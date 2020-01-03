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2020 Faizsiz otomobil kredisi yeni yıl kampanyaları

Otomotiv firmaları 2020 yılına özel faizsiz otomotiv kredi kampanyaları düzenliyor. İşte 2020 faizsiz otomobil kredisi yeni yıl kampanyaları ve daha fazlası.

03 Ocak 2020 Cuma 11:57
2020 Faizsiz otomobil kredisi yeni yıl kampanyaları

Otomobil firmaları sıfır faizli araç kampanyaları düzenliyor. Söz konusu kampanyalar ikinci el otomobil satın alımlarında geçerli olmaktadır.

Aracını yenilemek isteyenlere sıfır faizli otomobil kampanyaları

Yeni yılda araç değiştirmek isteyenler sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olabiliyorlar. Hangi marka olursa olsun sıfır otomobil sahibi olacaksanız bütçenize uygun kampanyalar arasından seçim yapabilirsiniz.

Fiat 2020 sıfır faizli otomobil kampanyası

Fiat, ticari kredi sahibi olmak isteyenler için Doblo, Fiorino veya Pratico alımlarında 30 bin TL’ye kadar sıfır faizli otomobil kredisi veriyor. 30.000 TL 20 ay boyunca, 25 bin TL 25 ay boyunca faizsiz kredilerden yararlanabilirsiniz. Kampanya kapsamında 500 TL değerinde servis harcaması ve çiftçilere özel özel kredi kampanyasıyla yeni otomobil sahibi olabilirsiniz. Fiattan otomobil sahibi olabilmek için 30 bin TL faizsiz kredi olanağıyla 20 ay boyunca aylık 1500 TL para ödeyerek araç sahibi olabilirsiniz.

Peugeout 2020 sıfır faizli otomobil kampanyası

Peugeout, 208, 2008, 308, 301, Partner ve Bipper için faizsiz kredi olanakları sağlıyor.

Peugeout 208 modeli için 15.000 TL kredi aylık 545 TL taksitlerle sağlanıyor. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 45.000 TL’den başlamaktadır.

2008 satın almayı düşünüyorsanız, 50 bin TL için ayda yüzde 0.89 faiz ve aylık 795 TL taksitle kredi sahibi olabilirsiniz. 2008 başlangıç fiyatı ise 65.900 TL’den başlıyor.

308 modeli 20 bin TL’ye 20 ay faizsiz kredi olanağıyla sağlanıyor. Aylık 805 TL taksit ödemesi yaparak 50.600 TL’den başlayan Peugeout 308’e sahip olabilirsiniz.

Yeni 301 modeli için 20 ay boyunca 20 bin TL’ye sıfır faizli krediden yararlanabilirsiniz. 50.600 TL başlangıç fiyatıyla kredi sahibi olabilirsiniz.

Partner için 30 bin TL,

Bipper için 15 bin TL faizsiz kredi olanağı sağlanıyor.

Ford ticari ve binek otomobil kampanyası

2016 yılında Ağustos ayı itibariyle Ford, 20.000 TL kredi çekenler için 20 ay vadeli yüzde 0.99 faizli kredi sağlıyor. Binek araçlarda indirim ve ticari araçlar için servis kampanyaları bulunuyor.

Toyota 2020 kampanyaları

Toyota, yeni yıla özel sıfır faiz avantajıyla kredi sağlıyor. Auris, Corolla, Verso veya RAV 4 modelleri için sıfır faizli kredi tanınıyor. Yarış modelleri için 6 bin TL, Hilux modeli için 5 bin TL’ye varan indirim ve faizsiz ödenek kampanyası devam ediyor.

Doğuş Wolkswagen kredi kampanyası

Doğuş Grubu, kendi finansman kaynaklarıyla Wolkswagen, Audi veya Seat otomobilleri çin avantaj paketleri sağlıyor. Araç seçimi, vade belirleme, başvuru yapma ve geri ödeme planlaması gibi aşamaları takip ederek dilediğiniz otomobile uygun faiz avantajlarıyla sahip olabilirisniz.

Renault otomobil kampanyası

Renault Talisman ve Megane modellerine 2 yıl 24 bin TL krediden faiz alınmıyor. Trafic, Kango ve Master modeli için sıfır faizli kredi olanağı sağlanmakla birlikte Kadjar ve Captur modelinde düşük faizli kredi olanğı tanınıyor.

Hyundai Tucsoon ve İ serisi kampanyası

3 yıl boyunca sınırsız kilometre, 5 yıl boyunca 100.000 km veya 7 yıl boyunca 80.000 km garantisinden yararlanabileceğiniz otomobillere sahip olabilirsiniz.

BANKA ADI

FAİZ ORANI

MASRAF

Akbank (60 ay)

%1,97

210 TL.

Denizbank

%1,89

26,25 TL.

Garanti Bankası

%1,99

262,50 TL

Halkbank

%1,76

406 TL.

INGBank

% 2,29

5 TL.

İş Bankası

%2,20

262,50 TL.

Şekerbank

%1,99

250 TL.

TEB

%1,80

26,25 TL.

Vakıfbank

%2,79

250 TL.

Yapı ve Kredi Bankası

%2,1

105 TL.

Ziraat Bankası

%1,49

BELİRTİLMEDİ

QNB Finansbank

%2,57

%0,05
Son Güncelleme: 03.01.2020 11:57
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