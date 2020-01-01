2020 Asgari ücretli gelir vergisi dilimleri belli oldu

27 Aralık 2019 günü Resmi Gazete’de yayınlanan kararla 2020 yılı için vergi dilimleri duyuruldu.

Asgari ücret zammı sonrasında yeni vergi dilimleri

Asgari ücret zammı sonrasında açıklanan vergi dilimlerine göre ilk vergi dilimi 18 bin TL’den 22 bin TL’ye çıkarılmış oldu. İkinci vergi dilimi 40 bin TL’den 49 bin TL’ye çıkarılırken,

Üçüncü vergi dilimi ise yüzde 98 bin TL’den 120 bin TL’ye çıkmış oldu. Buna göre bütün vergi dilimlerinde yüzde 22.5’lik bir artış yaşandı.

Gelirden alınacak vergi tutarı

Yıllık gelir göz önünde bulundurulduğunda alınacak vergi oranları;

Yıllık 22.000 TL’ye kadar olan geliri olanlardan yüzde 15,

Yıllık 49.900 TL’nin 22.000 TL’si için 3300 TL, fazlası için yüzde 20,

Yıllık geliri 120.000 TL’nin 49.00 TL’si için 8700 TL, fazlası için yüzde 27,

Yıllık geliri 600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası için yüzde 35,

Yıllık geliri 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası için yüzde 40 vergi alınacak.

Asgari ücretliye Eylül sonrasında bir üst dilim

Asgari ücret 2020 yılı için 2324 TL olarak tespit edildi. Buna göre asgari ücretli işçiler Eylül ayı sonrasında ikinci vergi dilimine girecek. İlk 9 ay yüzde 15’lik dilimde bulunan asgari ücretli son 4 ayda yüzde 20’lik dilime girecek.