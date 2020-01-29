2020 Belediye Meclis üyesi maaşı ne kadar?

Belediye Meclis Üyeleri muhtar ya da belediye başkanları gibi sabit mir miktarda ücret almamaktadırlar. Kendileri genellikle yapılan toplantılara katılım gösterirler ve alınan kararlarda oy kullanırlar. Bu süre zarfında harcadıkları emek için sembolik olarak cüzi miktarda para almaktadırlar.

Bu sembolik ücretin resmi ismi “Huzur hakkı” olarak görülmektedir. 2019 senesinde Belediye Meclis Üyelerine verilen maaşlar aşağıdaki kısımda sıralandığı şekildedir. 2020 senesinde bu ücretlere enflasyon farkı eklenecektir.

Nüfusu 10.000’e Kadar Olan Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018

87,18 TL

1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018

94,72 TL

Nüfusu 10.001 ile 50.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018

99,24 TL

1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018

107,82 TL

Nüfusu 50.001 ile 100.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018

123,36 TL

1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018

134,03 TL

Nüfusu 100.001 ile 250.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018

141,45 TL

1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018

153,69 TL

Nüfusu 250.001 ile 500.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018

165,57 TL

1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018

179,90 TL

Nüfusu 500.001 ile 1.000.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018

189,70 TL

1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018

206,11 TL

Nüfusu 1.000.001 ile 2.000.000 Arasındaki Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018

231,91 TL

1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018

251,97 TL

Nüfusu 2.000.001’den Daha Çok Olan Belediyelerdeki Meclis Üyelerinin Maaşları

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018

280,16 TL

1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018