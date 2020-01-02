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2020 asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı da yüzde 15 arttı! Yeni artışla taban ve tavan ücreti ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

2020 yılına ait asgari ücret zamlarının belirlenmesi ile birlikte milyonlarca işçinin merakla beklediği kıdem tazminatları da yüzde 15 oranında artış gerçekleşti. Yapılan artışın ardından taban ve tavan ücretleri merak edilmeye başlandı. Peki, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

02 Ocak 2020 Perşembe 11:41
2020 asgari ücret zammıyla kıdem tazminatı da yüzde 15 arttı! Yeni artışla taban ve tavan ücreti ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

2020 yılı asgari ücret görüşmelerinden sonra asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin maaşları net 2324 TL olarak belirlenmişti. Yapılan bu artışla birlikte birçok maaş ve ödemede de artışlar olurken işsizlik maşşaı ve AGİ de de artış gerçeklşetirilmiş oldu. Bunun yanında çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatlarıda yüzde 15 oranında yükseldi.

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı asgari ücret artışla taban fiyatı 385 lira artarak 2.943 liraya yükselecek. Çalışanlar açısından kıdem tazminatının tavan miktarı da belirleniyor. Bundan sonraki kıdem tazminatı 2020'de oranlara göre hesaplanacak.

Herhangi sebepten dolayı bir çalışanın işine son verilmesi halinde 2019 yılı Temmuz-Aralık arasında kıdem tazminatı tavanı 6.379,86 lira olarak belirlenmişti. 10 yıllık çalışma hayatı olan ve brüt maaşı 6400 lira olan çalışanın işine son verilmesi halinde 63 bin 790 lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyordu. 

Bu tutara memurlara yapılacak yüzde 4, ocak zammı ve enflasyon farkı da eklenecek. Sadece zam eklendiğinde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 635 lira olacak. Yüzde 11-12 arasında beklenen yıl sonu enflasyonuna göre bu artış yüzde 5'i bulacak. Buna göre kıdem tazminatı tavanı 6 bin 698 lira 86 kuruşa yükselirken kıdem tazminatı çalışılan yıl ile son brüt ücretin çarpılmasıyla bulunduğu için 2020'deki tazminatlar yeni ücret üzerinden hesaplanmış olacak. Mesela, 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2019'da 25.584 lira olurken, bu rakam 2020'de 29.430 liraya çıkacak. Böylece çalışan 3 bin 846 lira daha fazla para alacak.

KIDEM NASIL HESAPLANIYOR? 

Kıdem tazminatı aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışanlara ödeniyor. Tazminat hesaplanırken son brüt ücret dikkate alınıyor ve çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor. Bu ücretten kesinti olarak sadece damga vergisi düşülüyor. Düzenli olarak ve nakit olarak ödenen paralar da brüt ücrete ekleniyor.

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Asgari ücretKıdem TazminatıKıdem Tazminatı HesaplamaTavan Ve Taban ücretleri
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