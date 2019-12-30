2020 Bankadan kefilsiz kredi alma şartları nelerdir? Kefilsiz kredi veren bankalar güncel listesi

Kefilsiz, gelir belgesiz kredi veren bankalar aracılığıyla 2020 yılı için de kolaylıkla nakit ihtiyacınızı giderebileceksiniz. Bazı bankalar kefilsiz kredi vermektedir fakat bankalara göre vade seçenekleri, faiz oranları, şartlar ve başvuru kanalları değişkenlik göstermektedir. Bankalara göre kefilsiz kredi detaylarını derledik.

Güncel kefilsiz kredi şartları nelerdir?

Kefilsiz kredi veren bankalara başvurmak için bazı şartlar bulunmaktadır bu şartlar şunlardır:

Başvuruda bulunan bireyin 18 yaş ve üstü olması.

Kefilsiz kredi başvurusunda bulunan kişinin kredi sicilinin bozuk olmaması, kara listeye girmemiş olması veya herhangi bir eski kredi borcunun bulunmaması.

Kredi teminatı gösterirken kişi evli ise, evli olduğu eşinin yazılı imzalı beyanı ile başvurması.

Resmi gelir belgesi

Maaş bordrosu

Kimlik fotokopisi.

Kişi emekli ise emekli cüzdanı

Konut kredisine başvurmak isteyenler kefilsiz başvuru yapamamaktadır.

2020 yılında hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor?

Kefilsiz hızlı kredi veren bankalar şu şekildedir:

ING Bank

Odebank

Aktif Bank

CEPTETEB

Enpara

QNB Finansbank

Garanti Bankası

Türkiye İş Bankası

Yapı Kredi

Akbank

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

Denizbank

ING Bank Kefilsiz Kredi

İNG Bank kefilsiz kredi nasıl alınır?

ING Bank, mini kredi adı altında kefilsiz ve evraksız kredi veren bir bankadır. Üst limit 5.000 TL olan bu kredi türü düşük miktarlı bir kredidir.

ING Bankın kefilsiz konut kredisi için başvuru belgesinde istediği bilgiler:

Kişinin adı ve soyadı

TC kimlik numarası

Kişisel vergi numarası

Adres bilgileri

Cep telefon numarası

Kiracı veya ev sahibi durumunuz hakkında bilgi

Mesleğiniz ve meslek unvanı

Öğrenim durumu

Askerlik durumu

Medeni hal

Kredi başvurusunda belirli mali sorularda sorulmaktadır bu sorular:

Otomobil markası ve yılı,

Mülk listesi,

Gelir,

Maaş geliri,

Kira geliri,

Faiz geliri ve diğer gelirler,

Aylık net gider belgeniz

Diğer bankalarda olan mevcut hesaplarınızı bildirmeniz gerekmektedir.

Odebank Kefilsiz Kredi

Odebank kefilsiz kredi kampanyasının üst limiti 15.000 TL'dir. Vatandaşlar, 15.000 TL'ye kadar tutarlarda kefilsiz kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. Kredi türünde tahsis ücreti ve sigorta kesintisi yapılmaktadır. Banka, 60 aya kadar taksit imkanı sağlamaktadırlar. Faiz oranları kredi talebinde bulunan kişilerin kredi notu, durum ve koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Kefilsiz Kredi başvurusu sadece Odebank şubelerinde gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Odebank kefil istemeden kredi acil nakit ihtiyaçları için ipotekli ihtiyaç kredisi kampanyası da uygulamaktadır. Bireysel finansman kredisi adı altında geçen bu kredi türü ipotek edilen konutun %80 oranında bilirkişi ile bakılarak değeri tespit edilir. Bu değere kadar kredi kullanılabilmektedir.

Aktif Bank Kefilsiz Kredi

Aktif Bank kefil istemeden kredi veren bankalardan bir diğeridir. Aktif Bank’ın en avantajlı yanlarından biri ise kredi notu düşük olanlarında kredi kullanabiliyor olması. Kefil istemeden veya evrak talep etmeden anlık nakit ihtiyacını karşılayan Aktif Bank kredi, şubeye gitmeden kredi imkanı sunmaktadır.

Ortalama aylık yüzde 1,99 oranında faiz tutarı veren Aktif Bank tahsis ücreti ve sigorta kesintisi uygulamaktadır. Bu banka en az 3, en fazla 60 aya kadar taksit uygulamaktadır.

CEPTETEB Kefilsiz Kredi

CEPTETEB kefil istemeden kredi veren bankalardan biridir, şartları ise şu şekilde belirtilmiştir:

50.000 TL'ye kadar üst limit tanınmıştır.

Başvurular intenet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

60 aya kadar taksit imkanı sağlanmıştır.

Aylık yüzde 1,49 oranında faiz uygulanmaktadır.

Tahsis ücreti alınmamaktadır.

Kefil şartı istenmemektedir.

Evrak istenmemektedir.

Kredi içerisinde sigorta kesintisi yapılmaktadır.

Başvurularda kredi notu esas alınmaktadır.

Enpara Kefilsiz Kredi

Enpara kefil istemeden kredi sağlayan bankalardan bir diğeridir. Enpara ihtiyaç kredisi başvurusu yapıldığında herhangi bir evrak veya belge talep etmez. Banka, dijital bankacılık sistemi içerisinde olan Enpara online başvurulara kredi vermektedir. Bankacılık hizmetlerinden hiç bir ücret almamaktadır. Aynı zamanda Enpara talep edilen kredilerden dosya masrafı ve tahsis ücreti de almamaktadır.

Enpara'nın verdiği ihtiyaç kredisinin aylık faiz oranı yüzde 1,76'dır. Fakat belirlenen faiz oranları müşterinin kredi notu, kredi sicili veya kara listede olup olmamasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Enpara, 3 aydan 60 aya kadar taksit imkanı uygulamaktadır.

Garanti BBVA Kefilsiz Kredi

Garanti Bankası kefil istemeden kredi veren bankalardan biridir. Garanti Bankası, bireysel kredilerde, taşıt kredilerinde kefil talep etmeden kefilsiz kredi verebilmektedir.

Garanti Bankasından kefilsiz konut kredisinde 240 ay vade imkanı vermektedir. Ortalama 20 yıl boyunca kefilsiz kredi vermektedir.

Taşıt kredisi çektiğiniz takdirde kefil istenmeyecektir fakat araç üstüne ipotek uygulanacaktır. Ortalama 450 TL civarında dosya masrafı ve sigorta ücreti alınmaktadır.

Faiz oranları çekilen krediye göre değişiklik göstermektedir. Alt limit veya üst limit bulunmaktadır. Çekim tutarı ve faiz oranları müşterinin kredi notu ve sicili ile doğru orantılıdır.

Kefilsiz krediye başvurmak için Garantinin intenet sitesinden veya Garanti Mobil uygulamasından başvurabilirsiniz. En yakın şubeye giderek, gelir belgesi, kimlik fotokopisi veya emekliler için maaş cüzdan fotokopisi ile başvuruda bulunabilirsiniz.

Türkiye İş Bankası Kefilsiz Kredi

Türkiye İş Bankası kefil istemeden kredi talebinde bulunmak istiyorsanız, İş Bankasının mobil uygulaması olan İşCep veya intenet üzerinden hızlı başvuruda bulunabilirsiniz. İş Bankası 25.000 TL üst limit koymaktadır. 60 ay taksit imkanı sunar.

İş Bankası kullanılan kredinin binde beş oranında kredi tahsis ücreti almaktadır. Ayrıca kredi kullanımı içerisinde sigorta masrafını da almaktadır. İş Bankası müşterisi olmayanlar ise İş Bankası şubesine giderek başvuruda bulunabilirler.

İş Bankasından kefilsiz kredi çekebileceğiniz kredi türleri ise şu şekildedir:

Konut Kredisi

Taşıt Kredisi

Bireysel İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi Kefilsiz Kredi

Yapı Kredi kefilsiz kredi veren bankalardandır. Kredi çekmek için öncelikle Yapı Kredi müşterisi iseniz Yapı Kredi online banka hizmetinden yararlanarak kredi çekme talebinde bulunabilirsiniz. Yapı Kredi üst limit olarak 25.000 TL tanımlamıştır. 60 aya kadar taksit imkanı vermektedir. Yapı Kredi kullanılan kredi tutarının binde 5'i oranında tahsis ücreti almaktadır, aynı zamanda sigorta ücreti de kesmektedir.

En düşük faiz oranı %1,19'dur.

En yüksek faiz oranı %1,74'dür.

Müşterilerin özel durumu ve kredi notlarına göre faiz oranları değişiklik gösterebilmektedir.

Yapı Kredi Bankasının Kefilsiz İhtiyaç Kredisinin özellikleri:

Bireysel başvurular için gerekli belgeler ise şu şekilde sıralanmıştır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Gelir belgesi,

Maaş bordrosu,

Emekli müşterilerden ise maaş cüzdanı fotokopisi ve aslı,

İş yeri sahipleri için vergi levhası fotokopisi,

Mülk sahipleri için kira geliri,tapu, kira kontratı fotokopisi,

Üstünüze kayıtlı üç ay boyunca ödenmiş fatura.

Yapı Kredi bankası kefilsiz konut kredisi için 120 aya kadar taksit imkanı sağlamaktadır.

Kefilsiz konut kredisinin şartları ise şu şekildedir:

Ortalama aylık %1,09 oranında faiz oranı uygulanmaktadır.

Konutun türü ve özellikleri uzman tarafından hesaplanmaktadır.

Konut durumu ve uzman raporu ile faiz oranları ve tutarlar değişiklik gösterebilir.

Kredi tutarı ve ödeme planı koşullara göre değişiklik gösterebilmektedir.

En fazla 120 aya kadar vade imkanı vermektedirler.

En fazla evin toplam tutar değerinin %80 oranınında kredi ödemesi sağlamaktadır.

Yaş sınırı ise 70 olarak belirlenmiştir.

Başvuru için ise gerekli belgeler şu şekildedir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Gelir belgesi,

Maaş bordrosu,

İş yeri sahipleri için vergi levhası fotokopisi,

Emekliler için maaş cüzdanı fotokopisi,

Konut, mülk veya kira geliri olan kişiler için kira geliri ve mülk fotokopileri,

Yapı Kredi bankasının kefilsiz taşıt kredisi şartları:

48 aya kadar varan taksit imkanları,

Minimum %1,39 faiz oranı.

Güncel faiz oranlarına göre faiz oranları değişiklik gösterebilmektedir. Müşterinin özel durumu, kredi notu, sicil geçmişi yüzünden kampanya ve koşul şartlarına göre kredi hesaplama sırasında değişiklik olabilmektedir.

Yapı Kredi bankasının bir diğer kefilsiz kredi kampanyası ise esnaf kredileridir. Kredinin özellikleri ise şu şekildedir:

36 ay taksit imkanı

6 aya kadar erteleme imkanı

3 ayda bir ödeme seçeneği

İlk üç ay ödememe seçeneği

Kredinin üst limiti bulunmamaktadır.

Şubeden krediye başvuracak olanlar için istenilen belgeler:

Vergi levhası

Esnaf ve Ticaret odası kaydı

İmza sirküleri

Son 3 yılın finansal tabloları

Kimlik belgesi

Kimlik belgesi fotokopisi

Grup firması finansal tabloları

Akbank Kefilsiz Kredi

Akbank Kefil istemeden kredi veren kampanyasında bulunan kredi türleri:

• Konut Kredisi

• Taşıt Kredisi

• Bireysel Kredi

Akbank, konut kredisinde banka kefil istememektedir fakat aldığını konut üzerinde ipotek uygulamaktadır. Kredinin ödenmemesi durumunda banka, konutu alabilme hakkı vardır. Ortalama 120 ay taksit imkanı sunmaktadırlar.

Akbank'ın diğer bir kefilsiz kredisi ise taşıt kredisidir. Taşıt kredisinde aylık faiz oranı %1,32'dir. Kredi notu ve sicilinize göre taksit oranları değişebilmektedir, banka kefil talebinde bulunabilmektedir.

Akbank'ın bireysel ihtiyaç kredisinde gelir belgesi beyan ettiğiniz takdirde Akbank sizden kefil istemeyecektir. Akbank müşterileri Akbank mobil uygulamasından anında kredi çekme şansı vardır.

Ziraat Bankası Kefilsiz Kredi

Ziraat Bankası kefil istemeden kredi veren bankalardan biridir. İhtiyaç kredisini kefilsiz veren Ziraat Bankası için kefil şartı yoktur. En büyük aranan kıstas, kredi notunun iyi olmasıdır. Herhangi bir sicil bozukluğu veya bir bankanın kara listesinde olmamak aranan şartlardan birisidir.

Ziraat Bankasının bireysel ihtiyaç kredisinin faiz oranı %1,24'tür.

Ziraat Bankası’nda aldığınız konut üstüne ipotek koymak şartı ile kefil istenmemektedir. 120 ayda konut kredisi çekmek isterseniz faiz oranı %0,95 olacaktır.

Ziraat Bankası’ndan taşıt kredisi çekildiği takdirde aldığınız taşıt üzerine ipotek uygulanacaktır. Bankanın taşıt kredisinde verdiği faiz oranı yüzde 1,22 şeklindedir.

Vakıfbank Kefilsiz Kredi

Vakıfbank kefil istenmeden kredi veren bankalardan bir tanesidir. Vakıfbank Taşıt kredilerinde, kefil şartı aramamaktadır. Fakat aracınıza ipotek konacaktır. Vakıfbank'ın Taşıt Kredisinde sunduğu faiz oranı %2,67'dir. En fazla verdiği vade süresi ise 48 aydır.

Vakıfbank'ın kefilsiz verdiği bir diğer kredi ise Sarı Panjur kredisidir. Sarı panjur kredisi bir konut kredisi türüdür. Bu kredide 120 aya kadar taksit imkanı verilmektedir. Aylık faiz oranı ise %2,50 olarak belirlenmiştir. Aylık taksit 2.636,18 TL şeklindeyken toplam ücret 316.000 TL'dir.

Bankanın kefilsiz ihtiyaç kredisinde 10.000 TL üst limit bulunmaktadır. 36 aya kadar taksit şansı vardır. Ortalama 10.000 TL'de 36 ay taksit tutarında, %2,67 faiz oranında ayık taksit 435.77 TL'ye tekabül etmektedir. Toplam tutar ise 15.687 TL’dir.

Vakıfbank'tan kefilsiz kredi çekebilmek için kredi notunuzda herhangi bir düşüş olmaması, üstünüzde ipotek bulunmaması, herhangi bir bankanın kara listesinde olmamanız şartı aranmaktadır.

Halkbank Kefilsiz Kredi

Halkbank kefilsiz ihtiyaç kredisi şansı verir. Bu kredinin faiz oranı %1,20'dir. 48 aya kadar taksit imkanı bulunmaktadır. Buna göre 10.000 TL'de 48 ay taksit ile birlikte %1,20 faiz oranında çıkan aylık ödeme tutarı 290 TL'dir. Toplam ödeme tutarı ise 13.920 TL olacaktır. Halkbank, kefilsiz ihtiyaç kredisinde tahsis ücreti veya sigorta ücreti talep etmemektedir.

Halkbank'ın kefilsiz taşıt kredilerinde kefil aranmamaktadır fakat banka araç üstünde güvenlik amacı ile ipotek uygulamaktadır. Halkbank taşıt kredisinin taksit oranı en fazla 48 aydır. Aylık faiz ise %1,15 olarak belirlenmiştir.

Halkbankası'nın verdiği konut kredisinde kefil şartı aranmamaktadır. Fakat banka güvenlik açısından, taksit süresi bitimine kadar konutu ipotek altına almaktadır. Konut kredisinin faiz oranı %0,95'dir. 120 aya kadar vade imkanı tanımaktadır.

Denizbank Kefilsiz Kredi

Denizbank’dan kefil istenmeden kredi çekebileceğiniz kredi türleri:

Konut

Taşıt

Bireysel İhtiyaç Kredisi

Denizbank’ın kefilsiz verdiği kredilerden ilki konut kredisidir. Fakat diğer bankalarda olduğu gibi alınan konuta ipotek uygulanır. Konut kredisinde 300 ay vade ile kredi vermektedir. 300 ay, 25 yıla tekabül etmektedir. Bu kredinin faiz oranı ise %1,29'dur.

Bir diğer verdiği kredi ise taşıt kredisidir. Taşıt kredilerinin 48 aya varan vade imkanları vardır. Aylık faiz oranı %1,38'dir. Satın alınan aracın üstüne güvenlik amacı ile ipotek konulmaktadır.

Denizbank'ın ihtiyaç kredisinde uyguladığı faiz oranı ise %1,74'dür. İntenet üzerinden başvurulduğu takdirde faiz oranı %1,72'ye düşmektedir.