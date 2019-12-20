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2020 1. sınıf inşaat maliyetleri ne kadar oldu?

Birinci sınıf inşaat maliyetleri açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılında uygulanacak inşaat metrekare maliyet bedellerini açıkladı. 2020 1.sınıf inşaat maliyetleri ne kadar oldu diyenler için işte detaylar…

20 Aralık 2019 Cuma 19:47
2020 1. sınıf inşaat maliyetleri ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından birinci sınıf inşaat maliyetleri açıklandı. 1. Sınıf binalar kalite bakımı açısından lüks inşaattan son geliyor. Bu binaların özelliği tavanların püskürtme sıvalı olması. Bu tip bazı binalarda 1 veya 2 oda ahşap kaplama veya düz alçı sıva olabiliyor. Çelik karkas bina, betonarme karkas, yığma kagir bina ve ahşap binalar 1. sınıf inşaat olarak yapılabiliyor. Fakat taş duvarlı bina, gecekondu tarzı bina ve kerpiç binalar ve diğer basit binalar 1. sınıf inşaat olarak yapılamıyor.

Her yıl inşaat kategorilerinin maliyet bedelleri yeniden açıklanıyor. 2020 için inşaat maliyet bedellerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı.

 1. sınıf inşaatın özellikleri

1.sınıf inşaatların bazı özellikleri bulunmaktadır. Bunlar:

- Dış duvarlar - Tabii (troverten vb.) ve suni taş, kaliteli ahşap ve metal kaplamalı.

- Çatı örtüsü- Isı yalıtımlı ve alüminyum kaplamalı çatı, ısı ve su yalıtımlı teras. 

- Tavan - Püskürtme sıvalı, 1 veya 2 odası ahşap kaplama veya düz alçı sıvalı. 

- İç duvarlar - 2'den fazla odası yağlı boya, yıkanır kağıt ve benzeri madde ile kaplama. 

- Taban (döşeme) - 1 veya 2 odası suni mermer, seramik, ahşap parke, halı kaplamalı. 

- Merpenler - Suni taş kaplamalı, iyi vasıflı demir ve sert ağaç korkuluklu ve küpeşteli

- Penceler - Metal ve sert ağaç doğrama, normal camlı, suni taş parapetli, pancurlu. 

- Kapılar - Sert ağaç kaplamalı kasa ve kanatlı, metal kasa kanatlı. 

- Banyo ve WC - Sırlı ve dekoratif seramik kaplamalı, kaliteli küvet, lavabo, klozetli banyo ve aynı vasıflarda WC. 

- Isıtma - Kaloriferli, şömineli, devamlı sıcak sulu

1. Sınıf inşaat maliyetleri

Çelik Karkas Bina

Asgari: 2001,34

Azami: 2159,27

Orta: 2080,31

Betonarme Karkas

Asgari: 1134,26

Azami: 1246,18

Orta: 1190,22

Yığma Kagir Bina

Asgari: 943,25

Azami: 994,90

Orta: 969,08

Yığma Yarı Kagir Bina

Asgari: 621,65

Azami: 651,79

Orta: 636,72

Ahşap Binalar

Asgari: 1543,38

Azami: 1733,60

Orta: 1638,49

Son Güncelleme: 20.12.2019 19:47
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