2020 Devlet hayvancılık destekleme başvuruları başladı!

2019 senesinde Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında ortaya konan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği 15. Maddesinde yer alan Düve Alım Desteği için başvurular 16 Aralık 2019 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasında kabul edilecektir.

Bu destek kapsamında yer alan düveler aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi olacaktır.

Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue,

Kombine Irklar; Simental (Fleckvieh), Brown Swiss, Mondbeliard

Sütçü ırklar; Jersey (Karadeniz Bölgesindeki iller), Holstein

Manda Desteği

2019 yılı gebe düve fiyatı 12.500 TL/baş

8-15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/baş

Gebe manda fiyatı 10.000 TL/baş

8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6.000 TL/baş şeklinde tespit edilmiştir.

Başvuru İçin Talep Edilen Evraklar

Başvurular işletme sahiplerince hazırlanacak olan dilekçeler ile işletmelerin kayıtlarının bulunduğu il ve ilçe müdürlüklerine yapılabilmektedir. Başvurular kapsamında talep edilen belgeler aşağıdaki kısımda yer almaktadır.

Başvuru dilekçesi,

Varsa, hayvancılık/ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma/belge/sertifika fotokopisi,

Varsa, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,

Varsa, işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.

Malak Desteği

Malakların 1-1-2019 ile 31-12-2019 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir.

Hepsinin küpeli olması ve TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması, bu kurumda 4 ay süreyle bulunmuş olması gerekmektedir.

Hastalıktan ari işletmelerde brusella aşısı dışında malakların programlı aşılarının yapılmış olması gerekmektedir.

Malak ilave desteklemesi aşağıdaki kısımda yer alan koşullara göre yapılmaktadır.

Malakların doğduğu işletme, 31/12/2019 tarihine kadar MIS’a kaydedilmiş olmalıdır.

Malakların ana ve babası MIS’ta kayıtlı olmalıdır.

Yetiştiricinin damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olması halinde birlik, soy kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Malak desteklerine başvuruda bulunabilmek için manda damızlık yetiştiricileri birliğine üye olanların birlikler üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Üye olmayan kişiler bireysel olarak il ve ilçe müdürlüklerinden başvuruda bulunabilir.

İlk dönem başvuruları 31-12-2019 tarihine kadar, ikinci dönem başvuruları ise 01-07-2020 ile 01-08-2020 tarihleri arasında alınacaktır. Birinci dönemde başvurmayanlar ikinci dönemde başvurabilmektedirler.

Dişi Manda Desteği

Destek aşağıdaki kısımda sıralanmış olan koşullara göre verilmektedir.

Dişi mandanın doğum tarihi 1/1/2019 tarihinden önce olmalıdır.

İşletmeler ve dişi mandalar 31/12/2019 tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı olmalıdır.

TÜRKVET’te dişi mandaların işletmeye geliş tarihi, 1/10/2019 tarihinden önce olmalıdır.

Farklı illerde işletmesi bulunan yetiştiriciler, hayvanlarını 1/10/2019-31/12/2019 tarihleri arasında diğer illerdeki işletmelerine Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeleri halinde, desteklemeye ilişkin diğer şartların da sağlanması koşuluyla desteklemeden yararlanır.

Soy kütüğüne kayıtlı dişi manda ilave desteklemesi ise aşağıdaki kısımda sıralanan koşullara göre verilebilmektedir.

Dişi mandalar 31/12/2019 tarihi itibarıyla MIS’ta kayıtlı olması gerekmektedir.

İşletmede, 2019 yılında en az 5 ay süt ölçümü yapılmış olması gerekmektedir.

Süt ölçümü yapılan ayda, sağılan mandaların en az yarısının süt verimleri ölçülmüş ve MIS’a kaydedilmiş olması gerekmektedir.

Süt verim ölçümleri; standart süt ölçüm aletleri veya sağım sistemi ile ölçülmüş olması, ölçümler süt kayıt defterine kaydedilmesi ya da sağım sisteminden elde edilebilmektedir.

Ön soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar bu desteklemeden faydalanamamaktadırlar.

Yetiştiricinin damızlık manda yetiştiricileri birliği üyesi olması durumunda birlik, soy kütüğü yürütme yetkisi almış olmalıdır.

Başvurular damızlık manda yetiştiricileri birliği üzerinden yapılabilmektedir. Birliğe üye olmayanlar bireysel olarak il ve ilçe müdürlükleri aracılığı ile başvuruda bulunabilmektedirler.

Anaç Koyun ve Keçi Desteği

Desteklemeden yararlanacak anaç koyun keçilerin yaşları 01/11/2019 tarihi itibarıyla 15 ay ve üzeri olması gerekmektedir.

Yetiştirici, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olunması lazımdır.

Anaç koyun-keçiler, küpelenmiş ve yetiştirici adına TÜRKVET’e kayıtlı olunması gereklidir.

Desteklemelerde, 1/11/2019 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtlar üzerinden il/ilçe müdürlüklerince işletmede, süresi içerisinde, yerinde yapılan tespitler göz önünde bulundurulmaktadır.

Göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiriciler, her bir işletmesinin bulunduğu ilde ayrı ayrı başvuruda bulunması gereklidir.

Anaç koyun ve keçi desteğinden faydalanılabilmesi için belirlenmiş koşullar aşağıdaki kısımda sıralandığı gibidir.

Mardin, Siirt ve Şınak bölgelerinde hayvancılık ile uğraşan kişiler saf ırk anaç Ankara keçileri karar kapsamında ifade edilen ilave destekten yararlanabilmektedirler.

Hayvancılık yapan kişilerin üyesi bulundukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine verecekleri dilekçe ile 02-12-2019 tarihine kadar başvuru yapabilmeleri mümkündür.

Arılı Kovan Desteklemesi

Arılı kovan desteklemesi aşağıdaki kısımda sıralanan koşullar kapsamında verilebilmektedir.

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan arıcılar desteklemeden faydalandırılır.

İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri göz önünde bulundurulur.

Arıcılar, en az otuz, en fazla bin adet arılı kovan için desteklemeden faydalanabilir.

Başvurular bağlı bulunulan birlikler üzerinden başvuru dilekçesi ile yapılabilmektedir.

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği

Çobanların istihdam edilmesi için alabilecekleri desteklerin koşulları aşağıdaki kısıda sıralandığı gibidir.

Desteklemeden yararlanacak işletme, TÜRKVET’e kayıtlı en az yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip olmalıdır. Hayvan sayısının tespitinde 1/11/2019 tarihinde TÜRKVET’ten alınan yedek liste verileri esas alınır.

Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılır. Bu çobanların otlattığı sürüler en az iki işletmeden oluşmalı ve her bir işletmede en fazla doksan dokuz baş olmak üzere; toplamda en az yüz baş ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığı bulunmalıdır.

Her bir işletme sadece bir çoban için desteklemeden yararlandırılır. Başvuru şartlarını taşıyan birden fazla işletmesi bulunan yetiştiriciler, her bir işletmesi için ayrı ayrı başvuruda bulunabilir.

Çobanın, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az beş ay süreyle yatırılmış olmalıdır.

Destekleme başvurusunda bulunanlar, 2019 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında; istihdam edilen çoban için, çalıştığı işletme üzerinden anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, işletme sahibi çoban için işletmesi üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, işletme sahibinin birinci dereceden yakını olan çoban için işletme üzerinden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bendi, köy-mahalle sürüsü çobanları ise aynı Kanun kapsamında isteğe bağlı veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yatırır.

Hayvancılık işletmesi bulunmayan veya fiilen çobanlık yapmayan, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemesini isteğe bağlı olarak yapanlar ve SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayanlar (köy-mahalle sürülerinin çobanları ve Ek-5 Tarım Sigortalılar hariç), işletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayanlar, muhtarlar, devlet memurları, emekliler ve on sekiz yaşından küçükler, çoban olarak destekleme kapsamında değerlendirilmez.

Çobanlık İstihdam Desteği Başvuruları

Başvurular işletme sahibi ya da köy mahalle sürülerini otlatan çobanlar tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı bulunduğu il ve ilçe müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuru sırasında talep edilen belgeler aşağıdaki kısımda sıralandığı şekildedir.

Çobanın ve işletme sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

Sürü yöneticisi sertifikası,

Desteklemeden yararlanacak çobanın durumuna göre; işletmede çoban istihdam ediliyor ise iş sözleşmesinin öneği, köy/mahalle sürülerini otlatan çoban ise hayvanlarını otlattığı işletme sahiplerinden en az ikisinden alınan muhtar onaylı muvafakatname, çoban işletme sahibi/işletme sahibinin birinci dereceden yakını ise işletme sahibinin taahhütnamesi,

Çobana ait sigorta primlerinin yatırıldığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış veya e-Devletten alınan kare kodlu sigortalılık hizmet döküm belgesi.

Çoban sertifikası ve SGK hizmet döküm belgesinin eksik olması durumunda başvurular kabul edilebilmektedir. Eksik belgelerin 17-01-2020 tarihine kadar tamamlanması gereklidir.

Sigorta primleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi üzerinden yatırılanların sigortalılık hizmet döküm belgesinde 6121.12 Çoban (küçükbaş hayvan) kodunu haiz olmaları şartı aranır.

Başvurular tebliğin yayınlanma tarihinden itibaren başlamaktadır ve 31-12-2019 tarihine kadar devam etmektedir.