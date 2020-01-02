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2020 çevre temizlik vergisi ne kadar? Çevre temizlik vergisi 2020 yılı ücretleri

2020 yılında çevre temizlik vergisinin ne kadar olacağı belli oldu. 2020 yılı çevre temizlik vergisi ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:33
2020 çevre temizlik vergisi ne kadar? Çevre temizlik vergisi 2020 yılı ücretleri

Çevre temizlik vergisinin yeni yılda ne kadar olacağı açıklandı. Konut, işyeri ve diğer yapılar için alınan çevre temizlik vergisinin 2020 yılı ücretleri açıklandı. Verginin yeni yıldaki tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 52 numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği esas alınarak belirlendi.

1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak yeni miktarlar 2019 yılı ücretlerine göre %22,58 oranında zamlandı.

2020 Çevre Temizlik Vergisi  

Konutların çevre temizlik vergisi, su faturalarına yansıtılmaktadır ve vergi su tüketim tutarı kapsamında metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde ise 25 kuruş olacak şekilde hesaplanmaktadır.

Ayrıca belediyelerin çevre temizlik hizmetinden yararlanmayarak su ihtiyacını belediyelerde karşılamayan konutlarla ilgili çevre temizlik vergisi, aşağıdaki listenin 7. grubunda yer almaktadır.

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan konutların çevre temizlik vergisi aşağıdaki gibidir:

yeni çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekillerde kullanılan konutların çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyesi ve belediyeler haricindeki belediyelerde aşağıdaki tablodaki gibi uygulanacak. Büyükşehir belediyesi haricindeki belediyelerde uygulanacak çevre vergisi aşağıdaki gibidir:

2020 çevre temizlik vergisi

2464 sayılı Kanunun 44. Maddesinin 5. Fıkrasında büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelere uygulanan vergilerden %25 fazla olacak şekilde hesaplanmaktadır.

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi

Konut, işyeri ve diğer suretlerde kullanılan binalar için alınan vergiler, büyükşehir belediyesi bünyesinde yer alanlar haricinde kalkınmada önceliği olan yörelerdeki belediyelerle nüfusu 5 binden az olan belediyelere yarı yarıya indirimli olarak uygulanmaktadır.

Çevre ve temizlik vergisi

Son Güncelleme: 02.01.2020 01:33
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