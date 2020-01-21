İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122595
ALTIN
296.307
DOLAR
5.9219
STERLİN
7.7229
EURO
6.5758

2020 Çiftçi tarım kredisi faizleri düşürüldü!

Tarım kredileri çiftçilik ve tarımla uğraşan vatandaşları ilgilendiren meselelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çiftçilere tarım kredisi veren bankalar,2020 yılı faizlerini düşürdü! İşte çiftçi tarım kredisi faizleri hakkında tüm detaylar..

21 Ocak 2020 Salı 12:32
2020 Çiftçi tarım kredisi faizleri düşürüldü!

Türkiye’nin birçok bölgesinde tarımın ve çiftçiliğin devam etmesini sağlayan tarım kredileri verilmekte ve kamusal destek sağlanmaktadır. Her yılın başında tarım kredisine yapılan faiz indirimleri bu yıl da yapılmaktadır. Tarımsal üretimde düşük faizli yatırım ve işletme kredisi verilmesine yönelik karar 3 Ocak 2020 Resmi Gazetesinde karara koyuldu.

Bu indirimin Ziraat Bankası tarafından yapılacağı da belli olurken 1 Ocak 2020 itibariyle verilen karara göre indirim yıllık %12 iken %9 oldu. Berat Albayrak’ın Çanakkale’de katıldığı bir toplantı da açıklamış olduğu bu bilgiye ek olarak mobilya sektöründe de KDV oranlarının % 18 ‘den % 8’ e düşürüldüğünü de belirtti. Albayrak aynı zamanda, tarım işletmesine sahip vatandaşlara %6 dan %0-4,5 civarlarına düşeceğini, bu indirimlerin yeni yılda da devam edeceğini ve konut kredisinin de %0,99 dan %0,79’a düşürdüklerini açıkladı.

2020 Tarım Kredisinin Geçerli Olduğu İşletme ve Yatırımlar

  • Sütçü ve etçi kombine sığır yetiştiriciliği %50
  • Damızlık düve yetiştiriciliği %25
  • Büyükbaş hayvan besiciliği %50
  • Küçükbaş hayvancılık %25
  • Arıcılık %50
  • Kümes hayvanı kanatlı yetiştiriciliği işletme sırasında %75, yatırım sırasında %50
  • Kanatlı damızlık sektöründe ise her iki durumda da %25
  • Su ürünleri sektöründe %50 faiz indirimi, 10 milyon lira üst limit,
  • Geleneksel yaygın hayvansal üretim için ;
  • 100.000 TL. ye kadar %0
  • 100.000 TL. üzeri krediler ise %50 oranında faizli kredi uygulanacak.

Tarım Kredi Faizleri

  • Kontrollü örtü altı tarım için %50
  • Yem Bitkisi Üretimi %75,
  • Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi için
  • Süt bitkisi üretimi %50
  • Stratejik bitkisel üretim %75
  • Bağcılık ve meyve yetiştiriciliği sektöründe %75
  • Geleneksel yaygın bitkisel üretim sektörü;
  • 50.000 TL.’ye kadar %0
  • 50.000 TL’nin üzerinde %50 faizli kredi uygulanmaktadır.

Tarım Aletleri Kredisi Faizleri

  • Traktör dışındaki makineler için %50 ve Türk yapımı olması halinde ekstra %25,
  • Ziraat Bankası traktör kredisi için %75 ve traktörün Türk üretim, olması halinde ek %25,
  • Moden basınçlı sulama sistemlerine %75,
  • Tarım makineleri parkına ise %75 oranında faiz indirimi yapılmaktadır.

Diğer Kredi Faiz Oranları

  • Arazi alımında %25
  • Lisanslı depoculuk yatırımları için %50
  • Elüs karşılığı kredi yatırımlarında yatırım döneminde herhangi bir indirim yapılmıyorken işletme döneminde %0
  • Soğuk hava deposu yatırımları alanında %50
  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi sektörüne %50
  • Sözleşmeli üretime yatırım döneminde herhangi bir indirim yapılmıyorken işletme döneminde %50
  • Özel ormancılık için ise %50

faizli kredi vermektedir.

Çiftçinin başvuru gerekliliklerini taşıyor olması durumunda ek olarak indirimler de sağlanmaktadır. Bu gereklilikler;

  • Öncelikli bölgelerde ikamet ediyor olmak, %10,
  • Atıl durumda bulunan bir işletmenin alımı %10,
  • Yurt içinde doğan hayvanların satın alınması (yerli doğum) %10,
  • Kendi merasını kullanan veya kendi yemini üretenler %10, Atık enerji/ jeotermal veya yenilenebilir enerji kullananlar %10,
  • İyi tarım ve organik tarım uygulamaları %10,
  • 40 yaşından küçük olan genç çiftçiler %10,
  • Kadın girişimciler ve çiftçiler %10

Bu gereklilikleri de bulunduran çiftçiler toplamda %80 indirim sağlamaktadır. Öneğin çiftçi bir bayan ise ve yaşı 40’ın altında ise aldığı indirimlerin toplamının %100 olması ile %0 faizli küçükbaş hayvan kredisi alabilmektedir.

Düşük Faizli Tarım Kredisi Veren Bankalar

Ziraat Bankası, Vakıfbank ,Şekerbank ve Yapı Kredi Bankası düşük faizli kredi vermekte olan bankalardır.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi Nasıl Alınır?

Düşük faizli tarım kredisi almak isteyen çiftçilerin aşağıda yer alan evrakları toplayarak banka şubelerine gitmeleri gerekmektedir.

  • TC. Kimlik fotokopisi
  • ÇKS kayıt belgesi
  • Çiftçilik belgesi
  • Üretim yaptığınız tarımsal alanınızı onaylayan tapu ve kira anlaşması
  • Bankaya İpotek edilen mal beyanı
  • Üretim yapıldığına dair 3 yıllık gelir tablosu

Ziraat bankası tarafından başvuru esnasında tüzel kişiler için istenen belgeler ise;

  • Çiftçilerden çiftçi belgesi veya ÇKS’ya ait belge
  • Yetkili kişinin (noter onaylı) imza sirküleri,
  • Bağlı bulunduğu oda belgesi
  • Vergi beyannamesi
  • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin kopyası ve bununla beraber asl
  • Tarımsal işletmeye ait tapu, kira kontrat belgeleri
  • İşletmeye ait son 3 yıllık bilanço ile gelir tablosu

2020 Ziraat Bankası Düşük Faizli Tarım Kredileri İndirim Oranları

Tarım kredisi Faiz İndirim Oranları

Tarım Kredisi Faiz İndirim Oranları 2

Son Güncelleme: 21.01.2020 12:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletten iş arayana 100 TL iş bulana 507 TL istihdam yardımı
Devletten iş arayana 100 TL iş bulana 507 TL istihdam yardımı
Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde! TL kredi faizlerine yeni düzenleme getirildi
Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde! TL kredi faizlerine yeni düzenleme getirildi
MESS ve Metal İş bir araya geldi: Metal işçilerine yeni maaş zammı teklifi
MESS ve Metal İş bir araya geldi: Metal işçilerine yeni maaş zammı teklifi
Demirören ve OYAK arasındaki büyük anlaşma! Total ve M Oil 450 milyon dolara satıldı
Demirören ve OYAK arasındaki büyük anlaşma! Total ve M Oil 450 milyon dolara satıldı
Olağanüstü toplanan Merkez Bankası'ndan avans kararı
Olağanüstü toplanan Merkez Bankası'ndan avans kararı
Mega proje iştah kabarttı! Kanal İstanbul'a ABD'den talip çıktı
Mega proje iştah kabarttı! Kanal İstanbul'a ABD'den talip çıktı

Popüler Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 21 Ocak Salı ATV yayın akışı var mı yok mu? Edho bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
0.94 konut kredisi oranı ile konut kredisi yapılandırması yapan bankalar
Salep evde nasıl yapılır? Videolu ev yapımı salep tarifi
2018 2. dönem Buzağı desteği ödemeleri ne zaman, tarih belli mi? Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak, hesaba yattı mı?
Günlük burç yorumları 22 Ocak 2020 Çarşamba - Yıldız falınıza göre bugünki yaşantınızda neler olacak?
Avlu dizisi başlayacak mı? Dizi oyuncusu Ceren Moray açıkladı!
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban ölecek mi? Kuryeden kutulabilecek mi?
Sınav koleji bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sınav koleji bursluluk sınavı
Banka kredi sicili nasıl temizlenir? Banka sicili temizlenmesi için yöntemler
Kuaförüm Sensin Erbil Çaylak kimdir? Kuaförüm sensin yeni yarışmacısı hakkında bilgiler
Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat aşk dedikoduları dolaşmaya başladı!
Çukur Çağatay kimi kesti?
Nöbetçi Noterler 18 - 19 Ocak 2020
KPSS 2020 lisans, ön lisans başvuru tarihleri belli oldu!
Cuma Mesajları 17 Ocak Cuma 2019 – En Yeni Resimli Cuma Mesajları
Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeniz, Nedim'e savaş açıyor!
Ponzi sistemi nedir? Ponzi sistemini kim bulmuştur? Charles Ponzi kimdir? Ponzi sistemini ne için çıkardı?
Kuruluş Osman Ayşe Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Açelya Özcan hakkında bilgiler
İcra vekalet ücreti ne kadardır? 2020 icra vekalet ücreti hesaplama ve ücret tarifesi
2020 Bilsem Öğretmen seçme ve atama sonuçları açıklandı! Bilsem sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi!
Baraj dizisi oyuncuları kim kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.