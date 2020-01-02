İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430

2020 Doğalgaz abone bağlantı bedeline zam yapıldı! 2020 Doğalgaz abone bağlantı bedelleri

EPDK, 2020 doğalgaz abone bağlantı bedelleri ile ilgili güncel fiyatlandırmaları duyurdu. Kurul kararı gereğince 2020 doğalgaz abone bağlantı bedeline zam yapıldı.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:33
2020 Doğalgaz abone bağlantı bedeline zam yapıldı! 2020 Doğalgaz abone bağlantı bedelleri

Dağıtım firmalarının 2020 yılında uygulayacağı abone bağlantı bedeli 656 TL 70 kuruş oldu. Kombi için geçerli güvence bedeli ise 563 TL 90 kuruş oldu. Konutlarda doğal gaz sobası geçerli güvence bedeliyse 503 TL ve ön ödemeli sayaç değişimi 268 TL 70 kuruş olarak tespit edildi.

Kurul, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmenliği’ne göre 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle geçerli olacak güvence birim bedelinin, sanayi ve ticarethane abone grubu için 93 TL 70 kuruş iken, mesken aboneleri için 33 TL, şehit aileleri ve gaziler için 16 TL 50 kuruş, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer abonelikler içinse 44 TL 50 kuruş olarak belirlendi.

EPDK 2020 doğalgaz kararı

EPDK’nın 2020 yılı için geçerli elektrik kesme-bağlama bedeli alçak gerilim için 37 TL 30 kuruş, orta gerilim için 189 TL 80 kuruş olarak belirlendi. Öte yandan 10 kilovat ve altı çatı ve cephe güneş enerjisi sitemi kurulumlarında elektrik dağıtım şirketlerinin proje onay bedeli 126 TL 90 kuruş, proje onay bedeliyse 168 TL 10 kuruş olarak tespit edildi.

Son Güncelleme: 02.01.2020 01:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkollü içki ve sigaraya 6 ay enflasyon vergisi yok!
Alkollü içki ve sigaraya 6 ay enflasyon vergisi yok!
Elektrikte serbest tüketici olabilmek için tüketim limiti 1600 kWh’den 1400 kWh’ye düşürüldü!
Elektrikte serbest tüketici olabilmek için tüketim limiti 1600 kWh’den 1400 kWh’ye düşürüldü!
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisini kimler kullanabilir?
Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisini kimler kullanabilir?
Kadın girişimciler için sağlanan destek kredileri nelerdir? Kadın girişimci destek kredisi başvuru şartları ve detayları
Kadın girişimciler için sağlanan destek kredileri nelerdir? Kadın girişimci destek kredisi başvuru şartları ve detayları
Yerli otomobil ön siparişi nereden verilir? Yerli otomobil almak için sıraya nasıl girilir?
Yerli otomobil ön siparişi nereden verilir? Yerli otomobil almak için sıraya nasıl girilir?

Popüler Haberler

Hercai yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? 3 Ocak ve 10 Ocak Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yemekteyiz yarışması Semra neden yok? TV8 Yemekteyiz Semra diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?
Hekimoğlu Ateş neden topallayarak yürüyor?
2020 sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı
Alef dizisi 1.tanıtım fragmanı yayınlandı!
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?
2020 TÜVTÜRK Araç muayenesi yeni zamlı ücret tarifesi açıklandı
2020’de sigaraya zam yapılacak mı?
Vuslat yeni bölüm var mı? Vuslat 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Atiye yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 2. sezonu olacak mı?
Beren Saat ve Melisa Şenolsun sevişme sahnelerine Atiye izleyicilerinden tepkiler!
Kanal D Son moda programı sunucusu Aslı Turanlı kimdir? Aslı Turanlı hakkında bilgiler
Tuvana Türkay çıplak küvet görüntüleri ile klibinden çok konuşuldu!
Timsah Celil ölüyor mu? Ahmet Melih Yılmaz Çukur’dan ayrılıyor mu?
Kanal D Azize dizisi neden final yapmadı? Azize neden yayından kaldırıldı?
Çukur bu hafta yeni bölüm var mı? Çukur 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yayınlanmıyor? Çukur yeni bölüm ne zaman?
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 Ocak ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Ocak burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
2020 zamlı pasaport harç ücretleri ne kadardır?
Tombala oynamak günah mıdır? Yılbaşı akşamı tombala oynamak haram mıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.