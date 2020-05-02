2020 arılı kovan devlet desteklemesi nasıl alınır? Kovan başı devlet desteği ne kadar?

Devlet tarafından arıcılık sektöründeki kişilere çeşitli destekler veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı arıcılıkla uğraşan kişileri sevindirecek desteği açıkladı. Arıcılık ile uğraşan kişilere kovan sayısına göre hibe desteği veriliyor. Arıcılık desteklerinden yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Hibe alacak kişilerin öncelikle arıcılık birliğine üye olması gerekmektedir. Birlik üyesi olmayan kişiler desteklemelerden faydalanamaz.

2020 Yılı Arılı Kovan Desteği

Arıcılık ile uğraşan kişiler uzun süredir çeşitli desteklemeler veriliyor. Arıcılık faaliyetlerini sürdüren genç üreticilere ana arı desteği, arılı kovan desteği ve damızlık ana arı desteklemesi verilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan desteklemelerde arılı kovan başına 10 TL ödeme yapılıyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı daha sonra aldığı bir kararla bu tutarı 10 TL’den 15 TL’ye yükseltti.

Arıcılık Desteği Başvuru Şartları

Arıcılık desteği almak isteyen kişilerin ilk olarak müracaat işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Başvurularda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Başvuru şartlarını sağlamayan kişilere hibe desteği verilmemektedir.

Destekler için aranan ilk şart kovan sayısıdır. Hibe desteği alacak işletmelerin en az 30, en fazla 1000 tane arılı kovana sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bu işletmelerin Arıcılık Kayıt Sistemine üye olması da gerekmektedir.

Hibe desteği için başvuruların üye olunan kooperatife dilekçe ile tamamlanması gerekir. Bu dilekçeler 10 gün içerisinde değerlendirmeye alınmaktadır. Gerekli incelemelerin ardından Arıcılık Kayıt Sistemi’ne veri girişi yapılır ve İcmal – 1 listesi hazırlanır. Bu listeler 10 gün içerisinde İl ve İlçe müdürlükleri tarafından askıya alınır.

Ayrıca başvurularda yapılacak itirazların da 5 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Gerekli incelemelerin sona ermesiyle birlikte onaylanan kişilere hibe desteği verilmektedir.

Arıcılık Desteklemeleri Ne Zaman Ödenecek?

Arıcılık desteklemeleri hak sahiplerinin banka hesaplarına ödenmektedir. Ödemeler belirlenen zaman diliminde yapılmaktadır. Bu yıl 51 bin 364 işletmeye 6 milyon 461 bin 390 koloni için toplamda 97 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Ödemeler 6 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi

Ziraat Bankası her türlü hayvancılık ile uğraşan kişilere kredi desteği vermektedir. Arıcılık kredisi de veren Ziraat Bankası, bu alandaki kredilerinin üst limitini 2 milyon 500 bin TL olarak belirlemiştir. Arıcılık yapan kişilerin krediden yararlanarak işletmelerini büyütmesi veya geliştirmelerini sağlamak için işletmen ve yatırım döneminde yüzde 50 faiz oranı ile kredi verilmektedir.

Kredi desteği alacak kişilerin en az 50 tane arılı kovana sahip olması gerekmektedir. Arıcılık yatırım kredileri polen kurutma ve temizleme, yeni kovan, elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, kek hazırlama makineleri için verilmektedir.

Arıcılık işletme kredileri ise arıcılık malzemesi, şeker, temel petek, ruhsatlı arı ilacı alımı, işçilik dahil arı nakliye giderleri için verilmektedir. Yatırım ve işletme kredileri için AKJS sistemine kayıtlı olan kovan sayılarının belgelenmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankasına arıcılık kredisi için başvuru yapacak kişilerden nüfus cüzdanı fotokopisi, çiftçi kayıt belgesi, çiftçilik belgesi istenmektedir. Banka şubeleri farklı belgeleri de işletmelerden talep edebilir.

Genç Çiftçi Projesi

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen genç çiftçi projesi bu yılda da devam etmektedir. Hayvancılık ve tarım işi yapan kişilere proje kapsamında 30 bin TL’ye kadar hibe verilmektedir. Genç Çiftçi Projesi kapsamında arı yetiştiriciliği, bal üretimi, arı sütü, ana arı, polen gibi ürünlerin üretimi için de hibe verilmektedir.

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