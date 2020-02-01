2020 Bakliyat ve Hububat market fiyatları

Özelikle ülkemizde her evin vazgeçilmez ürünleri arasında bakliyatlar yer almaktadır. Kış aylarında oldukça fazla tüketilen bakliyat ve hububat ürünlerinin yeni yılda fiyatları değişmiştir. 2019 yılında yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bakliyat fiyatlarında artış yaşanmıştır.

Bakliyat ve hububat ürünlerinin fiyatlarının artmasında ekonomik kriz kadar enflasyonda etkili olmuştur. Gelen zamlar sonrası tüketicilerin yüzü düştü. 2020 yılında bakliyat fiyatlarını sizler için yazımızda derledik.

Bakliyat ve hububat market fiyatları 2020

Bakliyatın en çok tüketilen ürünü Nohut’un market fiyatları şu şekildedir;

Market Nohut KG fiyatı 9.5 TL

Yerli Nohut KG fiyatı 8.15 TL

İthal Nohut KG fiyatı 7 TL

Paketli Nohut KG fiyatı 9.75 TL

9 MM Nohut KG fiyatı 9.5 TL

10 MM Nohut KG fiyatı 11.5 TL

2020 yılında Mercimek market fiyatları şu şekildedir;

Market kırmızı Mercimek KG fiyatı 7.5 TL

Market yeşil Mercimek KG fiyatı 9 TL

Market sarı Mercimek KG fiyatı 15 TL

Yeşil iç Mercimek KG fiyatı 7.5 TL

Paketli yeşil Mercimek KG fiyatı 9.5 TL

Paketli sarı Mercimek KG fiyatı 16.5 TL

Paketli kırmızı Mercimek KG fiyatı 8 TL

2020 yılı fasulye market fiyatları şu şekildedir;

Market fasulye KG fiyatı 11.60 TL

İthal fasulye KG fiyatı 8.5 TL

Paketli fasulye KG fiyatı 10.75 TL

2020 yılında mısır market fiyatı şu şekildedir;

Market mısır KG fiyatı 9 TL

2020 yılı barbunya market fiyatları şu şekildedir;

Barbunya KG fiyatı 16 TL

Barbunya paketli fiyatı 15.75 TL

2020 yılı bulgur market fiyatları şu şekildedir;

Market pilavlık bulgur KG fiyatı 5.15 TL

Paketli bulgur KG fiyatı 5.30 TL

2020 yılı pirinç market fiyatları şu şekildedir;

Market Baldo pirinç KG fiyatı 12.5 TL

İthal pirinç KG fiyatı 4.50 TL

Paketli pirinç KG fiyatı 3.90 TL

Kırık paketli pirinç KG fiyatı 1.30 TL

2020 yılı buğday market fiyatları şu şekildedir;

Market KG fiyatı 6 TL

Paketli aşurelik buğday KG fiyatı 5.5 TL

Buğday kepeği KG fiyatı 17 TL

Buğday kırığı KG fiyatı 3.75 TL

2020 yılı makana market fiyatları ise şu şekildedir;