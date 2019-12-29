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2020 engelli raporu ile ÖTV'siz araba alma limiti yükseltildi! İşte ÖTV'siz engelli araç alma yeni limiti

Engelli vatandaşlar Özel Tüketim Vergisi ödemeksizin sıfır otomobil sahibi olabiliyorlar. 2020 engelli raporu ile ÖTV'siz arama limiti Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla yükseltildi. İşte ÖTV'siz engelli araç alma yeni limiti ve ilgili karar.

29 Aralık 2019 Pazar 17:47
2020 engelli raporu ile ÖTV'siz araba alma limiti yükseltildi! İşte ÖTV'siz engelli araç alma yeni limiti

Engellilerin ÖTV muafiyetinden yararlanıp sıfır otomobil sahibi olmaları için uygulanan limit 2020 yılında 303.200 TL’ye yükseltildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre 2020 yılında ÖTV’siz araç sahibi olmak isteyen engelliler 303.200 TL’ye kadar olan otomobilleri satın alabilecek. 2019 yılında bu rakam 247.400 TL olarak belirlenmişti.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar

27 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30991 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 7)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “247.400 TL’nin” ibareleri “303.200 TL’nin” şeklinde,

b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “247.400 TL’yi” ibaresi “303.200 TL’yi” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Son Güncelleme: 29.12.2019 17:47
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