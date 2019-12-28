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2020 AGİ nedir ve nasıl hesaplanır? AGİ hesaplama tablosu

Yeni yılın en merak edilen konusu asgari ücret olmuştu. Asgari ücretli vatandaşlar ise ayrıca asgari geçim indirimini de merak etmekte. Peki 2020 AGİ nedir ve nasıl hesaplanır? İşte AGİ hesaplama tablosu ve 2020 AGİ miktarları.

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:00
2020 AGİ nedir ve nasıl hesaplanır? AGİ hesaplama tablosu

2020 yılına girmemize az bir süre kala en merak edilen konuların başında asgari ücret geliyor. Asgari ücret tespit komisyonu gerçekleştirdiği toplantıyla bu seneki AGİ ücretlerini belirledi. AGİ bilindiği gibi Asgari Geçim İndirimi yeni yılla birlikte artacak. Asgari ücretli vatandaşların gözü ise artışın ne kadar olacağında.

Herkesin gündeminde olan asgari ücretin ne kadar olacağının yanı sıra AGİ ücretlerinin de ne kadar olacağı oldukça merak ediliyor. 2020 yılı AGİ rakamları belli oldu.

AGİ rakamları 2020

  • Bekar 220,68 TL
  • Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
  • Evli, eşi çalışan 220,68 TL
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

AGİ nedir?

AGİ yani Asgari Geçim İndirimi, bir işçinin bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocukları gibi kişiler için aldığı indirimdir. AGİ ücretleri kişilerin evlilik durumu, çocuk sayısı gibi rakamlara göre değişiklik göstermektedir. 16 yaşından büyük ve sigortalı olarak çalışan kişilerin asgari geçimini sağlayacak kısım hesaplanır ve toplam gelirden çıkarılır. Böylelikle vergiden muaf olmuş olunur. Bilinmesi gereken en önemli şey ise AGİ işveren tarafından verilmez. AGİ ödenekleri devlet tarafından yapılır ve işverenin vergisinden düşülür.

AGİ asgari ücretin içinde mi?

Asgari ücret tutarının içinde kişilerin evli veya çocuklu olup olmadığı bilgisi AGİ tutarı içinde yer alır. 2019 yılında en düşük AGİ miktarı 191,85 TL asgari ücretin içindeydi. İşçinin evli ve çocuklu olması durumuna göre asgari ücret miktarı da artmaktadır. Yani AGİ miktarı asgari ücretin içerisinde yer alır ve kişilerin eş ve çocuk durumlarına göre artış göstermektedir.

Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi; ilgili yılın başındaki asgari ücret tutarının yıllık toplamının hesaplanıp, asgari geçim indirimi oranıyla çarpılır. Bu tutar ise en düşük gelir vergisi %15 ile çarpılır ve çıkan tutarın 12’ye bölünerek aylık miktarı bulunur.

Asgari geçim indirimi oranı hesaplanırken medeni durum hesaba katılır. Yıllık asgari ücret toplamı, çalışanın kendisi için %50, çalışmayan eşi için %10, ve bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5 olarak hesaplanır. Ayrıca 3. çocuk için %10 ve sonraki çocuklar içinde %5 olarak hesaplanmaktadır. Bu oranlar en fazla % 85 olabilir. Yani eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan biri %50+ %10+ %7,5+ %7,5+ %10= %85 olabilir. Yıllık asgari ücret tutarı bu orana çarpılır ve sonuç 12 aya bölünerek aylık asgari geçim miktarı hesaplanmış olur.

Son Güncelleme: 28.12.2019 16:00
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