2020 Bayram emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi tarihleri açıklandı!

Emekliler Ocak ayı maaşlarını aldı. Şimdi ise gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacağını araştırıyor. Son günlerde en çok aratılan konu 2020 Bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı oldu.
Bir diğer bayram olan Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihi arasına denk geliyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 17-30 Temmuz arasında yatacak. Ramazan Bayramından sonra, Kurban Bayramında önce emekli olunmuşsa 2020 yılında 1 maaş ikramiye alınacak. Bunun dışında bayram ikramiyesi almak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok.
Son Güncelleme: 28.02.2020 15:52