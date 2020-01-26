İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120150
ALTIN
302.765
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7714
EURO
6.5535

2020 Devlet tarım ve hayvancılık hibe destekleri

Tarım ya da hayvancılıkla uğraşmak isteyen ancak sermayesi olmayan vatandaşlar için devlet tarafından birçok destek sağlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağladığı yardımlar ile hayvancılık ve tarım alanının birçok dalında hibe sunulmaktadır. İşte 2020 yılında devlet tarafından sunulan tarım ve hayvancılık destekleri..

26 Ocak 2020 Pazar 12:05
2020 Devlet tarım ve hayvancılık hibe destekleri

Devletin tarım ve hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlara sunduğu desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir.  Bu desteklerle vatandaşa, alet ve ürün yardımı da yapılmaktadır.

Hayvancılık Alanında Verilen Hibe Destekleri

Birçok banka hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlara hayvancılık kredisi sağlamaktadır. Bu krediler geri ödemeli olduğu için devlet vatandaşlara geri ödemesiz hibe vermektedir. Küçükbaş, büyükbaş, tavuk yetiştiriciliği, arıcılık gibi alanlarda verilen destekler arasında;

  • Büyükbaş/küçükbaş ahır ve ağıl projeleri
  • Kültür balıkçılığı sabit yatırımları
  • Sürü yönetim Sistemleri/Sağım sistemleri
  • Süt soğutma tankı ve ekipmanları
  • Yem ezme makinesi/Yem karma makinesi
  • Yatak durak demir seti/ hayvan yatağı
  • Padok demir seti/Yem kilit seti
  • Hayvan fırça/ kaşıyıcıları/ havalandırma fanı
  • Hayvan travayı/tartısı
  • Buzağı kulübesi/ yemlikleri
  • Kaba yem depoları
  • Et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması için tesis
  • Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi için tesisi
  • Tavuk yetiştiriciliği sabit yatırımları bulunmaktadır.

Hayvancılık Destekleri

Buzağı

Buzağılar için buzağı başına 350, soy kütüğü kayıtlı buzağılar için 500, döl kontrollüler için 50 TL verilmektedir. Buzağıların doğum kaydı yapılmış ve küpeleri takılı olmalıdır. Hayvanların kaydının Türkvet ve E-Islah’ta bulunması  gerekmektedir. Buzağıların doğdukları yerde en az120 gün bulunmuş olması da şartlar arasındadır. Destekten yararlanmak isteyenler;

  • Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden
  • Kooperatif kayıtlı kişiler üst birliklerden
  • Diğer birlik üyeleri  üye bulundukları birliklerden
  • Üye olmayanlar İl veya İlçe Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapabilmektedir.

Koyun ve Keçi

Koyun ve keçiler için her birine 25 TL verilmektedir. 15-120aylığa kadar destek verilmektedir. Başvurular İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinden yapılabilmektedir.

İpek Böceği

İpek böcekleri için her kutu başına 70 ila 75 Tl ve yaş kozalar için 50 ila 55 TL destek sağlanmaktadır. Başvuru için İl veya İlçe Müdürlüklerine dilekçe verilerek yapılabilmektedir.

Arıcılık

Arıcılık için ise arı kovanı başına 10, ana arı başına 15 damızlık ana arı başına 40 TL yardım yapılmaktadır. Yardım alabilmek için 3 yıl boyunca arıcılık yapılması gerekmektedir.

Aşı Desteği ise büyükbaşlar için 1,5 küçükbaşlar için 1 TL hayvan başına düşen tutardır.

Hayvancılık İçin Hibe Alma Koşulları

Hibeden yaralanabilmek için öncelikle Çiftçi Kayıt sisteminde kayıtları bulunmaktadır. Kaydı olmayan kişiler hibeden yararlanamazlar. Kayıtın ardından Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine proje ile başvuru yapılması gerekmektedir. Hibe alabilmek için şu koşulların bulunması gerekmektedir.

  • 18 yaşını aşmış olmak.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı bulunmak.
  • Devlet tarafından sağlanan diğer desteklerden faydalanmamış olmak.
  • Hayvanların Türkvet sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

Tarım Alanında Hibe Destekleri

Hayvancılık gibi tarım alanında da  hibeler sağlanmaktadır. Tarım ve çiftçiye gübre, tohum, sulama gibi birçok alanda destek vardır. Tarım için ise şu destekler bulunmaktadır:

  • Mantar yetiştiriciliği tesisleri
  • Meyve bahçeleri için güneş filesi
  • Yem işleme tesisi/Silaj paketleme tesisi
  • Sebze-Meyve işleme kurutma paketleme tesisi
  • Sulama sistemleri projesi
  • Gübre  sistemleri
  • Yenilenebilir enerji kaynaklı sera tesisi
  • Tarımsal depolar/ Soğuk hava depo tesisi
  • Gübre işleme ve paketleme tesisi
  • Rüzgar don pervanesi
  • Bakliyat/Kuruyemiş eleme işleme paketleme tesisi
  • Sıvı gübre tankı/Katı gübre dağıtma römorku
  • Tüm zirai tarım makineleri
  • Tohum eleme, işleme, kurutma ve paketleme tesisi
  • Lisanslı depoculuk yatırımları/ Çelik silo tesisi
  • Baharat/ Yağ bitkileri eleme işleme paketleme tesisi

2019 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan tarımsal destekler aşağıdaki gibidir. 2020 yılı tarımsal destekler yayınlanmasa da geçmiş sene göz önünde bulundurularak düşünülebilir.

  • Yulaf, arpa, çavdar, tritikale, buğday için verilen destek kaplayacağı alan başına; 19 TL verilmektedir. (15 TL mazot, 4 TL gübre)
  • Pamuk ve çeltik üretimi yapacak çiftçiler için kapladıkları alan başına; 44 TL verilmektedir. (40 TL mazot, 4 TL gübre)
  • Kuru fasulye, nohut, mercimek bakliyatları için kapladıkları alan başına; 18 TL verilmektedir. (14 TL mazot, 4 TL gübre)
  • Aspir üretimi yapacak çiftçilere, aspirin kapladığı alan başına; 16 TL verilmektedir. (12 TL mazot, 4 TL gübre)
  • Patates, soya fasulyesi, yağ yapımı için kullanılan ayçiçeği, dane için kaplayacakları alan başına; 23 TL verilmektedir. (19 TL mazot, 4 TL gübre)
  • Fındık, yaş çay, yem bitkileri ve geriye kalan diğer ürünler için de kapladıkları alan başına 14 TL verilmektedir. (10 TL mazot, 4 TL gübre)

Bunlar dışında;

  • Toprağın yenilenmesi ve etkili verim alabilmek amacıyla toprağın alt üst edilmesi için yapılan nadas işlemi için ise 6 TL‘lik bir mazot desteği sağlanacaktır.
  • 50 dekar ve üzeri alanlar için seçilen değerleme ve analiz laboratuvarlarına; 40 TL destek sağlanmaktadır.
  • Organik besin üretimi ile uğraşan kişilere 10 TL ile 100 TL arasında destek sağlanmıştır.
  • Sebze, meyve, süs bitkileri, sera ve çeltik için 10 TL ile 150 TL arası destek sağlanmıştır.
  • Balıkçılık işi ile uğraşanlar için ise, levrek, çipura, alabalık için kilogram başına 0,25 kuruş destek sağlanmıştır.
  • Tarım işini küçük çaplı bir şekilde yürüten çiftçiler için ise sahip oldukları dekara göre 100 TL destek sağlanmıştır.

Tarımsal desteklerden yaralanmak için de Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı bulunulması gerekmektedir. Bu sisteme kayıtlı olmayan kişilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

Tarım ve Hayvancılık dışında teknoloji yenileme, yatırım tamamlama ve kapasite arttırımı projeleri, deri işleme ve kurutma tesisi ve kırsal turizm için sabit yatırımlar projeleri için de destek verilmektedir.

Son Güncelleme: 26.01.2020 12:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletten doğum yapan anneler için 2020 yılında yapılan destekler
Devletten doğum yapan anneler için 2020 yılında yapılan destekler
2020 Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi
2020 Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi
Para kazandıran tarımsal yatırım projeleri nelerdir?
Para kazandıran tarımsal yatırım projeleri nelerdir?
2020 Kosgeb uygulamalı girişimcilik eğitimi
2020 Kosgeb uygulamalı girişimcilik eğitimi
KOSGEB 2020 işyeri büyütme kredisi şartları ve miktarı
KOSGEB 2020 işyeri büyütme kredisi şartları ve miktarı
Tazminat hak etmek için ne kadar süre çalışmak gerekir?
Tazminat hak etmek için ne kadar süre çalışmak gerekir?

Popüler Haberler

Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Çetin Köroğlu ve Fatma Demirci kimdir?
Hercai 29. son bölümde neler yaşandı? Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çiftlikteki yangın geçmişin kapılarını aralıyor!
Üniversite mezunu işsizlere İŞKUR’dan maaş bağlanacak! İŞKUR üniversite mezunu işsizlik maaşı şartları
Aktif Bank Müşteri Hizmetleri Numarası – Direk Bağlanma
2020 zabıta ve itfaiye eri alım şartları nelerdir? 2020 zabıta ve itfaiye eri alımı şehirlere dağılımı ve başvuru için gerekli belgeler
Gelinim Mutfakta Elif neden yok? Neden ayrıldı, sağlık problemi ne?
Gelinim Mutfakta Nihan ve kaynanası Nurcan kimdir?
Gelinim Mutfakta 27 Ocak Pazartesi Puanları Sonucu Günün Birincisi - Gelinim Mutfakta 28 Ocak 2020 Salı fragmanı
Gelinim Mutfakta Ayça ve kaynanası Zübeyde kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Ayça ve kaynanası Zübeyde
Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 personel alımı yapacak! Personel alımında istenilen şartlar neler?
Vuslat Fırat neden yok? Fırat'a ne oldu? Baran Bölükbaşı diziden ayrıldı mı?
TRT 1 İyi Fikir sunucusu Seval Çöpür kimdir? Seval Çöpür hakkında bilgiler
Kuveyt Türk Müşteri Hizmetleri Numarası 444 – Direk Bağlanma
Sigortası olmayanlar için ücretsiz sağlık hizmeti nasıl alınır?
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi açıklandı mı?
Çukur'a deli Halil diziye geri döndü! Sermet Yeşil Çukur'da!
Hangi bankalarda açık hesaplarım var? Banka hesapları sorgulama
2020 Engelli memur alımı ve şartları
Emeklilere düşük faizle veya faizsiz kredi veren bankalar
0850 nerenin kodudur?
2020 Ziraat bankası trafik sigortası fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.