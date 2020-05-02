2020 emeklilere düşük faiz oranı ile kredi veren bankalar güncel listesi

Bazı bankalar emeklilere özel olarak faiz uygulamadan kredi imkanı sağlamaktadır. Albaraka Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası emekliler için faizsiz kredi paketleri uyguluyor. Emeklilerin bu bankalardan faizsiz kredi alabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

Emekli Kredisi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Emeklilerin bu bankalardan faizsiz olarak kredi alabilmesi için kredi sicilinin temiz olması gerekmektedir. Ayrıca 75 veya 80 yaşından büyük kişilere kredi verilmemektedir. Kredi için yaş limitleri bankadan bankaya farklılık göstermektedir.

Bu krediler için emeklilere vade limiti uygulanmaktadır. İhtiyaç kredisi için 36 aya kadar, araç kredileri için ise 48 aya kadar vade uygulanmaktadır. Kredi başvurusu yapan emeklinin almak istediği kredinin aylık taksit ödemesinin aylık gelirinin yarısından az olması gerekmektedir.

Albaraka Türk Emekli Kredisi

Albaraka Türk Bankası emekli müşterilerine 20 bin TL’ye kadar faizsiz kredi vermektedir. Kredi tahsis ücreti kredi miktarının yüzde 0,5’i kadar kesilmektedir. Kredi almak isteyen kişiler nüfus cüzdanı ve maaş bordrosuyla banka şubesinden başvurularını tamamlayabilir.

Albaraka Türk’ten 12 ay vadeli 20 bin TL’lik emekli kredisi alan kişinin aylık taksit ödemesi 1874 TL olmaktadır. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise 22 bin 500 TL’ye denk gelmektedir.

Bankaların Emekli Kredisi Faiz Oranları

- QNB Finansbank emekli kredisi için yüzde 1,48 faiz oranı uygulamaktadır.

- TEB ise emekli kredileri için yüzde 1,50 faiz oranı uygulamaktadır.

- İş Bankası emekliler için yüzde 1,59 faiz oranı uygulamaktadır.

- ING emekli kredisi için yüzde 1,59 faiz oranı uygulamaktadır.

- Garanti Bankası emekli kredisinde yüzde 1,87 faiz oranı uygulamaktadır.

Emeklilere Kolay Kredi Veren Bankalar

Aktif Bank herhangi bir belge veya kefil istemeden emeklilere kredi vermektedir. Enpara ve CEPTETEB üzerinden de emeklilere belge ve kefil istenmeden kredi vermektedir.

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