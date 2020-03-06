2020 asgari ücret maaşı için 463 TL ek ödeme müjdesi

TBMM’ye taşınması beklenen yeni yasal düzenlemeyle asgari ücretten kesilen verginin iptali ve bu rakamın asgari ücretliye ikramiye olarak ödenmesi teklif edilmişti. Verilen yasa teklifinin Meclis tarafından kabul edilmesi halinde asgari ücretli çalışan 4 ayda bir 463 TL ikramiyeden yararlanabilecek. Yıllık toplamda asgari ücret maaşına ek olarak 4 ayda ödenecek 463 TL ile birlikte 1852 TL’lik ek ödeme yapılacak. Aylık hesaplamayla asgari ücrete 154 TL’lik ek zam ödemesi yapılacak.

2020 asgari ücret maaşı 154 TL artış gösterecek

Parlamentoya taşınması beklenen ve yeni yasal düzenlemeyle asgari ücretten kesilen vergilerin iptali ve bu rakamın asgari ücretliye ikramiye olarak ödenmesi teklif edilmişti. Verilen yasa teklifinin Meclis tarafından kabul edilmesi halinde asgari ücretli çalışan milyonlarca kişi 4 ayda bir 463 TL ikramiye alacaktır. Yıllık toplamda asgari ücret maaşına ek olarak 4 ayda bir ödenecek 463 TL ile 1852 TL’lik ilave ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kesinlikle bir müjdemiz olacak

4 ayda bir ikramiye formülü hayata geçebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel bir televizyon kanalında sorulan soru için ‘’Kesinlikle bir müjdemiz olacak, arkadaşlar çalışıyor.’’ yanıtını vermişti. En düşük asgari ücret vergi kesintisi 463 TL olarak hesaplanmaktayken bu tutar düzenlemelerle asgari ücretliye 4 ayda bir ikramiye olarak ödenecek.

Asgari ücretliye maaşından kesilen tutarın 4 ayda bir ikramiye olarak hesaba yatırılmasına ilişkin düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Kesintiler etki etmeden devam ederken ikramiye 463 TL ve yılda 3 defa olmak suretiyle hesaplara yatırılacak.

Asgari ücretlilere gıda yardımları

Devlet ve belediyelere geçim zorluğu sebebiyle başvuruda bulunan vatandaşlara aylık gıda yardımları yapılmaktadır. Belediyelerin gıda yardımlarından yararlanabilmek için sosyal yardımlaşma birimlerine başvuruda bulunmanız gerekmektedir.