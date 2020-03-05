2020 3 Mart TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu? TÜİK 2020 Şubat ayı enflasyon oranı ve kira artış rakamları

Şubat ayına girmiş olmamız nedeni ile enflasyon rakamları piyasalar tarafından araştırılmaya başladı. Enflasyon, mal ve hizmet durumunun fiyatlarının artışını ve inişini belirler. Buna göre bazı hizmet fiyatları zaman zaman artabilir yada azalabilir. Enflasyon rakamlarının önemli bir yere sahip olduğundan dolayı TÜİK tarafından enflasyon rakamları açıklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda yıllık olan en düşük artış haberleşme grubu ile gerçekleştirildi. En yüksek azalış ise giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Peki, 2020 3 Mart TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu? İşte, TÜİK 2020 Şubat ayı enflasyon oranı ve kira artış rakamları...

2020 Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Şubat ayının enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün sabah saatlerinde açıklanarak duyuruldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı.

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TÜFE'de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,35

Yıllık en düşük artış %2,27 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,98 ile giyim ve ayakkabı kategorisinde, %6,01 ile eğlence, kültür kategorisinde ve %7,36 ile ev eşyası kategorisinde oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu belirtildi.

Aylık en yüksek azalış %4,83 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Ana harcama grupları 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise,

%1,34 ile alkollü içecekler ve tütün,

%0,38 ile ulaştırma ve %0,22 ile haberleşme olduğu açıklandı. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise, %2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim olduğu belirtildi.

TÜFE göstergesi ise yıllık olarak %11,10 arttı, aylık değişmedi.

İşlenmemiş olan gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre değişim olmadığından, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,34, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %11,10 ve on iki aylık ortalamalara göre de %13,08 artış gerçekleşti.

2020 Şubat ayı enflasyon beklentisi

Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 10,06'ya kadar yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisinde de bir önceli ay da 6.4079 TL ve bu ay 6.4485 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi"nin sonuçları da yayımlandı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 0,64 olan Şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,69'a kadar yükseliş gösterdi. 2020 Mart ayı TÜFE beklentisi aynı anket döneminde yüzde 0,81'den yüzde 0,84'e arttı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,01'den yüzde 10,06'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,54'ten yüzde 9,61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,51'den yüzde 8,52'ye artış gösterdi.



Ocak ayı enflasyon rakamları

TÜFE, Ocak ayında aylık baz olarak yüzde 1,35 ve yurt içi üretici fiyat endeksi yüzde 1,84 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak ayı itibarı ile 12 aylık ortalamalar dikkate alındığı taktirde, tüketici fiyatları yüzde 14,52 yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 15,71 artış görüldü.

Aylık olarak alınan bazda TÜFE yüzde 1,35 Yİ-ÜFE'de ise yüzde 1,84 artış görüldü.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 arttı.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 1,84, geçen yılın Ocak ayına göre ise yüzde 8,84 arttı.

Tüfe ve tefe nedir?

Tüfe:

Türkiye’de haneler üzerinde halk tarafından kullanılan ürün ve hizmetlerin fiyatlarının artış oranının ölçülmesi olarak bilinmektedir. Tüfe’de yer alan ürünler hemen hemen her kalemden olabiliyor. Özellikle besin gıdaları, alkollü ve alkolsüz içecekler, meşrubatlar, bakliyatlar, elektrik kullanım ücretleri, su kullanım ücretleri, doğal gaz kullanım ücretleri, akaryakıt masrafları, ev mobilya eşyaları, ev beyaz eşya ürünleri, sağlık için ödenen hizmet bedelleri, eğitim için ödenen tutarlar, ulaşıma dair yapılan ödemeler, haberleşme için yapılan ödemeler, yemek salonlarına ödenen ücretler gibi çeşitli kategoriler tüfe rakamlarını ortaya koymaktadır. Bu rakamların ortaya koyulması hanede yaşayan insanların önemli olduğu görülüyor.

Tefe:

Toptan Eşya Fiyat Endeksi anlamına gelmektedir. Tefe kullanılan ham madde ürünlerinin baz alınması ile hesaplanmaktadır. Tefe ürünlerin bazılarını kömür ve buna benzer kömürsel ürünler, petrol bazlı ürünler, doğal gaz ürünleri, metal eşyaları, gıda ürünleri, tütün ürünleri, tekstil ve diğer giyim tutarları, kâğıt ve kimysallar, metal ürünleri, çeşitli kimyasal maddeler, mobilya eşyası gibi çeşitli ürünler meydana getirmektedir. Tefe, üreticiler tarafından piyasaya arz edilen ürünlerin fiyatlarındaki artış oranına göre değişkenliğinin hesaplanmasıdır. Bu hesaplama da asıl olan unsurun vergiyi hesaba katmaksızın oluşturulan peşin ücretler incelemeye dâhil ediliyor. Buradaki değişim oranları aylık olarak açıklanmak zorundadır. Böylelikle yatırımcılar yatırım konusunda bir fikre sahip oluyorlar. Ekonominin kötü gittiği dönemlerde yatırımcının bu oranlara bakarak ülkede yatırım yapmaması ekonomik anlamda daha da kötü bir durum getirdiğini bilmekteyiz.

Tüfe ve tefe nasıl hesaplanır?

Tüfe hesaplamaya önce yurt içinde hanelerin mallar için ödediği fiyat ortalamaları alınarak başlanıyor. Bu yapılan harcamaların toplam harcamalardaki noktası belirleniyor. Bu harcamalar üzerinde beş tane bölge belirlenir. Bu bölgelerde 16 şehir üzerinden yola çıkılarak hesaplamalar yapılır. Tefe de sektör ürünlerinde meydana gelen fiyat değişimi hesaplanır. Tüfe verilerinin tefeye göre yüksek olması bir enflasyon olayının belirtisi olmaktadır. Tüfe ve tefe oranları belirlenerek kiralara ne oranda zam yapılacağı da bu etki ile belirleniyor.

Enflasyon nedir?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına nazaran artmasıdır. Deflasyonun tersidir.



Enflasyon nasıl hesaplanır?

Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zordur, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir. Oluşturulan bu endeksin genel olarak iki hesaplanma yöntemi vardır. Bu yöntemler;

– Tüketici Fiyat Endeski (TÜFE – CPI):

– Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE – PPI):

Tüketim malları veya hizmetlerinin hesaplanmasında kullanılır.Yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerden oluşturulan endeksteki değişimleri gösterir.