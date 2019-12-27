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2020 AGİ Kaç lira oldu? İşte AGİ zam tablosu

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam herkes tarafından merakla takip ediliyordu. Asgari Ücret Komisyonunun toplantısının ardından asgari ücrete yapılan zam belli oldu. Peki 2020 yılında AGİ kaç lira oldu? İşte AGİ zam tablosu..

27 Aralık 2019 Cuma 00:10
2020 AGİ Kaç lira oldu? İşte AGİ zam tablosu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılacak olan zam miktarı Asgari Ücret Komisyonunun dördüncü toplantısının sona ermesiyle belli oldu. Bugün sonuncusu yapılan toplantının bitmesiyle Bakan Selçuk açıklama yaptı. 1Ocak 2020 tarihiyle birlikte çalışanlara ödenecek asgari ücretin bürüt miktarının 2943 ve net miktarının ise 2324 TL olduğu belirtildi.

Sendikaların asgari ücret konusundaki talebi 2578 TL idi. Bir çalışanın çalıştığı yere maliyeti toplamda 3.006 lira olarak hesaplandı. Bunun 2558 lirası maaşken 396 lirası SGK primi kalan 51 lirası ise işsizlik sigorta fonuna kalıyor.

Bakan Selçuk açıklamalarında şu cümleleri kullandı:

Asgari Ücret Komisyonu toplantımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz komisyonumuz 15 kişi ile çok titiz bir çalışma yürüttüler. Asgari ücret belirlerken toplumun tüm kesimlerini gözettik.

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari ücreti 2.943 tl  Bürüt, 2.324tl net olarak belirledik. Bu sene de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muz kararını oy çokluğu ile aldı.

Beklenen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 12 olarak ön görülmekteydi. Beklenen yıl sonu enflasyon oranının üç puan artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimizi sözümüzü tutmuş olduk. Şunu da belirtmek isterim.

2020 yılında asgari ücret desteğini tüm işletmeler için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık.

Asgari Geçim İndirimi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi, sanayi alanında çalışan vatandaşların maaşından düşülen gelir vergisi miktarından düşülen bir indirimdir. Yani çalışana vergiyi az vermesi konusunda yapılan bir indirimdir.

Asgari geçim indirimi hesaplanırken asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık tutar hesaplanmış olur.

Bu ücret toplamının kendisi için %50, çalışmayan eş için %10 ve ilk iki çocuğu için %7,5 üç için ise %10’u toplanır ve yıllık asgari ücret toplamı bu yüzde ile çarpılır. Sonucun 12’ye bölünmesiyle aylık asgari geçim indirimi elde edilir.

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:10
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