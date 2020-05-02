İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

2020 AGİ ücreti kaç tl? 2020 AGİ tutarları tablosu en düşük AGİ ödemesi

2020 yılı için AGİ yani Asgari Geçim İndirimi tablosu belli oldu. Peki 2020 yılında AGİ ücreti kaç tl? 2020 AGİ tutarları tablosunda en düşük AGİ ödemesini kim yapıyor? İşte detaylar..

02 Mayıs 2020 Cumartesi 03:01
2020 AGİ ücreti kaç tl? 2020 AGİ tutarları tablosu en düşük AGİ ödemesi

7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren AGİ, yani Asgari Geçim İndirimi devletin işveren aracılığıyla asgari ücretle çalışan vatandaşlarına ödediği miktardır. AGİ vatandaşın evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca 2020 yılında asgari ücret brüt olarak 2.943, net olarak ise 2.324 TL olarak belirlenmişti.

Peki 2020 yılı için AGİ Kaç TL? İşte 2020 AGİ Tablosu:

  • Bekar kişilere 220,73TL
  • Evli eşi çalışmayan kişilere 264,87 TL
  • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu kişilere 297,98 TL
  • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu kişilere 331,09 TL
  • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu kişilere 375,23 TL
  • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu kişilere 375,23 TL
  • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu kişilere 375,23 TL
  • Evli eşi çalışan kişilere 220,73 TL
  • Evli eşi çalışan 1 çocuklu kişilere 253,83 TL
  • Evli eşi çalışan 2 çocuklu kişilere 286,94 TL
  • Evli eşi çalışan 3 çocuklu kişilere 331,09 TL
  • Evli eşi çalışan 4 çocuklu kişilere 353,16 TL
  • Evli eşi çalışan 5 çocuklu kişilere 375,23 TL

Sıcak haberler her an telefonunda! Gündemin nabzını beraber tutalım istiyorsan uygulamamızı şimdi indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport’u Google News’te takip et, gündemdeki olaylardan anında haberdar ol! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!

Son Güncelleme: 02.05.2020 03:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!

Popüler Haberler

Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
Star Tv sahur programı sunucusu Halil Necipoğlu maaşı ne kadar, program için ne kadar alıyor?
Türkiye'de corona virüsü salgını ne zaman sona erecek? Porf. Dr. Tevfik Özlü açıkladı!
ISO 9001 kalite belgesi sahibi nasıl olunur, nasıl alınır?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 20 Nisan Pazartesi
Bugün Tv yayın akışında neler var? 14 Nisan Tv yayın akışları
Hangi iş yerlerinde ücretsiz maske dağıtılacak, iş yerleri ücretsiz maske dağıtacak mı?
İş Bankası konut kredisi faiz oranları düştü! İş Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 0.95 ile örnek maliyet tablosu ve geri ödeme seçenekleri
Odeabank 10.000 TL acil ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar
Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı Bey Kuruluş Osman’a katılacak mı?
Koronavirüs tedbirleri sonrası berberler, kuaförler, AVM'ler ve diğer iş yerleri ne zaman açılacak?
ÖSYM 2020 YKS sınavı öne mi çekildi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.