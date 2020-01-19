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2020 bedelli askerlik ücretleri açıklandı!

Bedelli askerliğe yeni yılda da ilgi büyük. 2020 yılında bedelli askerlik yapacakların gözü bedelli askerlik ücretindeydi. Merakla beklenen 2020 bedelli askerlik ücretleri açıklandı. Detaylar haberimizde.

19 Ocak 2020 Pazar 05:19
2020 bedelli askerlik ücretleri açıklandı!

Yeni kanun tasarısıyla birlikte Bedelli Askerlik yasası yürürlüğe girmişti. Bedelli askerliğe ilgi yoğun oldu. 2020 yılında da birçok kişi bedelli askerliğe başvurdu. Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılında alınacak olan bedelli askerlik ücretini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre geçen yıl 33 bin 230 lira olan bedelli askerlik ücreti 2020 yılında 35 bin 54 lira oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 saat 18.00 olarak duyuruldu.

Bunun yanı sıra başvuru yapacak kişilerin yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

Bunun dışında fiili askerlik hizmetine başlayanlar, yoklama kaçağı olanlar ve saklıların bedelli askerlik yapma hakları bulunmuyor.

2001 yılı doğumlu ve yoklamaya tabi olanlar ve daha büyük olup yoklamaya tabi olanların ise erteleme süresi içinde başvurularını yapmaları durumunda bedelli askerlikten yararlanma hakları olacak.

Bedelli askerlik ücreti

Gerekli yükümlülüklere uyan ve bedelli askerlik hakkı olan kişilerin 30 Haziran 2020 saat 18:00’e kadar 35.054,64 TL’yi ödemeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra 01 Temmuz ile 31 Aralık 2020 günü arasında ödenecek tutar değişecektir. Bu tutar daha sonra açıklanacaktır.

Ödeme yapacak kişiler ödemelerini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, PTT Şubeleri veya Mal Müdürlüklerine yapabilirler.

Bedelli askerlik için Milli Savunma Bakanlığı’nın belirlediği kişi sayısından fazla kişinin başvurması halinde kura çekimi yapılacak. Bedelli askerlik yapma hakkı elde eden ve istenen yükümlülükleri yerine getiren kişilerin sevk dönemleri ile temel eğitimi alacakları birlikleri 2021 yılının ilk ayında E-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenebilirler.

Bedelli askerliğe başvuru yapacak kişilerin yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerlik başvurusunu yaptıktan sonra iki ay içinde ödemelerini yapmaları gerekmektedir.

Bakanlık dövizle bedelli askerlik yapma kapsamında da açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre 2020 yılında bedelli askerliğe başvuracak kişilerin uzatan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine giderek hak sahibi olduklarının tespit edilmesiyle döviz ödemlerini yapmaları gerekmektedir.

30 Haziran 2020 günü dahil olmakla beraber dövizle bedelli askerliğe başvuracak kişiler 5.261,9 Euro veya benzer miktarda başka bir ülkenin parasıyla ödeme yapabilirler. 01 Temmuz ile 31 Aralık arasında başvuru yapacakların ödeme miktarı daha sonra duyurulacak.

Son Güncelleme: 19.01.2020 05:19
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