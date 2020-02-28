betgram betgram setrabet

İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
106561
ALTIN
324.699
DOLAR
6.2212
STERLİN
8.0101
EURO
6.8370

2020 Bayram emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi tarihleri açıklandı!

2020 Bayram emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi tarihleri açıklandı. Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyeleri tarihleri haberimizde. İşte detaylar.

28 Şubat 2020 Cuma 13:09
2020 Bayram emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi tarihleri açıklandı!

Emekliler Ocak ayı maaşlarını aldı. Şimdi ise gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacağını araştırıyor. Son günlerde en çok aratılan konu 2020 Bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı oldu.

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih açıkladı. 2020 yılında Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihleri arasında olacak. Buna göre Ramazan Bayramı ikramiyeleri de 18-22 Mayıs arasında yatacak. Bunun yanı sıra emekli olmayı bekleyen vatandaşlarda dilekçelerini Nisan ayı sonuna kadar vermelidir. Ayrıca 18-22 Mayıs öncesinde emekli olan ve ölüm ile iş göremezlik aylığı almaya başlayanlar 2020 yılında çift ikramiye alacak.

Bir diğer bayram olan Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihi arasına denk geliyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 17-30 Temmuz arasında yatacak. Ramazan Bayramından sonra, Kurban Bayramında önce emekli olunmuşsa 2020 yılında 1 maaş ikramiye alınacak. Bunun dışında bayram ikramiyesi almak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok.

Son Güncelleme: 28.02.2020 15:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ’ye ait Mavişehir’deki 100 dönümlük arazi millet bahçesi ve spor alanı olacak!
TOKİ’ye ait Mavişehir’deki 100 dönümlük arazi millet bahçesi ve spor alanı olacak!
İdlib'de bin 709 rejim unsuru operasyonlarla etkisiz hale getirildi
İdlib'de bin 709 rejim unsuru operasyonlarla etkisiz hale getirildi
Koronavirüsü maske fiyatlarını yükseltti! Rekor rakamlara satılıyor
Koronavirüsü maske fiyatlarını yükseltti! Rekor rakamlara satılıyor
İzmir Çiğli KİPA AVM, akaryakıt istasyonu ve açık otopark sahibinden satılıyor
İzmir Çiğli KİPA AVM, akaryakıt istasyonu ve açık otopark sahibinden satılıyor
SGK emekli maaşlarına yüzde 5 kesinti haberini yalanladı!
SGK emekli maaşlarına yüzde 5 kesinti haberini yalanladı!
Merkez Bankası Başkanından 2020 yıl sonu enflasyon tahmini
Merkez Bankası Başkanından 2020 yıl sonu enflasyon tahmini

Popüler Haberler

Ticket nakite çevrilir mi? Ticket kart yüklü para nakite nasıl çevrilir?
Kuruluş Osman Osman Bey, Samsa Çavuş’u öldürecek mi? Osman Bey tarihte Samsa'yı öldürdü mü?
Evde corona virüsü maskesi yapılır mı? Evde koronavirüsü için maska yapımı
Kanal D Yeni Hayat dizisi 1.bölüm tanıtım fragmanı
İŞKUR'dan işsizlere müjde! İŞKUR ile 55 Bin işçi alınacak
2020 MEB Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gratis Dünya Kadınlar günü indirimleri neler? 2020 Gratis 8 Mart Dünya Kadınlar günü indirimleri
İŞKUR KPSS Şartrız kamuya 1070 personel alımı yapacak!
Arsa kredisi veren bankalar ve gerekli şart ve belgeler
2. Cemre ne zaman düşecek? 2020 Baharı müjdeleyen cemre tarihleri
İhsan Tarkan Acunn.com’a özel olarak ünlüler ve gönüllüler takımı için favorilerini açıkladı
Reyting sonuçları neden yayınlanmıyor?
İstanbul’da 2847 okul müdürüne MEB'den Muhakkiklik Semineri
2020 Votka fiyatları ne kadar?
Bademcikler ameliyatı ile bademciklerin alınmasının zararları nelerdir?
Android 11 ile gelecek yeni özellikler neler? Android 11 özellikleri ve güncelleme tarihi
Gel Dese Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! ATV Gel Dese Aşk ne zaman başlıyor?
Kanal D 46. Altın Kelebek Ödülleri iptal edildi! Arka Sokaklar yayın saatinde yayınlanacak!
Tutunamayanlar dizisindeki kitap kafe nerede?
Survivor 2020 bu akşam neden yok, neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?
NATO'nun 4. maddesi nedir? NATO 4.madde kapsamı ve detayları ne anlama geliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.