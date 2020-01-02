2020 Doğalgaz abone bağlantı bedeline zam yapıldı! 2020 Doğalgaz abone bağlantı bedelleri

Dağıtım firmalarının 2020 yılında uygulayacağı abone bağlantı bedeli 656 TL 70 kuruş oldu. Kombi için geçerli güvence bedeli ise 563 TL 90 kuruş oldu. Konutlarda doğal gaz sobası geçerli güvence bedeliyse 503 TL ve ön ödemeli sayaç değişimi 268 TL 70 kuruş olarak tespit edildi.

EPDK 2020 doğalgaz kararı

Kurul, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmenliği’ne göre 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle geçerli olacak güvence birim bedelinin, sanayi ve ticarethane abone grubu için 93 TL 70 kuruş iken, mesken aboneleri için 33 TL, şehit aileleri ve gaziler için 16 TL 50 kuruş, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abonelikler içinse 44 TL 50 kuruş olarak belirlendi.

EPDK’nın 2020 yılı için geçerli elektrik kesme-bağlama bedeli alçak gerilim için 37 TL 30 kuruş, orta gerilim için 189 TL 80 kuruş olarak belirlendi. Öte yandan 10 kilovat ve altı çatı ve cephe güneş enerjisi sitemi kurulumlarında elektrik dağıtım şirketlerinin proje onay bedeli 126 TL 90 kuruş, proje onay bedeliyse 168 TL 10 kuruş olarak tespit edildi.