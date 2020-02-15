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2020 emekliler için 3 farklı ek ödeme tarihleri ücreti ve ödeme miktarları belli oldu

İlk defa 2017 yılında gerçekleşen emeklilere ek ödeme işlemi için, SGK ve Türkiye Bankalar Birliği arasında gerçekleşecek olan müzakerelerin, Şubat ayı içerisinde yapılması bekleniyor. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alan emeklilere, bankaların ödeyeceği promosyon ücretlerinin ne kadar olacağı ise merak konusu. 2020 yılında emekliler için yapılacak olan 3 farklı ek ödemelerin tarihleri, ücreti ve ödeme miktarları belli oldu. İşte, detaylar.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:22
2020 emekliler için 3 farklı ek ödeme tarihleri ücreti ve ödeme miktarları belli oldu

Ülkemizde bulunan milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için 2020, promosyon yılı olacak. İlk defa Şubat 2017’de başlayan bu uygulama sonrası emeklilere, Mart 2017’den itibaren ödemeler yapılmıştı. 3 yılda bir gerçekleşecek olan emekli promosyon ödemelerinin süresi Şubat 2020’de doluyor. 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren görüşmeler SGK ve Türkiye Bankalar Birliği arasında gerçekleşecek. Bu ay içerisinde başlayacak olan müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek. İkramiye ödemeleri ile birlikte emekliler bu yıl 3 bin 250 lira ek gelir elde etmiş olacak. İşlemler tamamlandıktan sonra ise, emekliler bankalarını belirleyip promosyon ödemelerini alabilecekler. 

İlk İkramiye Mayıs Ayında

Her yıl bayram öncesinde emekliler için düzenlenen bayram ikramiyeleri, bu yıl da ödenmeye devam edecek. Yılda iki kere ödenen bayram ikramiyelerinin ilkinin, Mayıs ayında ödenmesi bekleniyor. Genellikle 1000 TL olan bayram ikramiyesinin oranında bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu. Enflasyon artışı sebebi ile emekliler, bayram ikramiyelerinde enflasyon güncellemesi ya da her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılmasını bekliyor. 100- 150 TL arasında beklenen bu artış, hakkında henüz resmi açıklama bulunmamaktadır. 

Gerçekleşecek bayram ikramiyeleri ise; Ramazan Bayramı için 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı için ise 27-30 Temmuz tarihleri verildi. Yani, promosyon ödemeleri ile birlikte yıl içerisinde emeklilere toplamda 4.100 TL ek ödeme yapılması bekleniyor. 

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:22
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