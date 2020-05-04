2020 Elektrik yardımı ne kadardır? Elektrik tüketim ve fatura yardımı nereden nasıl alınır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı ailelere elektrik faturalarında destekler verileceğini açıkladı. Elektrik tüketim desteği ödemelerinde bir senede 515 bin 47 hanenin ödemelerinin alındığı ve bu yıl için de bu desteklerin geçerli olduğu açıklandı.

Elektrik Tüketim Desteği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk elektrik tüketim desteğiyle ilgili açıklamalarında, durumu uygun olmayan kişilere Mart 2019’dan itibaren destekler verilmeye başlandığını belirtti. Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı kapsamında yapılan desteklerle birlikte şu ana kadar toplamda 1 milyon 515 bin 47 kişiye elektrik desteği verildiği belirtildi.

Elektrik Tüketim Desteği Nasıl Alınır?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım verilen ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimlerinin Bakanlık tarafından karşılandığını ve ailedeki kişi sayısına göre 53 ile 106 TL arasında destekler verildiğini söyledi. Projeye göre 1 veya 2 kişilik hanelere 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 yada daha fazla kişinin yaşadığı hanelere 150 kilovatsaat elektrik tüketim desteği verileceği veriliyor.

Elektrik Tüketim Desteği için herhangi bir başvuru yapılmıyor. Bakanlık tarafından sosyal yardım alan ailelere elektrik desteği veriliyor. Elektirk tükerim desteği kapsamında herhangi bir maddi yardım yapılmamaktadır. PTT’ye elektrik faturası ile birlikte başvuru yapan kişilerin faturalarından elektrik tüketim desteği miktarı ne kadarsa o kadarlık bir tutar kesiliyor, faturanın geri kalanını ise başvuru yapan kişiler ödemekte zorunludur. Yani 150 TL elektik faturası olan bir kişi 106 TL'lik destek alma hakkında sahipse faturasından 106 TL kesiliyor. Geriye kalan 44 TL'lik miktar ise vatandaşın kendisi tarafından ödeniyor.

Günün tüm önemli gelişmelerinden anında haberdar olmak için mobil uygulamamızı hemen telefonunda indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak gelişmelerden asla geri kalmak istemiyorsan Haberport’u Google News’te takip etmeye başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!