2020 Devlet tarım ve hayvancılık hibe destekleri

Devletin tarım ve hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlara sunduğu desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bu desteklerle vatandaşa, alet ve ürün yardımı da yapılmaktadır.

Hayvancılık Alanında Verilen Hibe Destekleri

Birçok banka hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlara hayvancılık kredisi sağlamaktadır. Bu krediler geri ödemeli olduğu için devlet vatandaşlara geri ödemesiz hibe vermektedir. Küçükbaş, büyükbaş, tavuk yetiştiriciliği, arıcılık gibi alanlarda verilen destekler arasında;

Büyükbaş/küçükbaş ahır ve ağıl projeleri

Kültür balıkçılığı sabit yatırımları

Sürü yönetim Sistemleri/Sağım sistemleri

Süt soğutma tankı ve ekipmanları

Yem ezme makinesi/Yem karma makinesi

Yatak durak demir seti/ hayvan yatağı

Padok demir seti/Yem kilit seti

Hayvan fırça/ kaşıyıcıları/ havalandırma fanı

Hayvan travayı/tartısı

Buzağı kulübesi/ yemlikleri

Kaba yem depoları

Et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması için tesis

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi için tesisi

Tavuk yetiştiriciliği sabit yatırımları bulunmaktadır.

Hayvancılık Destekleri

Buzağı

Buzağılar için buzağı başına 350, soy kütüğü kayıtlı buzağılar için 500, döl kontrollüler için 50 TL verilmektedir. Buzağıların doğum kaydı yapılmış ve küpeleri takılı olmalıdır. Hayvanların kaydının Türkvet ve E-Islah’ta bulunması gerekmektedir. Buzağıların doğdukları yerde en az120 gün bulunmuş olması da şartlar arasındadır. Destekten yararlanmak isteyenler;

Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden

Kooperatif kayıtlı kişiler üst birliklerden

Diğer birlik üyeleri üye bulundukları birliklerden

Üye olmayanlar İl veya İlçe Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapabilmektedir.

Koyun ve Keçi

Koyun ve keçiler için her birine 25 TL verilmektedir. 15-120aylığa kadar destek verilmektedir. Başvurular İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinden yapılabilmektedir.

İpek Böceği

İpek böcekleri için her kutu başına 70 ila 75 Tl ve yaş kozalar için 50 ila 55 TL destek sağlanmaktadır. Başvuru için İl veya İlçe Müdürlüklerine dilekçe verilerek yapılabilmektedir.

Arıcılık

Arıcılık için ise arı kovanı başına 10, ana arı başına 15 damızlık ana arı başına 40 TL yardım yapılmaktadır. Yardım alabilmek için 3 yıl boyunca arıcılık yapılması gerekmektedir.

Hayvancılık İçin Hibe Alma Koşulları

Aşı Desteği ise büyükbaşlar için 1,5 küçükbaşlar için 1 TL hayvan başına düşen tutardır.

Hibeden yaralanabilmek için öncelikle Çiftçi Kayıt sisteminde kayıtları bulunmaktadır. Kaydı olmayan kişiler hibeden yararlanamazlar. Kayıtın ardından Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine proje ile başvuru yapılması gerekmektedir. Hibe alabilmek için şu koşulların bulunması gerekmektedir.

18 yaşını aşmış olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı bulunmak.

Devlet tarafından sağlanan diğer desteklerden faydalanmamış olmak.

Hayvanların Türkvet sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

Tarım Alanında Hibe Destekleri

Hayvancılık gibi tarım alanında da hibeler sağlanmaktadır. Tarım ve çiftçiye gübre, tohum, sulama gibi birçok alanda destek vardır. Tarım için ise şu destekler bulunmaktadır:

Mantar yetiştiriciliği tesisleri

Meyve bahçeleri için güneş filesi

Yem işleme tesisi/Silaj paketleme tesisi

Sebze-Meyve işleme kurutma paketleme tesisi

Sulama sistemleri projesi

Gübre sistemleri

Yenilenebilir enerji kaynaklı sera tesisi

Tarımsal depolar/ Soğuk hava depo tesisi

Gübre işleme ve paketleme tesisi

Rüzgar don pervanesi

Bakliyat/Kuruyemiş eleme işleme paketleme tesisi

Sıvı gübre tankı/Katı gübre dağıtma römorku

Tüm zirai tarım makineleri

Tohum eleme, işleme, kurutma ve paketleme tesisi

Lisanslı depoculuk yatırımları/ Çelik silo tesisi

Baharat/ Yağ bitkileri eleme işleme paketleme tesisi

2019 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan tarımsal destekler aşağıdaki gibidir. 2020 yılı tarımsal destekler yayınlanmasa da geçmiş sene göz önünde bulundurularak düşünülebilir.

Yulaf, arpa, çavdar, tritikale, buğday için verilen destek kaplayacağı alan başına; 19 TL verilmektedir. (15 TL mazot, 4 TL gübre)

Pamuk ve çeltik üretimi yapacak çiftçiler için kapladıkları alan başına; 44 TL verilmektedir. (40 TL mazot, 4 TL gübre)

Kuru fasulye, nohut, mercimek bakliyatları için kapladıkları alan başına; 18 TL verilmektedir. (14 TL mazot, 4 TL gübre)

Aspir üretimi yapacak çiftçilere, aspirin kapladığı alan başına; 16 TL verilmektedir. (12 TL mazot, 4 TL gübre)

Patates, soya fasulyesi, yağ yapımı için kullanılan ayçiçeği, dane için kaplayacakları alan başına; 23 TL verilmektedir. (19 TL mazot, 4 TL gübre)

Fındık, yaş çay, yem bitkileri ve geriye kalan diğer ürünler için de kapladıkları alan başına 14 TL verilmektedir. (10 TL mazot, 4 TL gübre)

Bunlar dışında;

Toprağın yenilenmesi ve etkili verim alabilmek amacıyla toprağın alt üst edilmesi için yapılan nadas işlemi için ise 6 TL‘lik bir mazot desteği sağlanacaktır.

50 dekar ve üzeri alanlar için seçilen değerleme ve analiz laboratuvarlarına; 40 TL destek sağlanmaktadır.

Organik besin üretimi ile uğraşan kişilere 10 TL ile 100 TL arasında destek sağlanmıştır.

Sebze, meyve, süs bitkileri, sera ve çeltik için 10 TL ile 150 TL arası destek sağlanmıştır.

Balıkçılık işi ile uğraşanlar için ise, levrek, çipura, alabalık için kilogram başına 0,25 kuruş destek sağlanmıştır.

Tarım işini küçük çaplı bir şekilde yürüten çiftçiler için ise sahip oldukları dekara göre 100 TL destek sağlanmıştır.

Tarımsal desteklerden yaralanmak için de Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bulunulması gerekmektedir. Bu sisteme kayıtlı olmayan kişilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

Tarım ve Hayvancılık dışında teknoloji yenileme, yatırım tamamlama ve kapasite arttırımı projeleri, deri işleme ve kurutma tesisi ve kırsal turizm için sabit yatırımlar projeleri için de destek verilmektedir.