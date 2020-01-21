2020 Çiftçi tarım kredisi faizleri düşürüldü!

Türkiye’nin birçok bölgesinde tarımın ve çiftçiliğin devam etmesini sağlayan tarım kredileri verilmekte ve kamusal destek sağlanmaktadır. Her yılın başında tarım kredisine yapılan faiz indirimleri bu yıl da yapılmaktadır. Tarımsal üretimde düşük faizli yatırım ve işletme kredisi verilmesine yönelik karar 3 Ocak 2020 Resmi Gazetesinde karara koyuldu.

Bu indirimin Ziraat Bankası tarafından yapılacağı da belli olurken 1 Ocak 2020 itibariyle verilen karara göre indirim yıllık %12 iken %9 oldu. Berat Albayrak’ın Çanakkale’de katıldığı bir toplantı da açıklamış olduğu bu bilgiye ek olarak mobilya sektöründe de KDV oranlarının % 18 ‘den % 8’ e düşürüldüğünü de belirtti. Albayrak aynı zamanda, tarım işletmesine sahip vatandaşlara %6 dan %0-4,5 civarlarına düşeceğini, bu indirimlerin yeni yılda da devam edeceğini ve konut kredisinin de %0,99 dan %0,79’a düşürdüklerini açıkladı.

2020 Tarım Kredisinin Geçerli Olduğu İşletme ve Yatırımlar

Sütçü ve etçi kombine sığır yetiştiriciliği %50

Damızlık düve yetiştiriciliği %25

Büyükbaş hayvan besiciliği %50

Küçükbaş hayvancılık %25

Arıcılık %50

Kümes hayvanı kanatlı yetiştiriciliği işletme sırasında %75, yatırım sırasında %50

Kanatlı damızlık sektöründe ise her iki durumda da %25

Su ürünleri sektöründe %50 faiz indirimi, 10 milyon lira üst limit,

Geleneksel yaygın hayvansal üretim için ;

100.000 TL. ye kadar %0

100.000 TL. üzeri krediler ise %50 oranında faizli kredi uygulanacak.

Tarım Kredi Faizleri

Kontrollü örtü altı tarım için %50

Yem Bitkisi Üretimi %75,

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi için

Süt bitkisi üretimi %50

Stratejik bitkisel üretim %75

Bağcılık ve meyve yetiştiriciliği sektöründe %75

Geleneksel yaygın bitkisel üretim sektörü;

50.000 TL.’ye kadar %0

50.000 TL’nin üzerinde %50 faizli kredi uygulanmaktadır.

Tarım Aletleri Kredisi Faizleri

Traktör dışındaki makineler için %50 ve Türk yapımı olması halinde ekstra %25,

Ziraat Bankası traktör kredisi için %75 ve traktörün Türk üretim, olması halinde ek %25,

Moden basınçlı sulama sistemlerine %75,

Tarım makineleri parkına ise %75 oranında faiz indirimi yapılmaktadır.

Diğer Kredi Faiz Oranları

Arazi alımında %25

Lisanslı depoculuk yatırımları için %50

Elüs karşılığı kredi yatırımlarında yatırım döneminde herhangi bir indirim yapılmıyorken işletme döneminde %0

Soğuk hava deposu yatırımları alanında %50

Tarımsal ürünlerin işlenmesi sektörüne %50

Sözleşmeli üretime yatırım döneminde herhangi bir indirim yapılmıyorken işletme döneminde %50

Özel ormancılık için ise %50

faizli kredi vermektedir.

Çiftçinin başvuru gerekliliklerini taşıyor olması durumunda ek olarak indirimler de sağlanmaktadır. Bu gereklilikler;

Öncelikli bölgelerde ikamet ediyor olmak, %10,

Atıl durumda bulunan bir işletmenin alımı %10,

Yurt içinde doğan hayvanların satın alınması (yerli doğum) %10,

Kendi merasını kullanan veya kendi yemini üretenler %10, Atık enerji/ jeotermal veya yenilenebilir enerji kullananlar %10,

İyi tarım ve organik tarım uygulamaları %10,

40 yaşından küçük olan genç çiftçiler %10,

Kadın girişimciler ve çiftçiler %10

Düşük Faizli Tarım Kredisi Veren Bankalar

Bu gereklilikleri de bulunduran çiftçiler toplamda %80 indirim sağlamaktadır. Öneğin çiftçi bir bayan ise ve yaşı 40’ın altında ise aldığı indirimlerin toplamının %100 olması ile %0 faizli küçükbaş hayvan kredisi alabilmektedir.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ,Şekerbank ve Yapı Kredi Bankası düşük faizli kredi vermekte olan bankalardır.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi Nasıl Alınır?

Düşük faizli tarım kredisi almak isteyen çiftçilerin aşağıda yer alan evrakları toplayarak banka şubelerine gitmeleri gerekmektedir.

TC. Kimlik fotokopisi

ÇKS kayıt belgesi

Çiftçilik belgesi

Üretim yaptığınız tarımsal alanınızı onaylayan tapu ve kira anlaşması

Bankaya İpotek edilen mal beyanı

Üretim yapıldığına dair 3 yıllık gelir tablosu

Ziraat bankası tarafından başvuru esnasında tüzel kişiler için istenen belgeler ise;

Çiftçilerden çiftçi belgesi veya ÇKS’ya ait belge

Yetkili kişinin (noter onaylı) imza sirküleri,

Bağlı bulunduğu oda belgesi

Vergi beyannamesi

Tüzel kişilik ana sözleşmesinin kopyası ve bununla beraber asl

Tarımsal işletmeye ait tapu, kira kontrat belgeleri

İşletmeye ait son 3 yıllık bilanço ile gelir tablosu

2020 Ziraat Bankası Düşük Faizli Tarım Kredileri İndirim Oranları