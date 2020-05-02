2020 AGİ ücreti kaç tl? 2020 AGİ tutarları tablosu en düşük AGİ ödemesi

7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren AGİ, yani Asgari Geçim İndirimi devletin işveren aracılığıyla asgari ücretle çalışan vatandaşlarına ödediği miktardır. AGİ vatandaşın evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca 2020 yılında asgari ücret brüt olarak 2.943, net olarak ise 2.324 TL olarak belirlenmişti.

Bekar kişilere 220,73TL

Evli eşi çalışmayan kişilere 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu kişilere 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu kişilere 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu kişilere 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu kişilere 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu kişilere 375,23 TL

Evli eşi çalışan kişilere 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu kişilere 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu kişilere 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu kişilere 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu kişilere 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu kişilere 375,23 TL

Peki 2020 yılı için AGİ Kaç TL? İşte 2020 AGİ Tablosu:

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