  • Buzağılarını küçükken satmak isteyenler il veya ilçe müdürlüğüne buzağıların küpe numaralarını vermelidir.
  • Müdürlükler bu bilgileri HAYGEM’e ulaştırır.
  • Yetiştiricilik bölgesinde sayılan buzağılara ilave destek sağlanır.

Soy Kütüğü Desteği İçin:

  • Buzağı soy kütüğüne kayıtlı bir anneye sahip olmalıdır.
  • Süt ölçümleri yılda minimum 6 kez yapılmış olmalıdır.

Döl Kontrolü Boğanın Yavrusu İlave Desteği İçin:

Döl kontrolü tamamlanmış ve spermaları Türkiye’de üretilen buzağılara verilir.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:21
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