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2020 Belediye Meclis üyesi maaşı ne kadar?

Ülkemizde yapılan yerel seçimler ardından vatandaşlar Belediye Meclis Üyelerinin maaş alıp almadığını merak ederek araştırmaya başladılar. Peki 2020 senesinde Belediye Meclis üyesi maaşı ne kadar? İşte Belediye Meclis Üyesi maaşları ve ayrıntıları…

29 Ocak 2020 Çarşamba 17:54
2020 Belediye Meclis üyesi maaşı ne kadar?

Belediye Meclis Üyeleri muhtar ya da belediye başkanları gibi sabit mir miktarda ücret almamaktadırlar. Kendileri genellikle yapılan toplantılara katılım gösterirler ve alınan kararlarda oy kullanırlar. Bu süre zarfında harcadıkları emek için sembolik olarak cüzi miktarda para almaktadırlar.

Bu sembolik ücretin resmi ismi “Huzur hakkı” olarak görülmektedir. 2019 senesinde Belediye Meclis Üyelerine verilen maaşlar aşağıdaki kısımda sıralandığı şekildedir. 2020 senesinde bu ücretlere enflasyon farkı eklenecektir.

Nüfusu 10.000’e Kadar Olan Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

  • 1 Ocak 2018 –  30 Haziran 2018
  • 87,18 TL
  • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018
  • 94,72 TL

Nüfusu 10.001 ile 50.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

  • 1 Ocak 2018 –  30 Haziran 2018   
  • 99,24 TL
  • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018
  • 107,82 TL

Nüfusu 50.001 ile 100.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

  • 1 Ocak 2018 –  30 Haziran 2018
  • 123,36 TL
  • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018
  • 134,03 TL

Nüfusu 100.001 ile 250.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

  • 1 Ocak 2018 –  30 Haziran 2018
  • 141,45 TL
  • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018
  • 153,69 TL

Nüfusu 250.001 ile 500.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

  • 1 Ocak 2018 –  30 Haziran 2018
  • 165,57 TL
  • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018
  • 179,90 TL

Nüfusu 500.001 ile 1.000.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

  • 1 Ocak 2018 –  30 Haziran 2018
  • 189,70 TL
  • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018
  • 206,11 TL

Nüfusu 1.000.001 ile 2.000.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

  • 1 Ocak 2018 –  30 Haziran 2018
  • 231,91 TL
  • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018
  • 251,97 TL

Nüfusu 2.000.001’den Daha Çok Olan Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

  • 1 Ocak 2018 –  30 Haziran 2018
  • 280,16 TL
  • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018
  • 304,39 TL
Son Güncelleme: 29.01.2020 17:54
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