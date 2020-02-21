2020 Banka emekli promosyon ücretleri ne zaman ödenecek?

Bankların emeklilere 3 yıl taahhüt vermeleri halinde verdiği promosyon ödemelerinde ilk 3 senelik dönem bitti. İlk olarak 2017 yılında verilen promosyon ödemelerinin dolmasıyla birlikte bankalar 2020 yılında verecekleri promosyon ödemelerini açıklamaya başladı. 12.5 milyon emekli bankaların verdiği promosyon ödemelerini yakında takip ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bankalar Birliği’nin yaptığı projeyle birlikte bankalar emekli müşterilerine birçok fırsat sunuyor. Emekli vatandaşların aklında ise promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak oldu. Bankalar düzenli gelirleri olan emeklileri bankalarında tutmak veya kendi bankalarına transfer etmek için birçok kampanya ve özel hizmet sunuyor.

2020 promosyon ücretler ne zaman ödenecek?

Emekliler masada olmak istiyor

12.5 milyon emekli promosyon ödemelerini almayı bekliyor. Promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Bankalar Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu görüşmeleri devam ediyor. Yapılan görüşmeler sonucunda promosyon ücretleri açıklanacak.

Türkiye Emekliler Platformu bu yılki promosyon görüşmelerinde masada yer almak istiyor. Türkiye Emekliler Platformu 7 emekli deneğinden oluşmaktadır. Platform 2020 yılında Bankalar Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı promosyon ücretleri görüşmelerinde kendilerinin de yer alması gerektiği söylüyor. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen platformda dönem sözcüsü ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Deneği Başkanı Satılmış Çalışkan konuyla ilgili şu sözleri kullandı;

“Banka promosyonları emeklilere çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık olarak ödenmeli. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor”

Üç aylığına 300-450 lira arasında ödeme yapılıyor

2017 yılında ilk kez toplanan Bankalar Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emeklilere verilecek banka promosyonları hakkında sözleşme imzalanmıştı. Yapılan sözleşmeye göre üç yıl süreli olarak bin lira aylık alanlara 300, bin ila 2 bin lira aylık alanlara 375, 2 bin ve üzeri aylık alanlara ise 450 lira promosyon ödemesi verilmesine karar verilmişti.