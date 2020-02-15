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2020 emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman? 2020 Emlak vergisi ödeme takvimi

2020 yılı emlak vergisi ödeme takvimi belli oldu. 2020 emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman, emlak vergisi her yılda 2 defa olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

15 Şubat 2020 Cumartesi 10:48
2020 emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman? 2020 Emlak vergisi ödeme takvimi

Ülkemizde yer alan her gayrimenkul için emlak vergisi ödemek gerekmektedir. Emlak vergisi, belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için alınmaktadır ve servet esasında tahsis edilmektedir. Ayrıca 1319 sayılı kanuna göre bir senede iki defa ödenmektedir.

Bina vergisini, binanın maliki, varsa infita hakkı sahibi, her ikisi yoksa binaya malik gibi tasarruf eden kişiler ödeyebilmektedir. Bir binada paylı mülkiyet halinde malik olan kişiler, hisseleri esasında mükellef olmaktadır. Elbirliği mülkiyeti varsa malikler vergiden müteselsilen sorumlu olmaktadır.

2020 Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri

Emlak vergisi bir seneden 2 defa ödenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen vergi takvimine göre, emlak vergisi ödemelerinin ilki 1 Mart’ta başlayacak ve 1 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek.

Emlak Vergisi Muafiyeti

Aşağıdaki kişiler emlak vergisinden muaf tutulmaktadır:

- Herhangi bir geliri olmayan kişiler,

- Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler,

- Gaziler,

- Engelliler,

- Şehitler,

- Dul ve yetimler,

- İşsizler.

Son Güncelleme: 15.02.2020 10:48
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