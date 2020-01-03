2020 Çiftçiler için borç yapılandırması başvuru şartları

Hükümet, çiftçilerin ödeyemedikleri tarımsal borçları yapılandırma ve refinansman sağlayarak kapatma konusunda adım attı. Borçlar sebebiyle ortaya çıkan faizin yarısı devlet tarafından karşılanacak ve çiftçilere borçlarını kapatması için 5 yıl vade olanağı tanınacak.

Çiftçi borçlarına yapılandırma

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiftçilerin ödemediği borçları yapılandıracak. Tarım ve Kredi Kooperatifi’nden veya Ziraat Bankası’ndan kredi çeken fakat ödemelerini yapamayan muaccel borçlar için yapılandırma yapılabilecek. Başvurular Ziraat Bankası’na yapılacak.

Borç yapılandırma şartları

Ziraat Bankası veya Tarım Bakanlığı’na başvuruda bulunacak adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Buna göre;

Borcun tarımsal faaliyetler için kullanılması,

Borcun Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği veya Ziraat Bankası’ndan kullanılması,

31 Aralık 2016 itibariyle borcun ödenmesi gerekirken, ödenememiş olması gerekmektedir.

Yapılandırma kredisinde aranan şartlar nelerdir?

Çiftçi Yapılandırma Kredisi için borcun ödenmediği tarih itibariyle yapılandırma tarihine kadar geçen zaman için yüzde 3 faiz,

Faizin yarısı Hazine Müsteşarlığı Gelir Kaybı ödeneğinden karşılanarak başvuru sahibi çiftçi, tarımsal cari faiz oranının yarısını ödeyecek,

Çiftçilere 5 taksit olanağı sağlanacak,

Yapılandırma başvuruları başladığı an ilk taksit ödemeleri yapılacak,

Borçlar 5 yıl vadeli yılda bir kere ödemeli olacak.

Çiftçi yapılandırma kredisine ilişkin ayrıntılar

Ziraat ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla yapılacak yapılandırmada tarımsal cari faiz oranı uygulanacak. Borcunu ödeyemeyen çiftçilere cari faizin yarısı yansıtılacak ve geriye kalan kısım devlet tarafından ödenecek. Yüzde 11 bandında olan cari faizde yüzde 5.5’lik ödeme devlet tarafından, yüzde 5.5’lik diğer ödeme ise çiftçi tarafından ödenecek.

Çiftçi yapılandırma önek ödeme planı

Çiftçiler ilk taksit ödemesini Ekim 2018’de ödemişse, sonraki taksitleri Ekim 2019, Ekim 2020, Ekim 2021 ve Ekim 2022 yıllarında ödeyecek.

Tasarı TBMM’den geçti

Çiftçilere borç yapılandırmasını ön gören torba yasa teklifi TBMM’den geçti. Borcunu yapılandıran çiftçi 5 taksitle yılda bir kere ödeme yapacak. Doğal afetlere maruz kalan çiftçilerin borçları ise 1 yıl süreyle ertelenecek.