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2020 Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya nitelikli işçi alımı başvuru adresi ve adaylar için şartlar

Almanya’da çalışmak isteyen kişiler 2020 Almanya işçi alımı şartlarının neler olduğunu araştırıyor. Almanya nitelikli işçi alımı başvuru adresi ve adaylar için şartlar belli oldu. Almanya’da işçi olmak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması isteniyor.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:18
2020 Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya nitelikli işçi alımı başvuru adresi ve adaylar için şartlar

Almanya’nın 2020 yılında dışarıdan işçi alımı için şartlar araştırılırken Başbakan Angela Merkel’den konuya dair açıklamalar geldi. Angela Merkel düzenlediği bir toplantıda Almanya’daki bakanları ve şirketlerin yetkililerini davet etti. Toplantıda Almanya’nın nitelikli işçi bulamadığı ve bu sorunun ortadan kalkması için şirketlerin ülke dışına çıkabileceği ifade edildi.

Başvurular Nereden Yapılıyor?

Almanya’da işçi olarak çalışmak isteyen 20 ila 45 yaş arasında Türk vatandaşları sağlık sorunu olmadığı müddetçe başvuru yapabilecek. Almanya’da çalışmak isteyen Türk vatandaşlarının başvurularını www.obm-turkiye.com adresinden yapması gerekiyor.

Alımlarda Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirme yapılacak. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri nitelikli işçi alımı için göçmen sürecine katkıda bulunacak. Nitelikli işçi olarak alınacak vatandaşların vize işlemleri daha hızlı yapılacak ve Almanya’ya giden kişilerden üst seviyede Almanca bilmesi istenecek.

İşçi alımlarında genel olarak aşçı, inşaat işçisi, hemşire ve IT teknisyeni mesleklerine alımlar yapılacak.

Alman Zanaatkarlar Birliği Başkanı Hans Peter Wollseifer, kanunun çok önemli olduğunu belirtti ve alımların hızlı ve bürokratik olmayacak şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Wollseifer sektörde 250 bin kişilik boşluğun olduğunu belirtti.

Alım Yapılacak Meslekler

Almanya hükümeti işçi alımlarında işçilerin ülkelerinden çıkmadan önce hemen her işlemin halledilmesini istiyor. Vize işlemlerin hızlandırılması için Almanya dışında bazı düzenlemelerin hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

Almanya nitelikli işçi alımlarında sağlık sektörü, intenet teknolojileri, metal ve ağır sanayi, gastronomi ve inşaat mesleklerinde alımlar yapacak.

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:18
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